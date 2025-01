"Thiên thần bóng tối" Jessica Alba ly hôn chồng sau 16 năm chung sống

Trước khi thông tin ly hôn xuất hiện trên truyền thông, nữ diễn viên 44 tuổi thường xuyên đối mặt với tin đồn rạn nứt tình cảm. Jessica Alba bị phát hiện không còn đeo nhẫn cưới. Nữ diễn viên và chồng không còn đoàn tụ, đăng ảnh bên các con trong các dịp nghỉ lễ trên mạng xã hội.

Cuối năm 2024, ngôi sao Bộ tứ siêu đẳng bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân: "Chúc các bạn có một kỳ nghỉ lễ hạnh phúc bên gia đình. Vũ trụ hôm nay đang nhắn nhủ, giờ là khoảnh khắc mạnh mẽ nhất trong năm khi cho phép bản thân đón nhận mọi khả năng và cơ hội đến với mình.

Cuộc sống của bạn thay đổi khi bạn chấp nhận thay đổi niềm tin của chính mình. Mọi điều trong cuộc sống phản ánh những gì bạn tin tưởng. Do vậy, hãy tin tưởng hơn vào bản thân bạn nhé".

Jessica Alba và chồng, Cash Warren, ly hôn sau 16 năm chung sống (Ảnh: People).

Jessica Alba và chồng quen nhau trên phim trường bộ phim Bộ tứ siêu đẳng (năm 2004). Khi đó, nữ diễn viên tham gia với tư cách diễn viên còn chồng cô là trợ lý sản xuất. Cặp đôi tiến tới hôn nhân sau 4 năm quen biết.

Trong hôn lễ diễn ra vào năm 2008, Jessica Alba đang mang thai con gái đầu lòng của họ, Honor (hiện 16 tuổi). Sau đó, cặp đôi tiếp tục đón thêm 2 con, trong đó, con trai út mới 6 tuổi.

Jessica Alba từng tự hào về người bạn đời của cô và không ngại chia sẻ về chuyện tình của họ trong các cuộc trò chuyện với báo giới.

Năm 2011, khi nói chuyện với tờ Us Weekly, ngôi sao xinh đẹp thổ lộ: "Bất kỳ khi nào tôi hoài nghi về bản thân, chồng tôi là người đầu tiên xuất hiện và nói với tôi: "Em có thể làm được, anh tin tưởng vào em". Tôi không biết mình sẽ sống thế nào nếu thiếu anh ấy. Chồng tôi cũng rất dịu dàng với các con. Chúng tôi thực sự hạnh phúc".

Khi được hỏi về cuộc sống hôn nhân, ngôi sao của Thiên thần bóng tối trả lời khá thẳng thắn: "Trong gần 3 năm đầu, hôn nhân thực sự là màu hồng. Nhưng sau đó, chúng tôi trở thành những người bạn cùng phòng. Các cặp đôi sẽ phải trải qua những biến động. Các bạn phải có trách nhiệm nhiều hơn và tất nhiên là kiểm tra tin nhắn của đối phương, đúng không nhỉ?".

Vợ chồng Jessica Alba có 3 con chung (Ảnh: Instagram).

Mỹ nhân gợi cảm của Hollywood cũng thừa nhận, khi ở bên chồng quá lâu, cô xem Cash Warren thuộc sở hữu của mình. "Khi ở bên nhau quá lâu, chúng ta có xu hướng coi nhẹ mọi thứ, đôi khi đối xử với bạn đời khá tệ. Chúng ta không xem xét đến cảm nhận của bạn đời vì luôn tin rằng, mình đang nghĩ đúng", cô nói.

Để duy trì hôn nhân gần 20 năm, Alba và chồng cố gắng tuân thủ nguyên tắc "chỉ trò chuyện khi hạnh phúc, vui vẻ". Họ không cố gắng đưa sự căng thẳng vào trong cuộc sống.

Alba cũng mở lòng về việc làm mẹ cho phép cô giải quyết những vấn đề cảm xúc. Nữ diễn viên tin rằng, việc có 3 thiên thần nhỏ là một trải nghiệm tuyệt vời, giúp cô hiểu ra nhiều điều quan trọng trong cuộc sống.

"Dù làm mẹ có thể khiến một người phụ nữ trải qua nhiều xúc cảm thăng trầm hơn, nhưng chính những vất vả, khó khăn khi làm mẹ lại khiến phụ nữ tìm thấy sức mạnh để thêm mạnh mẽ và thành công trong cuộc sống", Jessica Alba trải lòng.

Jessica Alba luôn tự hào về bạn đời, tin anh là người phù hợp với cô (Ảnh: Getty Images).

Jessica Alba chào đời tại California (Mỹ). Cô mang trong mình 3 dòng máu: Mexico, Pháp và Đan Mạch. Mỹ nhân Hollywood sở hữu vẻ đẹp rạng rỡ với khuôn miệng rộng và thân hình mảnh dẻ đặc trưng.

Jessica nhiều lần góp mặt trong các cuộc bình chọn mỹ nhân đẹp nhất thế giới. Tạp chí Maxim từng chọn Jessica đứng đầu danh sách 100 người phụ nữ nóng bỏng nhất năm 2001.

Trong cuộc bình chọn 99 phụ nữ đáng khao khát nhất năm 2006 của trang web AskMen.com, Jessica cũng ở vị trí quán quân. Tờ FHM, People cũng ca ngợi vẻ đẹp quyến rũ của nữ diễn viên.

Jessica Alba góp mặt trong nhiều dự án nổi tiếng của Hollywood như: Good Luck Chuck, Into the Blue, Fantastic Four, Sin City. Trong đó, vai Max trong bộ phim truyền hình Thiên thần bóng tối của đạo diễn tài ba James Cameron, giúp tên tuổi cô nổi tiếng toàn cầu.

Hiện tại, người đẹp dành thời gian chăm sóc các con và phát triển công việc kinh doanh.