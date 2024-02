Taylor Swift "cân" mọi kiểu tóc từ tẩy màu sáng, uốn xoăn đến ép thẳng

Vào quãng thời gian ra mắt album "Reputation", chủ nhân bản hit "Look what you made me do" búi gọn gàng mái tóc được tạo kiểu lộn xộn nhưng lãng mạn. Phong cách này mang đến cảm giác cổ điển, nhẹ nhàng và không kém phần kịch tính (Ảnh: Getty).