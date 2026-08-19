Khoảnh khắc vợ Ronaldo làm nhân viên bán hàng gây chú ý trở lại

Trước khi trở thành bạn đời của một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới, Georgina từng làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng Gucci ở Madrid (Tây Ban Nha).

Georgina và Ronaldo hạnh phúc trong hôn lễ riêng tư cùng các con (Ảnh: Vogue).

Ngày 11/8, Ronaldo và Georgina tổ chức hôn lễ riêng tư tại nhà riêng ở Cascais (Bồ Đào Nha). Buổi lễ diễn ra trong không gian gia đình với sự hiện diện của 5 người con cùng 4 người thân, bạn bè được lựa chọn làm nhân chứng. Cặp đôi quyết định không tổ chức một đám cưới xa hoa mà ưu tiên sự riêng tư và những khoảnh khắc dành cho gia đình.

Theo Vogue, ngày cưới cũng mang ý nghĩa đặc biệt bởi đánh dấu đúng 10 năm kể từ khi Ronaldo và Georgina gặp nhau lần đầu tại một cửa hàng Gucci ở Madrid. Trong cuộc trò chuyện với tạp chí này, Georgina xúc động khi hồi tưởng về cuộc gặp đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô.

Georgina cho biết cô gặp Ronaldo khi đang làm nhân viên bán hàng. Sau lần đầu chạm mặt, hai người tình cờ gặp lại nhau tại một sự kiện của thương hiệu khác ở Madrid. Khi không còn ở trong môi trường làm việc, họ có cơ hội trò chuyện và tìm hiểu nhau nhiều hơn.

Theo lời kể của Georgina, đó là tình yêu sét đánh. Cô từng mô tả cuộc gặp với Ronaldo như một giấc mơ và cho rằng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, cả hai đã có cảm giác đặc biệt về đối phương.

Georgina từng là nhân viên bán hàng tại Tây Ban Nha trước khi trở thành bạn gái của Ronaldo (Ảnh: News).

“Chúng tôi gặp nhau lần đầu tại cửa hàng Gucci, nơi tôi làm nhân viên bán hàng. Vài ngày sau, chúng tôi tình cờ gặp lại tại sự kiện của một thương hiệu khác. Chính lúc đó, cả hai mới có dịp trò chuyện trong bầu không khí thoải mái, tách biệt khỏi môi trường làm việc của tôi. Đó là tình yêu sét đánh đối với cả hai”, Georgina tâm sự.

Tuy nhiên, câu chuyện này từng gây tranh luận khi Pablo Bone, người tự nhận là cựu đồng nghiệp của Georgina tại Gucci, đưa ra một phiên bản khác.

Theo Bone, Ronaldo từng nhiều lần ghé cửa hàng Gucci trước thời điểm anh và Georgina thực sự làm quen. Khi Ronaldo xuất hiện, các nhân viên trong cửa hàng đều chú ý bởi anh là một khách hàng đặc biệt và thường được quản lý trực tiếp tiếp đón. Bone cho rằng trong lần gặp đầu tiên tại cửa hàng, Ronaldo và Georgina không thực sự trò chuyện như cách câu chuyện được kể lại sau này.

Bone cho biết hai người chỉ bắt đầu hiểu nhau hơn sau khi gặp lại tại một bữa tiệc vài tuần sau đó. Người này cũng kể rằng từng có thời điểm Ronaldo bao trọn cửa hàng Gucci để có không gian riêng tư với quản lý và Georgina.

Georgina và Ronaldo trong năm 2016, khi họ bắt đầu hẹn hò (Ảnh: MCP).

Georgina là một trong những cô bạn gái hiếm hoi mà Ronaldo công khai với truyền thông (Ảnh: News).

“Khi Cristiano bước vào cửa hàng Gucci, tất cả chúng tôi đều quay lại nhìn anh ấy vì anh ấy rất cao lớn, và những vị khách tầm cỡ như vậy thường chỉ được đích thân quản lý cửa hàng tiếp đón”, Pablo Bone nói.

“Georgina vốn dĩ luôn như vậy. Ngay cả khi chưa có nhiều tiền hay chưa sở hữu khối tài sản lớn như hiện tại, cô ấy vẫn luôn toát lên vẻ tự tin. Cô ấy luôn muốn thay đổi cuộc đời và đó là lý do cô ấy từng làm việc cho các thương hiệu xa xỉ và quen biết nhiều người trong giới giải trí”, anh kể thêm.

