Thanh Thủy nói tiếng Nhật khi vượt Kỳ Duyên nhận giải Mỹ nhân của năm

Tối 18/12, lễ trao giải Ngôi sao của năm diễn ra tại TPHCM, với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ Việt như Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Hồng Nhung, H'Hen Niê, Thu Phương, Anh Thư, Nhã Phương, Mai Phương Thúy, Kỳ Duyên, Chi Pu...

Sau phần thảm đỏ kéo dài 2 tiếng, chương trình bắt đầu lúc 20h15, mở màn với tiết mục Hành trình lấp lánh do "chị đẹp" Trang Pháp và "anh tài" Hà Lê trình diễn. Ca sĩ Chi Pu cũng mang đến lễ trao giải sân khấu Finding you với những màn vũ đạo gợi cảm.

Chi Pu trình diễn bên vũ đoàn Bước nhảy (Ảnh: Ban tổ chức).

Ở màn trao giải, chương trình tôn vinh những nghệ sĩ có hoạt động nghệ thuật bùng nổ, truyền cảm hứng, được giới chuyên môn đánh giá cao và đông đảo khán giả yêu mến.

Một trong những hạng mục được quan tâm là Mỹ nhân của năm. Ở giải thưởng này, Hoa hậu Thanh Thủy đã vượt qua Phương Anh Đào, Kỳ Duyên, Bùi Xuân Hạnh, Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Bùi Khánh Linh để chiến thắng với số phiếu bình chọn áp đảo.

Thời gian qua, Thanh Thủy gây chú ý khi trở thành mỹ nhân Việt đầu tiên đoạt danh hiệu cao nhất tại Hoa hậu Quốc tế (Miss International).

Hoa hậu Thanh Thủy thắng giải Mỹ nhân của năm (Ảnh: Ban tổ chức).

Trên sân khấu, Thanh Thủy xúc động khi được xướng tên. Cô diện bộ váy bó sát khoe đường cong gợi cảm, bước đi tự tin, nhận tràng vỗ tay cổ vũ từ dàn nghệ sĩ và khán giả.

"Tôi cảm thấy tự hào vì sau một thời gian cố gắng, giải thưởng này là động lực để tôi nỗ lực hơn nữa, biến nhiệm kỳ của Hoa hậu Quốc tế 2024 thành nhiệm kỳ rực rỡ nhất", Thanh Thủy chia sẻ.

Cúi chào khán giả, Thanh Thủy tái hiện lại câu nói tiếng Nhật từng phát biểu tại chung kết Hoa hậu Quốc tế hồi tháng 11: "Tôi yêu các bạn từ đáy lòng, xin cảm ơn".

Hồ Ngọc Hà biểu diễn "Cây đèn thần" tại chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại lễ trao giải, màn chia sẻ của Hồ Ngọc Hà khi thắng giải Nghệ sĩ truyền cảm hứng cũng được khán giả chú ý. Đây là giải thưởng tôn vinh sự nỗ lực của Hồ Ngọc Hà trong hành trình hoạt động nghệ thuật cũng như thực hiện các dự án cộng đồng.

Giọng ca Cô đơn trên sofa cho biết đây là giải thưởng có ý nghĩa trong cột mốc đánh dấu 20 năm kỷ niệm sự nghiệp ca hát.

"20 năm qua tôi sống trong sự yêu thương của mọi người và cũng đã đi qua nhiều thăng trầm. Tôi cũng được đi đến nhiều nơi, nếm trải tận cùng của cảm xúc khi gặp những mảnh đời kém may mắn.

Gặp những hoàn cảnh khó khăn, tôi không còn cảm hứng để đứng trên sân khấu. Đó là lý do tôi dự định làm live concert kỷ niệm 20 năm, nhưng liên tục hoãn đi hoãn lại nhiều lần", Hà Hồ chia sẻ.

Dàn "Anh trai say hi" khuấy động không khí với ca khúc "Sau đêm nay" (Ảnh: Ban tổ chức).

Giải thưởng năm nay cũng đánh dấu sự bùng nổ của chương trình Anh trai say hi. Các hạng mục như Anh trai tài năng, Mỹ nam của năm lần lượt thuộc về Quang Hùng MasterD, Hùng Huỳnh. Anh trai say hi cũng vượt qua các chương trình như Anh trai vượt ngàn chông gai, 2 ngày 1 đêm, Miss Cosmo... để thắng giải Hiện tượng giải trí.