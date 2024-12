The Boss Baby mong muốn mang sản phẩm thời trang bền vững cho bé

Tạo giá trị từ việc thấu hiểu

Với tiêu chí: vì "sếp" của mẹ cũng là "sếp" của The Boss Baby, ngay từ khi mới thành lập, The Boss Baby đã đặt yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm. Khởi nguồn từ hàng nhập nhưng khi nhận thấy nguồn hàng không ổn định về nhiều mặt, 2 năm trở lại đây, The Boss Baby đã đầu tư và chuyển hướng với mô hình thời trang thiết kế, sản xuất.

Trang phục khỏe khoắn phù hợp với nhiều khách hàng nhỏ tuổi (Ảnh: The Boss Baby).

Hiểu được nhu cầu các khách hàng nhỏ tuổi, The Boss Baby ưu tiên về chất liệu vải phù hợp với làn da mỏng manh và nhạy cảm của các bé.

Bên cạnh đó, vải và thiết kế trang phục cũng phải đáp ứng từng độ tuổi tùy thuộc vào nhu cầu sinh hoạt, hoạt động để làm sao các con luôn cảm thấy thoải mái và dễ chịu nhất. Sản phẩm của The Boss Baby cũng vì thế mà đều có tính bền, có giá trị sử dụng lâu dài.

Mẫu mã và thiết kế của The Boss Baby cũng rất thời thượng, hợp xu hướng nên rất được lòng các khách nhí.

The Boss Baby hướng tới dòng sản phẩm chất lượng cao và mang tính bền vững cho bé yêu (Ảnh: The Boss Baby).

Các sản phẩm cho mùa lễ hội của The Boss Baby (Ảnh: The Boss Baby).

Hành trình không mỏi

Để có được một thương hiệu thời trang trẻ em được lòng khách hàng như hiện nay, The Boss Baby cũng đã trải qua không ít những thăng trầm trong quá trình hình thành và phát triển.

Thành lập vào năm 2020, thời điểm Covid-19 bắt đầu bùng phát, The Boss Baby mở cửa hàng rồi lại phải đóng do yêu cầu cách ly của nhà nước. Chuyển đổi bán hàng online dù đắt khách nhưng lại gặp nhiều vấn đề về giao nhận, nhân sự và kho hàng. Khi dịch qua đi, The Boss Baby lại gặp các vấn đề lớn về hàng hóa cho tới khi chủ động nguồn hàng, chất lượng hàng với mô hình tự thiết kế và sản xuất như ngày nay.

Qua những trải nghiệm và thử nghiệm, ở thời điểm hiện tại, tất cả mẫu mã và hàng hóa của The Boss Baby đều là hàng tự thiết kế, sản xuất theo phong cách riêng. Từ phần đầu tư vào là vải vóc, thiết bị, phụ kiện của sản phẩm đều được nhà sản xuất lựa chọn kỹ càng trước khi bắt tay vào thực hiện.

Nhờ vậy, The Boss Baby đã trở thành thương hiệu quen thuộc với các mẹ và bé tại Việt Nam và bắt đầu những mục tiêu lớn hơn.

Trang phục hợp xu hướng, thoải mái để các bé cảm thấy dễ chịu nhất khi vận động (Ảnh: The Boss Baby).

Từ cuối 2024 đến đầu 2025, The Boss Baby bắt đầu kế hoạch cho ra mắt chuỗi cửa hàng mẹ và bé trải dài khắp cả nước. Đại diện nhãn hàng, CEO Đỗ Thị Thu Hà, cho biết: "Thương hiệu The Boss Baby so với thị trường vẫn còn trẻ nhưng với những trải nghiệm thời gian qua, chúng tôi rất tự tin về chất lượng sản phẩm vượt trội và mức giá thành hợp lý để tiếp cận với đại đa số khách hàng.

Không phải đơn giản mà trong một thời gian ngắn, The Boss Baby có thể chinh phục được các bố mẹ mà các bé, đó là cả một hành trình với nhiều nỗ lực để mang tới những sản phẩm chất lượng. Chúng tôi hy vọng, The Boss Baby càng có cơ hội đồng hành với nhiều vị khách nhí hơn".

Mẫu sản phẩm được yêu thích tại The Boss Baby (Ảnh: The Boss Baby).

Bên cạnh đó, The Boss Baby cũng có khát vọng mang sản phẩm của người Việt vươn xa hơn ra thị trường nước ngoài.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm về The Boss Baby:

Hotline: 039 866 3988 hoặc 086 888 3236

Shopee: https://s.shopee.vn/7fId0HH0eu

Tiktokshop: https://www.tiktok.com/@thebossbaby_official

Website: https://thebossbaby.vn

Fanpage: https://tinyurl.com/8ed28ke7