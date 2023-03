"Thiên tài diễn xuất" xứ Hàn bị tố nói dối, lợi dụng tình thương của fan

Ngày 8/3, Kim Sae Ron hầu tòa với tội danh say rượu, lái xe gây tai nạn nghiêm trọng. Tháng 5/2022, Kim Sae Ron đã lái xe đâm trực diện vào một máy biến áp vỉa hè ở khu Shinsadong, (Hàn Quốc). Sau khi gây ra tai nạn, cô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nữ diễn viên Kim Sae Ron ra hầu tòa ngày 8/3 (Ảnh: Naver).

Vụ tai nạn khiến đèn giao thông trong khu vực bị mất tín hiệu, gây ách tắc kéo dài. Các cửa hàng, nhà dân ở khu vực lân cận chịu nhiều ảnh hưởng khi mất điện trong vòng 3 tiếng đồng hồ.

Luật sư của Kim Sae Ron cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, Kim Sae Ron không có tài sản gì ngoài chiếc xe mà cô đang lái. Thu nhập từ hoạt động biểu diễn nghệ thuật trước đây của nữ diễn viên được bố mẹ cô dùng để đầu tư kinh doanh.

Trước tòa, Kim Sae Ron chia sẻ, cô đã bỏ rượu sau vụ bê bối đồng thời mong nhận được sự tha thứ từ mọi người. "Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tôi thật sự xin lỗi. Tôi rất hối hận về hành động của mình và suy ngẫm về chúng rất nhiều. Tôi đã bỏ rượu và bán chiếc xe của mình. Tôi là trụ cột kinh tế của gia đình và giờ thật khó khăn để có thể kiếm sống qua ngày", cô bày tỏ.

Trong phiên xét xử đầu tiên hồi trung tuần tháng 3/2023, nữ diễn viên bị yêu cầu nộp phạt 20 triệu won (360 triệu đồng). Trước tòa, ngôi sao trẻ thừa nhận đang gặp khó khăn về tài chính, phải bán tháo tài sản, đền bù cho các nhãn hàng và hoàn toàn thất nghiệp. Luật sư cho biết, Kim Sae Ron gánh trên mình khoản nợ từ hàng trăm đến hàng tỷ won.

Kim Sae Ron tiếp tục đánh mất lòng tin ở công chúng vì bị nghi ngờ nói dối (Ảnh: Naver).

Khi được phóng viên đặt câu hỏi: "Cô có kế hoạch trở lại làng giải trí không?", Kim Sae Ron rơi nước mắt nói: "Tôi xin lỗi. Tôi hiện làm việc bán thời gian".

Theo một số nguồn tin, từ cuối năm 2022, nữ diễn viên kiếm thêm thu nhập bằng cách làm việc bán thời gian tại một quán cafe. Những hình ảnh cô làm thêm tại quán được đăng tải trên mạng xã hội với mong muốn nhận được sự đồng cảm từ phía công chúng.

Tuy nhiên, chủ quán bất ngờ lên tiếng phủ nhận việc Kim Sae Ron làm việc tại đây. Người này cho biết: "Chúng tôi xin xác nhận với quý vị, Kim Sae Ron chưa từng làm việc bán thời gian tại bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi trên toàn quốc. Những bức ảnh chụp với chế độ ánh sáng tối cũng không phải cửa hàng của chúng tôi.

Một người bạn của Kim Sae Ron cũng là nhân viên bán thời gian tại chi nhánh cửa hàng ở Gyeonggi-do. Bạn của cô ấy đã thôi việc khoảng tháng 9 năm ngoái. Chúng tôi cũng không rõ thực hư bức ảnh này là như thế nào, được chụp ra làm sao nên chúng tôi đang tìm hiểu chi tiết".

Những chia sẻ của chủ quán đã làm thổi bùng tranh cãi trên mạng xã hội xứ Hàn. Nhiều ý kiến tỏ ra bức xúc khi phát hiện "thiên tài diễn xuất xứ Hàn" nói dối, cố gắng tìm kiếm sự cảm thông từ người hâm mộ. Làn sóng tẩy chay Kim Sae Ron lại dâng cao.

