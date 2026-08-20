Thăng trầm cuộc đời của ngôi sao chuyển giới nổi tiếng nhất Hàn Quốc

Xuất hiện với vẻ ngoài nữ tính, quyến rũ trong một quảng cáo mỹ phẩm, Harisu nhanh chóng trở thành hiện tượng truyền thông khi công chúng biết rằng mình là người chuyển giới.

Harisu được xem là mỹ nhân chuyển giới nổi tiếng của Hàn Quốc (Ảnh: Naver).

Từ một gương mặt gây tò mò, Harisu vươn lên thành ca sĩ, diễn viên và người mẫu được biết đến tại nhiều quốc gia châu Á những năm 2000. Cô xuất hiện trên truyền hình, phát hành album, đóng phim và tham gia các chiến dịch quảng cáo lớn.

Ở thời điểm đó, Harisu không chỉ nổi tiếng bởi nhan sắc mà còn trở thành một trong những nghệ sĩ chuyển giới tiên phong tại Hàn Quốc.

Nhưng phía sau ánh hào quang là hành trình nhiều biến động, từ những năm tháng chịu định kiến, các cuộc phẫu thuật chuyển giới đau đớn đến những vấn đề sức khỏe kéo dài nhiều năm sau đó.

Bước ra ánh sáng từ một quảng cáo mỹ phẩm

Harisu sinh năm 1975 tại Hàn Quốc. Từ nhỏ, cô đã nhận thức rõ sự khác biệt giữa bản thân và giới tính được xác định khi sinh ra. Sau nhiều năm đấu tranh với chính mình, Harisu quyết định phẫu thuật chuyển giới vào năm 1995.

Harisu nổi tiếng khắp châu Á từ những năm 2000 (Ảnh: News).

Đó là lựa chọn mang tính bước ngoặt nhưng không dễ dàng. Harisu từng kể rằng quá trình phẫu thuật khiến cô phải trải qua những cơn đau dữ dội, có thời gian chỉ có thể nằm trên giường bệnh và sử dụng thuốc giảm đau. Theo lời nữ nghệ sĩ, phải mất khoảng 3 năm, những cơn đau thể xác mới dần thuyên giảm.

Dù vậy, Harisu chưa từng xem quyết định ấy là sai lầm. Với cô, phẫu thuật là bước cần thiết để được sống đúng với bản thân.

Năm 2001, Harisu xuất hiện trong một quảng cáo mỹ phẩm. Nhan sắc nổi bật khiến hình ảnh cô nhanh chóng được công chúng chú ý. Khi truyền thông tiết lộ Harisu là người chuyển giới, sự tò mò lập tức biến thành cơn sốt.

Chỉ trong thời gian ngắn, cái tên Harisu phủ sóng truyền thông Hàn Quốc. Cô trở thành một trong những người chuyển giới đầu tiên tại Hàn Quốc bước vào vị trí trung tâm của ngành giải trí đại chúng. Đài KBS (Hàn Quốc) từng giới thiệu Harisu là người chuyển giới đầu tiên ra mắt trong thị trường nhạc pop Hàn Quốc.

Từ hiện tượng truyền thông thành ngôi sao châu Á

Harisu sở hữu vẻ đẹp nóng bỏng (Ảnh: Naver).

Harisu nhanh chóng tận dụng sức hút để phát triển sự nghiệp. Năm 2001, cô phát hành album đầu tay Temptation. Một năm sau, nữ ca sĩ tiếp tục ra mắt Liar. Đến năm 2004, album Foxy Lady đánh dấu giai đoạn cô mở rộng hoạt động ra ngoài Hàn Quốc.

Không dừng lại ở âm nhạc, Harisu tham gia nhiều bộ phim, chương trình truyền hình và hoạt động quảng cáo. Cô xuất hiện tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và một số thị trường châu Á khác.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Harisu trở thành một gương mặt đặc biệt của làng giải trí châu Á. Cô có lợi thế về ngoại hình, khả năng biểu diễn và câu chuyện cá nhân đủ khác biệt để tạo sự chú ý. Sự xuất hiện công khai của Harisu trong vai trò một nghệ sĩ chuyển giới đã đưa vấn đề bản dạng giới đến gần hơn với công chúng đại chúng.

Điều này khiến cô vừa nhận được sự yêu mến, vừa phải đối mặt với không ít định kiến. Harisu từng nhiều lần chia sẻ rằng cô muốn được nhìn nhận trước hết như một người phụ nữ và một nghệ sĩ, thay vì chỉ được nhớ đến với danh xưng “người chuyển giới”.

Harisu trước và sau khi chuyển giới (Ảnh: Naver).

Một trong những câu chuyện gây chú ý về đời tư Harisu là tiết lộ cô từng được rất nhiều người nổi tiếng theo đuổi. Trong chương trình Turning Point của JTBC phát sóng năm 2021, Harisu thừa nhận được “gần 100 người theo đuổi”.

