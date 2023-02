Thanh xuân rực rỡ và 4 cuộc hôn nhân của "biểu tượng gợi cảm" nước Mỹ

Từng là niềm khát khao của triệu đàn ông trên thế giới

Raquel Welch sinh năm 1940 ở Chicago (Mỹ). Bà có bố là người gốc Bolivia và mẹ gốc Anh. Từ nhỏ, Raquel đã đam mê nghệ thuật và bắt đầu học múa ballet từ lúc 7 tuổi. Năm 17 tuổi, Raquel từ bỏ giấc mơ vì giáo viên nói vóc dáng của bà không phù hợp để làm nghệ sĩ múa ballet chuyên nghiệp.

Raquel Welch được xem là "biểu tượng gợi cảm" của làng giải trí Mỹ một thời (Ảnh: People).

Với vẻ ngoài nổi bật, Raquel giành chiến thắng tại nhiều cuộc thi nhan sắc cấp địa phương. Tốt nghiệp trung học với tấm bằng loại ưu, Raquel giành học bổng học ngành nghệ thuật tại Đại học San Diego (Mỹ).

Năm 1960, Raquel trở thành người dẫn chương trình thời tiết của kênh KFMB ở San Diego (Mỹ). Bà kiếm sống trong thời gian ngắn bằng nghề người mẫu, nhân viên phục vụ trước khi tham gia đóng phim rồi lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh điện ảnh.

Năm 1966, Raquel Welch trở thành "bom sex" của điện ảnh Mỹ với vai diễn Loana trong phim One Million Years B.C. Hình ảnh người đẹp mặc bikini kiểu hoang dã gây sốt và trở thành một trong những poster phim ăn khách nhất mọi thời đại.

Raquel không ngại những vai diễn gợi cảm, táo bạo trên màn ảnh (Ảnh: People).

Ngôi sao sinh năm 1940 từng là niềm mơ ước của triệu đàn ông trên thế giới (Ảnh: News).

Raquel Welch có một sự nghiệp kéo dài hơn nửa thế kỷ, xuất hiện trong hơn 30 bộ phim điện ảnh và 50 phim truyền hình. Bà góp mặt trong một số bộ phim truyền hình như A House is not a Home và vở nhạc kịch Roustabout của Elvis Presley. Bộ phim cuối bà góp mặt là How to Be a Latin Love vào năm 2017.

Năm 1973, bà từng giành được giải Quả cầu vàng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại phim nhạc/hài kịch cho vai diễn trong bộ phim The Three Musketeers. Ngoài ra, bà còn lấn sân kinh doanh thành công thương hiệu tóc giả HairUWear cùng các sản phẩm trang sức, chăm sóc da.

Tạp chí Playboy từng xếp bà ở vị trí thứ 3 trong danh sách "100 ngôi sao quyến rũ nhất thế kỷ 20". Dù chụp ảnh cho tạp chí này vào năm 1979 nhưng Raquel chưa bao giờ khỏa thân hoàn toàn.

Raquel từng giành giải Quả cầu vàng và chuyển hướng đầu tư điện ảnh khi giải nghệ (Ảnh: News).

Raquel tin rằng, bà đã tận dụng sức hấp dẫn giới tính của mình để tạo lợi thế trong công việc (Ảnh: News).

Được xem là biểu tượng gợi cảm tại Hollywood, Raquel Welch cũng đối mặt với những định kiến. Trong cuốn hồi ký Raquel: Beyond the Cleavage xuất bản năm 2010, bà viết: "Tôi chắc chắn đã sử dụng cơ thể và sức hấp dẫn giới tính của mình để tạo lợi thế trong công việc nhưng luôn trong giới hạn. Tôi cảm thấy, sự bí ẩn của người phụ nữ là một phần của sức hấp dẫn. Sức mạnh của trí tưởng tượng mạnh mẽ kích thích hơn là cảnh nóng trên máy quay hoặc ảnh khỏa thân hoàn toàn".