Những chia sẻ của Bone từng gây tranh cãi trên truyền thông. Một số người khác được cho là từng làm việc cùng Georgina tại Gucci cũng lên tiếng về câu chuyện này. Dù tồn tại những cách kể khác nhau, việc Gucci trở thành điểm khởi đầu cho chuyện tình Ronaldo - Georgina vẫn là một chi tiết đặc biệt trong hành trình của cặp đôi.

Năm 2016, Ronaldo khi đó 31 tuổi và đang khoác áo của câu lạc bộ Real Madrid. Georgina mới 22 tuổi và vừa trở về Tây Ban Nha sau thời gian làm công việc trông trẻ tại Anh. Cô sau đó tìm được việc tại Gucci và từng chia sẻ rằng bản thân luôn mong muốn có một gia đình và trở thành mẹ.

Điều thú vị là theo lời Georgina, cô thậm chí không có lịch làm việc vào ngày Ronaldo xuất hiện tại cửa hàng. Cô chỉ đến thay ca cho một người bạn và tình cờ gặp nam cầu thủ.

Georgina được Ronaldo đưa đi dự các giải thưởng cùng anh (Ảnh: Getty).

Trong lần hồi tưởng về khoảnh khắc này, Ronaldo kể rằng anh bước vào cửa hàng và quay lưng về phía Georgina. Khi quay lại, hai người nhìn vào mắt nhau. Ronaldo từng mô tả đây là khoảnh khắc đặc biệt và cho rằng sau đó anh dần nhận ra Georgina có thể là tình yêu của đời mình.

Ronaldo kể: “Đúng, đó là một giấc mơ. Tôi biết cô ấy là tình yêu của đời mình, và tôi tin cô ấy cũng nghĩ tôi là tình yêu của đời cô ấy”.

Mối quan hệ của họ bắt đầu được công chúng chú ý vào cuối năm 2016. Ronaldo và Georgina sau đó công khai xuất hiện cùng nhau tại Disneyland Paris. Đến tháng 1/2017, Georgina xuất hiện bên Ronaldo tại lễ trao giải The Best FIFA Football Awards, đánh dấu một trong những lần cặp đôi chính thức xuất hiện trước công chúng.

Từ một nhân viên bán hàng tại Gucci, Georgina dần trở thành gương mặt quen thuộc trong làng giải trí và thời trang quốc tế. Cô cùng Ronaldo xây dựng gia đình với 5 người con gồm Cristiano Jr., cặp song sinh Eva và Mateo, Alana Martina và Bella Esmeralda. Năm 2022, Bella chào đời nhưng người anh/em song sinh Ángel qua đời sau khi sinh.

Sau 10 năm từ cuộc gặp gỡ định mệnh với Ronaldo, Georgina trở thành người nổi tiếng, có sự nghiệp riêng (Ảnh: Sorbet).

Sau 10 năm bên nhau, Ronaldo và Georgina cuối cùng tổ chức hôn lễ tại chính nhà riêng. Trong ngày cưới, Georgina diện bộ suit chân váy lụa trắng của Gucci cùng giày satin có chi tiết khóa ngựa bạc. Ronaldo mặc bộ suit màu be nhạt được may riêng. Các con của họ cũng diện trang phục đồng điệu, tạo nên hình ảnh gia đình thống nhất.

Georgina cho biết cô không muốn ngày cưới trở thành một màn trình diễn quá cầu kỳ. Thay vào đó, cô muốn những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc gia đình theo cách tự nhiên và có giá trị lâu dài.

Mười năm sau cuộc gặp tại cửa hàng Gucci, Georgina đã có một cuộc sống hoàn toàn khác. Từ một nhân viên bán hàng, cô trở thành người mẫu, nhà sáng tạo nội dung và gương mặt quen thuộc tại nhiều sự kiện thời trang quốc tế, sở hữu khối tài sản lên tới 10 triệu USD.

Tuy nhiên, giữa cuộc sống xa hoa và sự chú ý của truyền thông, Georgina nhiều lần khẳng định gia đình vẫn là ưu tiên hàng đầu. Với cô và Ronaldo, những đứa trẻ không chỉ chứng kiến ngày cưới mà còn là một phần quan trọng trong hành trình tình yêu của hai người.