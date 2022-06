"Thank you Việt Nam by VinaPhone" - thỏa mãn cơn khát âm nhạc sôi động của giới trẻ

Làn gió mới trong đời sống âm nhạc Thủ đô

Sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm sinh nhật 26 năm VinaPhone - đại nhạc hội "Thank you, Vietnam by VinaPhone" tối 11/6 đã khép lại nhưng những dư âm vẫn còn lan tỏa mạnh mẽ đối với các khán giả trực tiếp tham gia tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám (Hà Nội) cũng như đối với hàng triệu khán giả theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, mà trong đó, tâm điểm là sân khấu với quả cầu 4D Mapping kỷ lục, đường kính lên tới 10M, tỏa sáng rực rỡ ngay giữa "trung tâm thành phố công nghệ". Được biết, đây là thành quả sau rất nhiều ngày tháng miệt mài của các chuyên gia trong và ngoài nước, nhằm đem đến hiệu ứng ánh sáng mạnh mẽ nhất, bùng cháy nhất cho đêm nhạc. Tại các Đại nhạc hội "by VinaPhone" được tổ chức trong những năm gần đây, sư đầu tư về mặt công nghệ sân khấu luôn là một điểm nhấn ghi dấu với các tín đồ.

Sân khấu hoành tráng với công nghệ 4D mapping hiện đại, với điểm nhấn là quả cầu mapping đường kính lên đến 10m.

"Sau một thời gian rất dài, chúng mình lại mới có cơ hội được quẩy đã đời trong một đêm nhạc hoành tráng và chất như vậy. Rất nhiều những cung bậc cảm xúc, từ nhẹ nhàng, lắng đọng cho đến bùng cháy. Đúng là rất lâu rồi, mới được đắm chìm trong một không gian tràn đầy năng lượng và sức trẻ như vậy", Trần Hùng - một khán giả có mặt tại chương trình chia sẻ. Đây cũng là cảm xúc chung của rất nhiều Genz đã cùng có mặt, cùng "đốt cháy" hết mình trong đêm nhạc vừa qua.

Các tín đồ âm nhạc Hà Nội "check-in" tại Đại nhạc hội "Thank you, Vietnam by VinaPhone".

Khán giả "quẩy" cực sung với những bản remix "cực đã" của ERIK.

Trên Newsfeed mạng xã hội, những hình ảnh, clip chia sẻ về Đại nhạc hội cũng ngập tràn cho thấy sức cuốn hút của chương trình đã đem lại một làn gió mới, đầy sôi động trong đời sống tinh thần của người trẻ sau một thời gian dài bị ngưng trệ bởi đại dịch.

Dalab mang đến những bản hit "thanh xuân" khuấy động không khí.

Vũ Cát Tường tặng fans một "mini album" những bản hit mới nhất.

Với thông điệp cảm ơn một Việt Nam đã kiên cường, vượt qua đại dịch và làm nên những kỳ tích, đại nhạc hội năm nay được VinaPhone đặc biệt đầu tư cả về nội dung lẫn quy mô tổ chức. Chương trình quy tụ dàn sao "khủng" là những nghệ sĩ trẻ hàng đầu như JustaTee, Erik, Vũ Cát Tường, Dalab, Phương Ly, DJ Tuấn Kruise, Rapper Hoàng Anh,… với những tiết mục "hot", "hit" đang được giới trẻ yêu thích, mang theo những thông điệp nhân văn như: "Thanh xuân", "Gác lại âu lo", "Hành tinh ánh sáng"… Sự kết hợp giữa vũ đạo, âm nhạc cùng công nghệ sân khấu Light up hoành tráng đã thực sự đem đến một đại tiệc thịnh soạn, đánh thức mọi giác quan, nhiệt huyết cho các khán giả của chương trình.

Thông điệp nhân văn của người trẻ

Thực tế, trong suốt 2 năm cả nước chiến đấu với Đại dịch, các nghệ sĩ bằng các hoạt động cụ thể trên lĩnh vực âm nhạc của mình cũng đã có những đóng góp lớn, góp phần cổ vũ cho người dân cả nước cùng đồng lòng vượt qua gian khó.

Đã lâu lắm rồi từ lúc đại dịch, người dân Thủ đô mới lại được thưởng thức bữa tiệc âm nhạc ngoài trời mãn nhãn đến vậy!

"Là một nhà mạng luôn có sự đồng hành, thấu hiểu cùng giới trẻ trong suốt nhiều năm qua, VinaPhone mong muốn đem lại một đêm nhạc thực sự ý nghĩa đối với tất cả mọi người. Người trẻ hiện nay, không chỉ quan tâm tới cảm xúc, tới đời sống cá nhân mà còn rất trách nhiệm đối với xã hội, với cộng đồng. Đó cũng là lý do vì sao "Thank you, Vietnam" nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của không chỉ các nghệ sĩ mà còn của rất nhiều khán giả tại thủ đô và trong cả nước. Nếu như nói âm nhạc giúp kết nối cộng đồng thì VinaPhone luôn mong muốn trở thành cây cầu kết nối cảm xúc cho tất cả mọi người", đại diện VinaPhone chia sẻ về chương trình.

Cũng theo đại diện nhà mạng, trong chuỗi sự kiện kỷ niệm sinh nhật 26 năm, VinaPhone cũng sẽ có hàng loạt những hoạt động ý nghĩa khác nhằm tri ân cộng đồng và đem đến những sắc màu phong phú mới cho đời sống tinh thần của người dân cả nước.