Cuộc sống sang chảnh của "tình cũ" tay chơi Scott Disick

Sofia Richie là một trong những người mẫu, hotgirl Instagram đình đám hiện nay. Cô gái trẻ sinh ra trong gia đình giàu có và nổi tiếng. Bố cô là danh ca Lionel Richie - người được đông đảo khán giả Việt Nam yêu thích với ca khúc Hello. Trong suốt sự nghiệp của mình, Lionel Richie đã bán được hơn 100 triệu đĩa hát trên toàn thế giới và ông là một trong những nghệ sĩ có đĩa hát bán chạy nhất thế giới mọi thời đại.

Nam danh ca Lionel Richie đã giành được bốn giải Grammy bao gồm Ca khúc của năm vào năm 1985 cho We Are the World mà ông đồng sáng tác với Michael Jackson, Album của năm vào năm 1984 cho Can't Slow Down, Nhà sản xuất của năm vào năm 1984, và màn trình diễn Pop xuất sắc nhất cho Truly vào năm 1982.

Với danh tiếng của mình, Lionel Richie sở hữu khối tài sản ước chừng hơn 200 triệu USD. Nam danh ca đang sống trong một biệt thự gồm 28 căn phòng và có giá gần 12 triệu USD tại Los Angeles, Mỹ. Lionel Richie kết hôn với Diane Alexander vào năm 1995. Họ có một con trai 27 tuổi và một cô con gái tên là Sofia Richie năm nay 23 tuổi.

Sofia Richie nổi tiếng sớm vì có người cha rất tài năng. Richie xuất hiện trên tạp chí Teen Vogue từ năm 14 tuổi và năm 15 tuổi, cô có hợp đồng thời trang đầu tiên với công ty đồ bơi Mary Grace Swim có trụ sở tại Los Angeles. Năm tiếp theo, Richie ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu Select Model Management và liên tục xuất hiện trên các tạp chí như Elle Girl, Nylon, Dazed, Fault, Unleash'd và Love Culture.

Sofia Richie từng nhiều lần bày tỏ tình cảm của cô dành cho cha của mình. Người mẫu trẻ nói: "Bố tôi đã truyền cảm hứng cho tôi trở nên tử tế bởi vì tôi chưa bao giờ thấy ai đó nổi tiếng mà cư xử tốt đẹp, khiêm tốn như ông. Bố tôi đối xử tử tế với từng người mà ông ấy gặp . Bố luôn nói: "Nếu con tốt với một người, con có thể thay đổi cả ngày của họ, thay đổi theo nghĩa đen dù họ đang ở trong hoàn cảnh nào. Con chỉ cần mỉm cười, tử tế, nói chuyện và ứng xử hợp lý." Vì vậy, cách sống của ông truyền cảm hứng cho tôi".

Richie đã xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo cho một số thương hiệu bao gồm DL1961, Material Girl của Madonna, Adidas, Michael Kors, PrettyLittleThing và Tommy Hilfiger. Trang Instagram cá nhân của người đẹp có gần 7 triệu lượt theo dõi và cô rất đắt show quảng cáo ngay trên trang Instagram của mình.

Sofia Richie không chỉ sống trong biệt thự xa hoa của bố mà cô còn có nhà riêng. Trên trang cá nhân, người đẹp 23 tuổi thi thoảng chia sẻ những hình ảnh về biệt thự rộng lớn của mình. Biệt thự của người đẹp có bể bơi ngoài trời, phòng khách, phòng ăn rất rộng, mang vẻ đẹp tinh tế, sang trọng. Sofia Richie được cho là đã tự kiếm được khoảng 8 triệu USD trong vài năm trở lại đây.

Gần đây, Sofia Richie chia sẻ khá nhiều hình ảnh cô chơi đùa tại vườn nhà của bố. Sofia Richie ở nhà nhiều trong thời gian dịch bệnh hoành hành và cô tìm thấy niềm vui từ việc ngồi xem phim cùng với bố và anh, tổ chức những bữa tiệc thịt nướng ngoài vườn với cả gia đình và cùng nhau nhảy múa.

Là một hotgirl sành điệu, Sofia Richie có bộ sưu tập siêu xe sang trọng gồm xe Aston Martin, Lamborghini, BMW i8.... Các chiếc xe mà người đẹp sở hữu đều có giá lên tới hàng trăm nghìn USD. Tùy theo tâm trạng và trang phục, mỗi ngày Sofia Richie lái một chiếc xe khác nhau ra phố.

Là khách VIP của nhiều sự kiện giải trí trên khắp thế giới, Sofia Richie có điều kiện đi du lịch nhiều nơi trong những năm gần đây. Sofia Richie thường di chuyển bằng máy bay riêng. Cô mặc váy hàng hiệu cao cấp khi xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện. Bên cạnh đó, cô tranh thủ check-in tại những địa danh du lịch nổi tiếng và chia sẻ trên trang Instagram của mình.

Sofia Richie thu hút sự chú ý đặc biệt của phóng viên kể từ khi hẹn hò với ca sĩ Justin Bieber vào năm 2016. Sau đó, cô có mối tình kéo dài hơn 3 năm với "tay chơi đào hoa" Scott Disick, một người hơn cô 15 tuổi và đã có ba đứa con với chị cô Kim. Mối quan hệ của Sofia Richie và Scott Disick từng bị báo giới đồn đại là khiến bố của Sofia Richie lo lắng nhưng Sofia Richie tuyên bố, bố cô ủng hộ chuyện tình cảm của con gái.

Hiện tại, người đẹp 23 tuổi đang hò hẹn với Elliot Grainge, doanh nhân người Mỹ, người đồng sáng lập hãng thu âm 10K Projects. Grainge là con trai của chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Universal Music Group, Lucian Grainge. Mối quan hệ của Sofia Richie và bạn trai mới được miêu tả là rất nghiêm túc.

Sofia Richie chia sẻ về phương châm sống của cô rằng: "Tôi luôn sống vui vẻ và không bao giờ nghiêm trọng hóa mọi thứ. Tôi biết rằng mọi người đều có hình ảnh hoàn hảo mà họ phải cố giữ nhưng tôi nghĩ rằng bạn sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc hơn nếu bạn cười nhiều hơn và vui vẻ hơn".