4 cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định sống một mình

Cuộc sống tình cảm của Raquel đầy sóng gió. Bà kết hôn 4 lần và có hai người con. Cuộc hôn nhân đầu tiên là với người bạn thời trung học vào năm 1959. Họ có hai con chung nhưng cuộc hôn nhân này cũng không kéo dài.

Cặp đôi ly thân vào năm 1962 và hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 1964. Tuy nhiên, Raquel vẫn giữ nguyên họ của người chồng đầu tiên tới cuối đời.

Con gái của bà với người chồng đầu tiên - Tahnee Welch nối nghiệp mẹ trở thành diễn viên và từng chụp ảnh nude cho tạp chí Playboy vào năm 1995.

Raquel Welch từng trải qua 4 cuộc hôn nhân đổ vỡ và có hai người con (Ảnh: Reddit).

Cuộc hôn nhân thứ hai của Raquel là với nhà sản xuất Patrick Curtis. Họ chia tay khi chưa có con chung. Patrick nổi giận khi nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng với đồng nghiệp.

Người chồng thứ ba của "biểu tượng gợi cảm" là nhà sản xuất André Weinfeld vào năm 1980. Cuộc hôn nhân thứ ba này kéo dài 10 năm và Raquel không sinh con sau một lần sảy thai.

Trong những năm tháng độc thân, Raquel gặp gỡ và hò hẹn với một người đồng nghiệp ít tuổi. Năm 1999, Raquel lên xe hoa lần thứ 4 trong sự chúc phúc của bạn bè. Nhưng cuộc hôn nhân này của Raquel cũng không kéo dài vì cặp đôi xác nhận ly hôn vào năm 2003.

Sau 4 lần đổ vỡ hôn nhân, mỹ nhân xinh đẹp của Hollywood tuyên bố nói "không" với hôn nhân. Người bạn trai cuối cùng của Raquel là nhà sản xuất chương trình American Idol - Nigel Lythgoe. Từ năm 2008, "biểu tượng gợi cảm" vui sống độc thân và nhận ra chỉ bản thân mới đem lại hạnh phúc cho chính mình.

"Tôi yêu đàn ông nhưng tôi quá độc lập và tự chủ. Tôi sẵn sàng hẹn hò. Nhưng những người khiến tôi cảm thấy phù hợp đang giảm dần. Tôi không bận tâm đến vai trò truyền thống giữa đàn ông với phụ nữ nhưng tôi là một phụ nữ mạnh mẽ. Tôi chắc chắn, đàn ông sẽ cảm thấy thách thức khi ở bên một người như tôi", Raquel Welch tâm sự trong bài phỏng vấn với tờ Elle năm 2011.

Raquel Welch vẫn trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ khi bước vào tuổi U60 (Ảnh: Getty Images).

Raquel chính thức lui về ở ẩn từ năm 2017. Sau khi giải nghệ, bà hiếm hoi tham dự các sự kiện và thỉnh thoảng lọt vào ống kính của giới săn tin.

Trong cuộc trò chuyện vài năm trước, Raquel tâm sự, bà thích sống bình lặng sau nhiều thập kỷ nổi tiếng. Tuy nhiên, minh tinh thừa nhận thi thoảng bà "rất vui khi được chú ý" và "biết ơn vì mọi người vẫn quan tâm".

Tháng 2/2023, Raquel Welch qua đời tại Los Angeles (Mỹ) sau thời gian ngắn lâm bệnh, hưởng thọ 82 tuổi. Đồng nghiệp và người hâm mộ trên thế giới đã gửi lời chia buồn gia đình ngôi sao nổi tiếng.

Raquel Welch chính thức giải nghệ vào năm 2017 và chọn cuộc sống kín tiếng (Ảnh: Getty Images).

Raquel Welch qua đời vào tháng 2/2023 sau thời gian bị bệnh (Ảnh: Getty Images).