Hình ảnh làm việc tại quán cafe của Kim Sae Ron bị nghi ngờ là giả (Ảnh: Naver).

Từ tháng 6 năm ngoái, nữ diễn viên đăng tâm thư lên mạng xã hội thừa nhận lỗi lầm, gửi lời xin lỗi người hâm mộ và chủ động dừng làm việc để dành thời gian xem xét bản thân. Vào cuối năm ngoái, Kim Sae Ron bị cư dân mạng phát hiện đang tiệc tùng tại các buổi sinh nhật. Việc liên tục nói dối khiến cho ngôi sao trẻ mất dần thiện cảm của người hâm mộ.

Ngoài ra, nhiều người cũng bày tỏ nghi vấn trước lời thú nhận "gặp khó khăn tài chính" của ngôi sao trẻ khi phát hiện cô thuê một công ty luật hàng đầu và tốn kém tại Hàn Quốc để bảo vệ mình tại tòa hay sở hữu căn hộ sang trọng.

Phóng viên nổi tiếng của Hàn Quốc - Lee Jin Ho tiết lộ phí chi trả cho một luật sư đến từ công ty thuộc top 10 là 10 triệu won (hơn 178 triệu đồng). Ngoài ra, Kim Sae Ron phải chịu thêm chi phí tòa án cho lần xét xử đầu tiên.

Luật sư đại diện cho ngôi sao trẻ đã lên tiếng về tình trạng tài chính khó khăn của cô trong bài phỏng vấn với tờ Star News, hôm 14/3: "Sự thật là Kim Sae Ron đang làm việc bán thời gian bởi cô ấy gặp khó khăn tài chính".

Luật sư cũng phủ nhận những đồn thổi trên mạng về Kim Sae Ron không chính xác: "Những bài viết trước đây là sự thật. Nhiều người nghi ngờ cô ấy nói dối về việc khó khăn kinh tế khi xem những bức ảnh trên mạng xã hội của Kim Sae Ron.

Lúc này, hợp đồng của cô ấy với công ty quản lý đã kết thúc nên tôi tin những chia sẻ của mình sẽ có tác dụng. Căn hộ sang trọng mà các bạn thấy trong chương trình On an Off của đài tvN thuộc về công ty quản lý của cô ấy. Đó không phải là bất động sản của Kim Sae Ron".

Luật sư của Kim Sae Ron cũng thừa nhận, nữ diễn viên đang đối mặt với khoản đền bù hợp đồng khổng lồ. "Khi sự kiện xảy ra, các công ty quản lý sẽ chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề của nghệ sĩ mà họ đại diện. Công ty quản lý của Kim Sae Ron phải chịu những khoản đền bù thiệt hại này vì Kim Sae Ron không có đủ tiền. Nhưng trong trường hợp này, tôi không rõ điều này có được thực hiện không", luật sư nói.

Truyền thông xứ Hàn nhận định, ngôi sao 23 tuổi khó có khả năng trở lại showbiz (Ảnh: Instagram).

Kim Sae Ron, sinh năm 2000, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi mới 9 tuổi và nổi tiếng qua các bộ phim A Brand New Life (2009) và The Man From Nowhere.

Cô được mệnh danh là "thiên tài diễn xuất" tại Hàn Quốc khi nhận một giải Rồng Xanh (được xem như Oscar Hàn Quốc) cho Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất vào năm 2014 và được đề cử Baeksang khi mới 10 tuổi.

Cô cũng là nữ diễn viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử được đề cử Ảnh Hậu Baeksang khi chỉ 14 tuổi. Kim Sae Ron còn nhận được đề cử Chuông Vàng cho Nữ diễn mới xuất sắc nhất cùng với rất nhiều giải thưởng điện ảnh khác.

Kim Sae Ron là một trong số ít các gương mặt sao nhí của ngành giải trí Hàn Quốc vẫn duy trì được sức hút khi trưởng thành. Cô hoạt động chăm chỉ trong nhiều lĩnh vực như diễn xuất, MC, người mẫu tạp chí.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định, với bê bối uống rượu lái xe gây tai nạn cùng những hệ lụy của nó, con đường trở lại đóng phim của Kim Sae Ron rất khó khăn.