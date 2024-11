Tài tử "Mặt trong ôm mặt trời" qua đời ở tuổi 39

Tang lễ của Song Jae Rim sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ Yeouido St. Mary ở Hàn Quốc vào ngày 4/11 tới. Thông tin chi tiết về nguyên nhân cái chết của Song Jae Rim chưa được tiết lộ.

Tài tử Hàn Quốc Song Jae Rim vừa qua đời ở tuổi 39 (Ảnh: Newsen).

Song Jae Rim (SN 1985) xuất phát điểm là người mẫu, sau đó lấn sân sang diễn xuất. Anh được nhiều khán giả biết tới sau khi đóng trong bộ phim Mặt trăng ôm mặt trời của đài MBC.

Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong các dự án điện ảnh lớn như: Pretty Boy Ramen Shop, Inspiring Generation, Two Weeks, Goodbye Mr. Black, Not Nice Women,...

Anh còn góp mặt trong chương trình truyền hình thực tế We Got Married của đài MBC. Trong đó, anh được kết đôi với nữ diễn viên Kim So Eun. Cặp đôi nhận nhiều lời khen từ khán giả xem đài qua những màn tương tác tình cảm tự nhiên.

Ngoài ra, anh còn tham gia biểu diễn kịch sân khấu. Gần nhất, Song Jae Rim góp mặt trong vở kịch The Rose of Versailles, ngày 13/10.