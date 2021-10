The Weeknd: Chàng ca sĩ tài năng từng hò hẹn Selena Gomez, Bella Hadid

Dân trí The Weeknd từng công khai tình cảm với ca sĩ Selena Gomez, với người mẫu Bella Hadid và đang có tin đồn hẹn hò với "đàn chị" Angelina Jolie.

The Weeknd, sinh năm 1990, có tên thật là Abel Tesfaye. Nam ca sĩ 9X có sự nghiệp ca nhạc đình đám khi sở hữu hãng thu âm riêng mang tên XO và theo đuổi dòng nhạc Rap và R&B.

The Weeknd là giọng ca R&B tài năng của làng nhạc thế giới.

The Weeknd đã trở thành nghệ sĩ đình đám thế giới với hơn 70 triệu bản album được bán ra. Năm 2015, giọng ca người Canada trở thành nghệ sĩ đầu tiên có 3 ca khúc lần lượt giữ cả ba vị trí dẫn đầu của bảng xếp hạng Billboard Hot R&B.

Ngôi sao 9X cũng đã giành được 8 giải Billboard và 3 giải Grammy và nhiều giải thưởng danh giá khác. Năm 2017, anh lập Kỷ lục Guinness Thế giới khi sở hữu album được phát nhiều nhất trên trang nghe nhạc trực tuyến Spotify trong vòng một năm.

Theo ước tính, The Weeknd nắm giữ khối tài sản trị giá 200 triệu USD và đang sống trong căn biệt thự xa hoa có giá 21 triệu USD ở Los Angeles, Mỹ.

Nói về nghệ danh của mình, The Weeknd từng giải thích, anh lấy cảm hứng từ việc bỏ nhà ra đi vào ngày cuối tuần khi còn là học sinh trung học.

The Weeknd thể hiện ca khúc "Save Your Tears"

Về đời tư, danh sách bạn gái của The Weeknd cũng khiến nhiều người choáng váng. Anh từng hò hẹn với người mẫu đình đám Bella Hadid vào năm 2015. Hai người gặp nhau lần đầu trong một lần hợp tác để chụp hình cho album Beauty Behind the Madness.

Trong năm đó, họ công khai hò hẹn và trở thành một trong những cặp tình nhân trẻ gây chú ý nhất làng giải trí Hollywood. Họ cũng được nhận xét xứng đôi vừa lứa và được người hâm mộ ủng hộ.

Bella Hadid cũng trở thành nàng thơ trong MV In The Night của The Weeknd nhưng chỉ sau một năm bên nhau, họ chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Tới tháng 4/2018, họ bất ngờ tái hợp nhưng chuyện tình của đôi tình nhân 9X cũng không kéo dài lâu. Chưa đầy nửa năm bên nhau, họ lại khiến công chúng tiếc nuối vì tuyên bố "đường ai nấy đi".

The Weeknd từng có chuyện tình hợp tan gây chú ý với người mẫu xinh đẹp, nổi tiếng Bella Hadid.

Mối tình của The Weeknd và Bella Hadid được fan ủng hộ.

Cặp đôi chia tay lần hai vào năm 2019 chỉ sau vài tháng tái hợp.

Sau giai đoạn chia tay với Bella Hadid, The Weeknd gây chú ý khi công khai hò hẹn với Selena Gomez. Cặp đôi không che giấu tình cảm trước công chúng qua những bức ảnh tình tứ tay trong tay dạo phố hay nắm tay cùng tham dự sự kiện.

The Weeknd là chàng trai thứ hai sau Justin Bieber được Selena Gomez công khai trong thời gian hẹn hò. Mối tình của họ kéo dài 10 tháng và cũng được fan quan tâm khi họ liên tục đưa đối phương về ra mắt gia đình, dành những lời "có cánh" cho nhau trong các bài phỏng vấn.

Dù chuyện tình của The Weeknd và Selena Gomez kéo dài không lâu nhưng nam ca sĩ người Canada được fan của Selena ủng hộ, khen ngợi tốt bụng, ấm áp. Đặc biệt, The Weeknd là người xuất hiện trong thời điểm Selena phải phẫu thuật ghép thận và điều trị tâm lý.

Nam ca sĩ đã ở bên và chăm sóc bạn gái trong suốt thời gian cô nhập viện, trở thành chỗ dựa tinh thần của Selena. Anh được người thân của nữ ca sĩ đánh giá rất cao và quý mến. Sau khi chia tay, The Weeknd và Selena Gomez vẫn giữ quan hệ bạn bè tốt đẹp, dành những lời tốt đẹp để nói về nhau.

The Weeknd có chuyện tình gây chú ý với Selena Gomez.

The Weeknd là người ở bên Selena Gomez khi cô tiến hành phẫu thuật ghép thận.

The Weeknd được Selena Gomez, fan của cô và người thân của nữ ca sĩ yêu mến vì là anh chàng tốt bụng, chân thành.

Sau hai chuyện tình với hai nghệ sĩ trẻ đình đám của Hollywood, The Weeknd gần đây lại khiến fan bất ngờ khi xuất hiện thường xuyên bên nữ diễn viên Angelina Jolie.

Tháng 6/2021, nam ca sĩ 9X bị bắt gặp đi ăn tối cùng ngôi sao của Tiên Hắc Ám ở Los Angeles, Mỹ. Đầu tháng 7/2021, Angelina Jolie và nam ca sĩ kém 15 tuổi còn bị phát hiện cùng tham dự một buổi hòa nhạc ở Los Angeles, Mỹ nhưng họ tránh tương tác nhiều.

Tuy nhiên, trong lần gặp gỡ thứ hai hồi trung tuần tháng 9 vừa rồi, giọng ca 31 tuổi và "đàn chị" đã đi cạnh nhau, không ngần ngại khi gặp giới săn ảnh. Việc cặp đôi lệch tuổi liên tục bị bắt gặp xuất hiện bên nhau khiến khán giả vô cùng tò mò.

The Weeknd bị bắt gặp đi ăn tối cùng "đàn chị" Angelina Jolie, tháng 9/2021.

Người hâm mộ cũng nhanh chóng tìm ra trong ca khúc Party Monster nổi tiếng của mình trình làng vào năm 2016, The Weeknd từng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc của đàn chị khi viết: "Angelina, đôi môi giống Angelina".

Một nguồn tin thân cận chia sẻ với tờ Page Six, The Weeknd và Angelina Jolie không có mối quan hệ tình cảm mà chỉ gặp nhau để trao đổi về công việc. The Weeknd đang tập trung vào dự án phim mới trên HBO nên có thể anh muốn nhận được lời khuyên từ đàn chị.

Ngoài ra, nguồn tin của E! Online cũng tiết lộ thêm, họ trở nên gắn bó vì có chung tình yêu dành cho đất nước Ethiopia. Đây là quê hương của nam ca sĩ 9X và là quê hương của con gái nuôi Zahara của Angelina Jolie.

The Weeknd bị bắt gặp đi tối với Angelina Jolie

Mi Vân

Theo Page Six/Dailymail