Thấy gì từ việc hơn 50.000 người chi gần 100 tỷ đồng xem 3 show "Anh trai"?

Hơn 50.000 người xem ca nhạc cùng lúc: Sôi động như concert quốc tế

Thời gian qua, nhiều đêm nhạc tổ chức tại TPHCM gây sốt mạng xã hội. Đặc biệt, vào tối 19/10, có tới 3 concert diễn ra cùng lúc, hút khoảng gần 50.000 người, bao gồm: Concert Anh trai vượt ngàn chông gai (20.000 khán giả), concert Anh trai say hi (15.000-20.000 khán giả) và concert Hội thuần hội (10.000 khán giả).

Mỗi đêm nhạc có những tệp khán giả khác nhau, có những tên tuổi "hút fan" khác nhau. Với Anh trai vượt ngàn chông gai, đó là NSND Tự Long, Bằng Kiều, SOOBIN, Binz... Với Anh trai say hi, đó là dàn ca sĩ trẻ như HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Quang Anh Rhyder... Còn Hội thuần hội là những nghệ sĩ như: Suboi, Hoàng Dũng, Chillies...

Concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" tổ chức ở Công viên bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức, TPHCM) (Ảnh: Ban tổ chức).

Đặc biệt, concert Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi được người hâm mộ chú ý khi có "biển lightstick" (gậy ánh sáng) đẹp mắt, khán đài chật kín fan, màn fanchant (fan hát theo, hô vang khẩu hiệu cổ vũ) ấn tượng. Concert Anh trai vượt ngàn chông gai còn ghi điểm bởi xây dựng kích thước sân khấu "khủng" cùng sự đầu tư thiết kế màn hình LED, cầu thang... hoành tráng.

Nhiều khán giả nhận xét Việt Nam hiện nay đã có thể tổ chức những concert có quy mô, chất lượng "không thua kém concert của ca sĩ Hàn Quốc". Hai show "Anh trai" khiến khán giả liên tưởng đến concert BornPink của Blackpink diễn ra tại Hà Nội vào năm 2023.

Sự cạnh tranh 2 show "anh trai" cũng đã mang đến cho khán giả bữa tiệc âm nhạc đa dạng, sôi động khi TPHCM ngập tràn băng rôn, biển quảng cáo cổ vũ cho nghệ sĩ 2 chương trình.

Những hoạt động trải nghiệm như xe tiếp ứng đồ ăn (foodtruck), bối cảnh chụp ảnh (photobooth), xe buýt quảng bá, cover vũ đạo, giao lưu... tạo nên không khí "lễ hội âm nhạc" tưng bừng hôm 19/10.

Concert 2 "Anh trai say hi" tổ chức tại khu đô thị Vạn Phúc (TP Thủ Đức, TPHCM) (Ảnh: Ban tổ chức).

Có mặt tại đêm nhạc Anh trai say hi tối 19/10, đạo diễn, nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn cho biết ông vô cùng ấn tượng trước không khí cổ vũ của hàng ngàn khán giả, trong đó chiếm đa số là fan trẻ tuổi.

"Concert Việt Nam đã lên một tầm mới. Thần tượng Việt Nam hiện đã có vị trí vững vàng trong thị trường âm nhạc trong nước. Các ca khúc trong concert được khán giả hát theo vang dội, từ 20h hôm trước đến 0h30 hôm sau", ông Đoàn Minh Tuấn chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Chuyên gia truyền thông Trần Quang Huy - người có mặt trực tiếp theo dõi concert của Anh trai vượt ngàn chông gai - nhận định đêm nhạc này "là cú hit mãn nhãn về chất lượng, số lượng".

"Từng theo chân nhiều concert trong và ngoài nước, tôi nhận thấy đêm nhạc thuần Việt như concert Anh trai vượt ngàn chông gai có chất lượng không thua kém các concert quốc tế.

Đặc biệt, không dễ để "lôi kéo" 20.000 khán giả hát theo những ca khúc đậm chất văn hóa dân tộc như Trống cơm, Dạ cổ hoài lang, Chiếc khăn piêu... Đây quả thực là niềm vui quá lớn", ông Quang Huy nhận định.

Khán giả chật kín khán đài "Anh trai vượt ngàn chông gai" (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Fan Việt chi tiền cho ca sĩ Việt: Cuộc cách mạng nhỏ về "văn hóa idol"

Từ những đêm nhạc "cháy vé" lẫn sự cuồng nhiệt của khán giả, nhiều người nhận xét văn hóa hâm mộ thần tượng Việt đã bước sang một trang mới.

Trước đó, vào ngày 28/9, concert đầu tiên của Anh trai say hi cũng diễn ra tại TPHCM, tạo nên cơn sốt với khoảng 15.000 người tham gia. Để đáp ứng nhu cầu của fan, sắp tới, Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai tiếp tục tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), dự kiến hút khoảng 25-30.000 khán giả mỗi đêm.