Theo lời cô, những người từng chủ động tiếp cận mình có cả ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ hài và vận động viên. Đáng chú ý, Harisu còn kể có một nam ca sĩ từng đề nghị hẹn hò với cô với mục đích tiến tới hôn nhân, nhưng cô đã thẳng thắn từ chối.

Hào quang đi cùng những đánh đổi

Sự nổi tiếng mang đến cho Harisu nhiều cơ hội nhưng cũng khiến đời tư của cô luôn nằm dưới sự quan sát của công chúng.

Trong nhiều năm, ngoại hình của Harisu thường xuyên trở thành chủ đề trên truyền thông. Cô không phủ nhận việc từng can thiệp thẩm mỹ để duy trì diện mạo. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ cũng từng lên tiếng trước những lời đồn đoán về gương mặt thay đổi theo thời gian.

Harisu kiếm bộn tiền nhờ ngoại hình và câu chuyện riêng (Ảnh: Newsen).

Ở tuổi 51, những vấn đề sức khỏe mới là điều khiến Harisu quan tâm nhiều hơn. Trong một chương trình gần đây, cô cho biết đã phẫu thuật chuyển giới từ năm 1995 và không duy trì việc sử dụng hormone nữ đều đặn trong thời gian dài. Harisu cho rằng việc sử dụng hormone liên tục có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe nên đã lựa chọn không tiếp tục tiêm.

"Thành thật mà nói, tôi không tập thể dục. Tôi đã phẫu thuật chuyển giới hơi sớm. Tôi đã làm điều đó vào năm 1995. Đến nay đã hơn 30 năm rồi", cô kể.

Khoảng 6 năm trước, cô được chẩn đoán loãng xương giai đoạn đầu. Khi nói về tình trạng xương hiện tại, Harisu thẳng thắn nói: "Xương của tôi còn tệ hơn cả một bà cụ 80 tuổi".

Cuộc hôn nhân từng được cả Hàn Quốc chú ý

Năm 2007, Harisu kết hôn với rapper Micky Jung, người kém cô 6 tuổi. Đám cưới của họ nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông Hàn Quốc.

Harisu và chồng cũ có gần 10 năm chung sống (Ảnh: Newsen).

Sau hôn lễ, hai người còn xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế, chia sẻ cuộc sống hôn nhân với khán giả. Harisu từng nhiều lần bày tỏ mong muốn xây dựng một gia đình ổn định cùng chồng. Nhưng sau 10 năm chung sống, cặp đôi xác nhận ly hôn vào năm 2017.

Thời điểm đó, có những thông tin cho rằng khó khăn kinh tế và sự nghiệp của Micky Jung là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân rạn nứt. Tuy nhiên, Harisu sau đó phủ nhận việc hai người chia tay vì tiền bạc hay chuyện kinh doanh. Cả hai khẳng định quyết định ly hôn được đưa ra trong hòa bình và họ vẫn dành sự tôn trọng cho nhau.

Sau cuộc hôn nhân kéo dài một thập niên, Harisu trở lại với cuộc sống độc thân. Cô tiếp tục làm việc, xuất hiện trên truyền hình và duy trì tương tác với người hâm mộ.

Không còn ở đỉnh cao và lựa chọn sống theo cách mình muốn

So với giai đoạn đầu những năm 2000, Harisu hiện không còn xuất hiện dày đặc trên truyền thông. Thị trường giải trí Hàn Quốc đã thay đổi đáng kể, trong khi lớp nghệ sĩ mới liên tục xuất hiện.

Harisu vẫn trẻ đẹp ở tuổi 51 (Ảnh: Instagram).

Tuy nhiên, Harisu dường như không còn đặt nặng việc phải duy trì hào quang năm xưa. Cô vẫn hoạt động trên mạng xã hội, livestream (phát sóng trực tuyến) và giao lưu với người hâm mộ. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Harisu còn dành thời gian cho công việc kinh doanh và cuộc sống cá nhân.

Harisu tâm sự, khi còn nhỏ, cô vốn là một đứa trẻ rụt rè, tự ti vì thiếu tình cảm của cha. Mỹ nhân chuyển giới không quên được những lời chỉ trích của cha và nhận thấy rằng, ông yêu thương chị gái cô hơn.

Lý do khiến cha không thương yêu Harisu là bởi từ bé, cô đã hành xử như một cô gái và thích kết thân với bạn khác giới. Cha cô không thích sự nữ tính nên mối quan hệ giữa hai cha con khá căng thẳng.

Khi quyết định chuyển giới, Harisu thậm chí không thông báo với cha và sau 5 năm chuyển thành phụ nữ, ngôi sao nổi tiếng mới để cha biết sự thật.

Từ một cô gái gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc bằng vẻ ngoài và câu chuyện đặc biệt, Harisu đã trải qua đủ những cung bậc của đời sống người nổi tiếng: Hào quang, thành công, tranh cãi, tình yêu, hôn nhân, ly hôn và những vấn đề sức khỏe.