"Tay chơi" Scott Disick đưa bạn gái kém 13 tuổi đi nghỉ giáng sinh ở biển

Dân trí Ngày 21/12, cánh săn ảnh đã thấy ngôi sao truyền hình thực tế Scott Disick và người mẫu trẻ Bella Banos đi dạo trên bãi biển St. Barts, Pháp.

Hồi tháng 9/2021, "sao" truyền hình thực tế Scott Disick chia tay bạn gái - người mẫu sinh năm 2001 Amelia Hamlin. Ít tuần sau đó, cánh săn ảnh thấy Scott Disick đi ăn tối cùng người mẫu Hana Cross - "tình cũ" của Brooklyn Beckham và mới đây nhất, anh chàng "tay chơi" khét tiếng ở Hollywood bị bắt gặp đưa người mẫu 25 tuổi Bella Banos đi đón giáng sinh ở St. Barts, một cộng đồng hải ngoại của Pháp.

Cánh săn ảnh đã thấy ông bố ba con trò chuyện với người mẫu tóc nâu trên bãi biển St. Barts ngày 21/12. Cặp đôi thư thái đi dạo và tắm nắng.

Scott Disick đón giáng sinh ở biển cùng bạn gái Bella Banos.

Scott Disick và Bella Banos lần đầu hẹn hò từ năm 2017. Cặp đôi từng nhiều lần chia tay và hàn gắn. Mối quan hệ của người mẫu 25 tuổi và "tay chơi" Scott Disick dường như chưa bao giờ thật sự nghiêm túc.

Scott Disick nổi tiếng từ khi hẹn hò với chị gái cô Kim - Kourtney Kardashian. Kourtney và Scott ở bên nhau từ năm 2005 đến năm 2015 và họ có với nhau ba đứa con nhỏ là Mason, 12 tuổi, Penelope, 9 tuổi và Reign, 7 tuổi.

Scott Disick xuất hiện liên tục trong show truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians những năm gần đây. Mối quan hệ tình cảm của Scott Disick và Kourtney Kardashian rất được dư luận quan tâm. Scott Disick cũng được lòng gia đình Kardashian ngay cả khi anh và Kourtney không còn hẹn hò.

Dù đã chia tay bạn trai Scott Disick nhưng Kourtney Kardashian vẫn giữ quan hệ tốt với "tình cũ" kém tuổi. Theo tờ Us Weekly, cặp đôi Scott Disick và Kourtney Kardashian vẫn duy trì quan hệ bạn bè dù chia tay nhau đã lâu.

"Scott rất hạnh phúc khi anh ấy và Kourtney luôn hợp nhau và họ cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau. Họ thực sự giống như những người bạn tốt nhất dù Kourtney không có ý nghĩ hò hẹn lãng mạn với tình cũ", tờ Us Weekly đưa tin.

Kourtney Kardashian vừa đính hôn với bạn trai hơn 4 tuổi - Travis Barker, chồng cũ của hoa hậu Mỹ Shanna Moakler. Tay trống 47 tuổi của nhóm rock Blink 182 đã cầu hôn bạn gái 42 tuổi hôm 17/10 tại khách sạn Rosewood Miramar ở Montecito, California, Mỹ bằng chiếc nhẫn kim cương trị giá một triệu USD.

Scott Disick được cho là không mấy vui vẻ khi biết tin bạn gái cũ đính hôn với người mới. "Tay chơi" 38 tuổi từng mong hàn gắn quan hệ tình cảm với Kourtney.

Hồi tháng 5 năm ngoái, Scott Disick từng phải đi cai nghiện rượu và ma túy tại một trung tâm cai nghiện 5 sao ở Colorado, Mỹ. Việc anh phải đi cai nghiện thời điểm đó dẫn tới mối quan hệ giữa Scott Disick và người mẫu trẻ Sofia Richie đổ vỡ.

Trong thời gian Scott Disick tập trung cai nghiện, anh nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ bạn gái cũ Kourtney Kardashian và gia đình của cô. Scott Disick luôn được gia đình Kardashian yêu mến và bà Kris Jenner, mẹ của Kourtney Kardashian từng nói, bà coi Scott Disick như con trai ruột.

Vĩnh Ngọc

Theo DM