Giới trẻ tham gia nhiều hoạt động cổ vũ thần tượng trước thềm concert "Anh trai say hi" hôm 19/10 (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, các chuyên gia cũng nhận định thị trường âm nhạc nói riêng, nền văn hóa giải trí Việt Nam nói chung đang có những tín hiệu đáng mừng.

"Trong một bối cảnh mà mọi người thường được nhắc đến với cụm từ "tiết kiệm" như một cách sống, việc hàng chục nghìn người đổ xô đến xem nghệ sĩ Việt biểu diễn chính là minh chứng cho một sự chuyển mình mạnh mẽ.

Đây có thể xem như một "cuộc cách mạng" nhỏ, nơi người tiêu dùng bắt đầu nhận ra giá trị của nghệ thuật nội địa. Thực tế cho thấy, khi một sản phẩm nghệ thuật chạm đến trái tim khán giả, họ sẽ không ngần ngại mở ví", chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh nhận xét.

Hai show "anh trai" đều "cháy vé" dù tổ chức cùng thời gian (Ảnh: Ban tổ chức)

Chuyên gia Nguyễn Phương Đông - Giám đốc điều hành Hot Panda Media (công ty tổ chức sự kiện giải trí, âm nhạc) - cho biết một tín hiệu đáng mừng là khán giả trẻ đang gia tăng sự hứng thú và mong muốn chi tiêu cho các chương trình giải trí trong nước.

"Trước nay người Việt vẫn sẵn sàng chi tiền cho nghệ sĩ Việt. Ví dụ như những chương trình gala của Rap Việt, các concert của những nghệ sĩ lớn như Hà Anh Tuấn, Mỹ Tâm… đều là những show cháy vé.

Các chương trình như concert của Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi hay Hội thuần hội phải có sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ để tăng giá trị chương trình và giá vé. Các chương trình cũng quảng bá rất rầm rộ trên truyền hình và kênh trực tuyến để có được sức hút như thế", ông Nguyễn Phương Đông nói.

Tiết mục "Hỏa ca" tại concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" (Ảnh: Ban tổ chức).

Dù có những dấu hiệu đáng mừng, một số khán giả và các chuyên gia cũng nhận định hiện tại còn quá sớm để cho rằng thị trường concert Việt Nam sẽ duy trì sự phát triển bền vững trong tương lai gần.

Những ý kiến này cho rằng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến màn bùng nổ các concert cháy vé vừa qua là nhờ hiệu ứng từ gameshow. Một khi trào lưu gameshow hạ nhiệt, có thể sẽ khó lặp lại hiện tượng "chật kín fan, tranh nhau mua vé" như vừa qua.

"Mức độ tiêu thụ trên đầu người ở concert Việt Nam như: giá vé, các món quà, vật phẩm lưu niệm… vẫn còn thấp so với các quốc gia khác. Các nghệ sĩ, thần tượng sẽ cần xây dựng và chứng minh được sức ảnh hưởng của riêng mình.

Khả năng khai thác thương mại cá nhân của những nghệ sĩ, thần tượng trẻ sẽ là dẫn chứng cho độ phát triển của "văn hóa idol" trong nhiều năm tới", ông Nguyễn Phương Đông phân tích.

Chuyên gia Hồng Quang Minh đưa ra quan điểm: "Để khẳng định đây không chỉ là xu hướng nhất thời thì cần có sự tiếp nối bền vững. Những buổi concert vừa qua có thể là biểu tượng cho sự hồi sinh, nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, rất có thể chúng ta sẽ lại phải đối mặt với một "cơn sốt" ngắn hạn, giống như những trào lưu ăn uống nhanh chóng bị quên lãng".

Giới chuyên môn cho rằng hiện tại vẫn còn quá sớm để khẳng định thị trường concert Việt Nam có bước chuyển mình mạnh mẽ hay chỉ là hiệu ứng "nóng" hậu các gameshow ăn khách (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Làm gì để phát triển "miếng bánh ngon", doanh thu khủng?

Có ý kiến cho rằng hiệu ứng từ các buổi concert "khủng" vừa qua không chỉ là tín hiệu vui cho văn hóa hâm mộ thần tượng, thói quen chi tiêu của khán giả trong nước, mà còn khẳng định năng lực tổ chức của TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung đã được "nâng cấp".

Một số khán giả nhận định các đơn vị sản xuất concert nội địa ngày càng chuyên nghiệp, chỉn chu trong quy trình dàn dựng, tổ chức. Những đêm nhạc "cháy vé" cũng cho thấy lợi nhuận từ "miếng bánh" concert vô cùng tiềm năng cho các đơn vị đầu tư, khai thác.

"Anh trai say hi" đã tổ chức 2 đêm concert tại TPHCM và đang chuẩn bị cho concert thứ 3 tại Hà Nội (Ảnh: Ban tổ chức).

