Taylor Swift dành hẳn 13 giờ cho fans

Dân trí Công chúa nhạc đồng quê, nữ ca sỹ vừa giành 4 giải Grammy Taylor Swift đã khiến cho người hâm mộ của cô vô cùng hạnh phúc khi ký tặng, chụp hình và gặp gỡ họ 13 giờ liên tiếp.

Cách đây ít ngày, Taylor Swift tuyên bố với phóng viên là vào ngày 13/6, cô sẽ dành hẳn 13 tiếng đồng hồ để gặp gỡ người hâm mộ. “13 là con số may mắn của tôi là tôi nghĩ dành 13 giờ cho người hâm mộ là điều tuyệt vời. Tôi sẽ gặp được nhiều người yêu mến tôi nhất có thể.”

Giữ đúng lời hứa, ngày 13/6, Taylor Swift đã tổ chức buổi gặp fans tại sân vận động Bridgestone, Nashville, Tennessee - nơi cô tham dự liên hoan âm nhạc CMA.

10.000 người yêu mến nữ ca sỹ 20 tuổi đã chờ đợi để được Taylor Swift ký tặng, chụp hình và trò chuyện. Taylor Swift liên tục ký tặng mỏi tay, cười tươi trước mọi ống kính máy ảnh và cuối cùng, cô đã gặp gỡ được hơn 2.000 fans trong 15 giờ đồng hồ chứ không phải 13 giờ như đã định.



Taylor Swift dành hẳn 13 giờ giao lưu với fans

























Taylor Swift biểu diễn trước hàng chục nghìn khán giả hâm mộ



Một fan của Taylor Swift kể lại: “Taylor ở đó từ 8 giờ sáng tới 11 giờ đêm, cô ấy chụp hình và ký tặng không nghỉ. Hàng trăm người đã xếp hàng ở sân vận động Bridgestone từ đêm trước để chờ gặp Taylor.”

“Taylor Swift là người vô cùng ngọt ngào, thân thiện, dễ mến, cô ấy vui vẻ trò chuyện với tất cả mọi người và còn biểu diễn 30 phút cho fans. Mẹ của Taylor Swift giúp mọi người chụp hình với giải Grammy của Taylor Swift và đưa một vài fans nhỏ tuổi ra xe buýt. Tất cả mọi người đều yêu mến Taylor Swift!”

Nữ ca sỹ nổi tiếng kỳ dị Lady Gaga mới đây cũng khẳng định cô là fan của Taylor Swift và rất thích nghe ca khúc You Belong with Me của “đàn em”.

Vĩnh Ngọc

Theo Us