Nhiều người còn đặt vấn đề về việc các đêm nhạc vừa qua dựng sân khấu tại bãi đất trống, đưa ra giải pháp rằng TPHCM cần nâng cấp cơ sở hạ tầng, có những sân vận động quy mô lớn hơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của thị trường. Về điều này, các chuyên gia có những quan điểm khác nhau.

Ông Hồng Quang Minh ước tính với concert Anh trai say hi, giá vé từ 500.000 đồng đến 10 triệu đồng, thì doanh thu khoảng 22-30 tỷ đồng. Với concert Anh trai vượt ngàn chông gai, giá vé từ 800.000 đồng đến 8 triệu đồng, thì doanh thu khoảng 30-40 tỷ đồng.

Theo ông Hồng Quang Minh, doanh thu concert đóng góp nhiều vào doanh thu tổng thể của gameshow nên các đơn vị sản xuất liên tục thực hiện các đêm nhạc hậu chương trình.

"Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc nhà tổ chức tự tin triển khai kế hoạch này cho thấy rằng họ đã có những nghiên cứu kỹ lưỡng về thị trường và nhu cầu khán giả. Điều này không khác gì việc mở một quán ăn mới, bạn sẽ không dám mở nếu không chắc rằng thực đơn của mình sẽ thu hút khách hàng.

Nếu các buổi concert trước đó đã thu về doanh thu khủng, thì đây là cơ hội vàng để xây dựng thương hiệu cho nghệ sĩ. Các nghệ sĩ cần không ngừng đổi mới và sáng tạo, không chỉ trong âm nhạc mà còn trong cách họ giao tiếp và tương tác với người hâm mộ. Tuy nhiên, cần có sự chuẩn bị chu đáo và những chiến lược quảng bá thông minh để tạo ra không chỉ những buổi diễn chất lượng mà còn là những trải nghiệm đáng nhớ cho khán giả", ông Hồng Quang Minh nói.

Chuyên gia cho rằng sự kết nối của nghệ sĩ với khán giả là chìa khóa để biến một đêm nhạc thành một sự kiện, trải nghiệm đáng nhớ (Ảnh: Ban tổ chức).

Dù vậy, các chuyên gia nhấn mạnh nếu nhìn vào thực tế, năng lực tổ chức concert nói chung của Việt Nam vẫn còn thiếu nhiều trải nghiệm nếu so với các show tầm cỡ ở nước ngoài. Giới sản xuất cần chú trọng vào phát triển nhân lực để đảm bảo bài toán kinh doanh phù hợp cho các nhà đầu tư.

"Để phát triển về chiều sâu, cần chú trọng đến việc đầu tư vào công nghệ và đào tạo nhân lực chuyên môn chuyên sâu dài hạn. Nếu không, chúng ta có thể sẽ thấy tình trạng "có thực nhưng không có thực", tức là chỉ có vẻ bề ngoài nhưng bên trong lại thiếu hụt về chất lượng và chuyên môn", ông Hồng Quang Minh cho hay.

Ông Nguyễn Phương Đông phân tích: "Đầu tư phù hợp sẽ mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, văn hóa, du lịch. Ví dụ như Lễ hội nhạc Rock Busan tại Hàn Quốc tổ chức hồi đầu tháng 10 vừa qua đã thu hút được hơn 68.000 khán giả trong 3 ngày, thu về hàng triệu USD cho Busan, chưa tính doanh thu cho ngành dịch vụ và du lịch".

MC Trấn Thành cùng dàn ca sĩ "Anh trai say hi" tại đêm nhạc hôm 19/10 (Ảnh: Ban tổ chức).

Trước câu hỏi của phóng viên Dân trí về việc TPHCM đang thiếu một sân vận động tầm cỡ, chuyên gia Nguyễn Phương Đông đưa ra quan điểm: "Tại các quốc gia đang phát triển về ngành giải trí, âm nhạc, các địa điểm tổ chức sự kiện là cực kỳ cần thiết nhưng chỉ thêm sân vận động lớn chưa hẳn là giải pháp phù hợp nhất.

Bất kỳ đô thị lớn nào như TPHCM cũng cần có sân vận động với sức chứa xứng tầm. Dù vậy, xây dựng sân vận động lớn với sức chứa 40.000-50.000 ghế là một khoản đầu tư rất lớn, nhiều rủi ro khi chưa có nhu cầu sử dụng cụ thể quanh năm, nguy cơ thua lỗ cao".

Theo chuyên gia, số lượng các chương trình quy mô như concert Anh trai vượt ngàn chông gai, concert Anh trai say hi... hằng năm chưa quá nhiều so với các quốc gia lân cận. Hiện tại, Việt Nam cũng chưa có nhiều nghệ sĩ đủ sức hút và khả năng để có thể tổ chức sự kiện lớn tại sân vận động ngoài trời.