Sự trùng hợp gia cảnh đáng thương của Hoa hậu Phương Khánh, Thuỳ Tiên

Tiết lộ sự thực về đời tư của Hoa hậu Trái đất Phương Khánh

Sau khi đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018, Phương Khánh được công chúng quan tâm hơn. Hiện, mọi thông tin về đời tư của Hoa hậu Phương Khánh đều nhận được sự chú ý.

Trong đêm Chung kết, bên cạnh Phương Khánh có mẹ và anh trai ruột, Phương Khánh rưng rưng ôm lấy mẹ và sau đó cô dành những lời ngọt ngào nhất nói về mẹ trên trang cá nhân: “Mẹ, người đã dạy con mọi thứ và giúp con trở nên mạnh mẽ, độc lập. Dù có thế nào thì con vẫn sẽ luôn là con gái nhỏ của mẹ và con sẽ luôn cần mẹ. Cảm ơn mẹ vì tất cả mọi thứ. Vì đã dạy con mỉm cười trong nghịch cảnh và tin vào bản thân mình dù có ai nói gì đi nữa. Con chỉ hi vọng một ngày nào đó có thể trở thành một người phụ nữ như mẹ: mạnh mẽ, xinh đẹp và thông minh. Con yêu mẹ”.

Phương Khánh đăng quang Hoa hậu Trái đất là nỗ lực rất lớn của cô.

Ít ai biết rằng, để có được chiếc vương miện vinh quang như ngày hôm nay, Phương Khánh từng trải qua những tổn thương và sự cố gắng nỗ lực rất nhiều trong quá khứ.

Trái hẳn với tin đồn có bố mẹ là “đại gia”, Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh xuất thân trong gia đình công nhân nghèo.

Phương Khánh từng trải qua quãng thời gian buồn khi bố mẹ chia tay. Cô phải sống xa bố mẹ từ nhỏ. Bố của Phương Khánh làm công nhân ngành điện lực tại huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre. Sau ly hôn, ông đã có gia đình mới. Trong khi đó, mẹ Phương Khánh định cư tại Pháp.

Phương Khánh trong vòng tay mẹ.

Lúc gia đình đổ vỡ, Phương Khánh được người anh trai (chuyên nghề trang điểm, cho thuê đồ cưới ở TP.Bến Tre) nuôi nấng. Cô từng được gia đình cho học tiếng Pháp trong 2 năm để theo mẹ sang Pháp định cư. Tuy nhiên, sau đó, vì trục trặc giấy tờ không thể sang Pháp cùng mẹ mà Phương Khánh từng lỡ dở chuyện học 2 năm.

Sau này, ở thời điểm Phương Khánh học tập tại Singapore, anh trai và mẹ luân phiên gửi tiền để hỗ trợ Phương Khánh. Nhận được trợ cấp từ gia đình, Phương Khánh ý thức về sự tiết kiệm, cô chọn cách thuê nhà ở với du học sinh người Việt, cô hạn chế mua sắm, tự nấu ăn và di chuyển bằng phương tiện công cộng.

Anh trai là người có ảnh hưởng rất lớn, là nguồn động viên tinh thần trong cuộc đời cô.

Thuỳ Tiên chia sẻ chuyện bố mẹ ly hôn

Thuỳ Tiên giới thiệu bản thân tại Hoa hậu Quốc tế

Nguyễn Thúc Thùy Tiên là Hoa hậu Nhân Ái - Top 5 Hoa hậu Việt Nam.

Hoa hậu Nhân Ái - Top 5 Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thúc Thùy Tiên khiến người hâm mộ xúc động khi chia sẻ về câu chuyện gia đình trong clip tự giới thiệu tại cuộc thi Miss International (Hoa hậu Quốc tế 2018).

Người đẹp sinh năm 1998 khẳng định cuộc sống của cô không phải sinh ra như một nàng công chúa sống trong lâu đài màu hồng. Người đẹp thẳng thắn chia sẻ: “Bố mẹ tôi ly dị từ năm tôi 4 tuổi. Tôi sống với dì ruột đến năm 18 tuổi. Sau đó, tôi quyết định ra riêng, sống tự lập”.

Bố mẹ chia tay nhau, Thuỳ Tiên sống với dì ruột đến năm 18 tuổi.

Thuỳ Tiên từng làm nhiều công việc khác nhau để tự trang trải học phí.

Sống xa bố mẹ từ nhỏ, người đẹp không để nỗi buồn xâm lấn mình mà ngược lại cô luôn giữ sự lạc quan và luôn nỗ lực hết mình.

Cô từng làm thêm rất nhiều công việc khác nhau để chi trả học phí như lễ tân khách sạn, người mẫu ảnh, trợ giảng trung tâm Anh ngữ…

Thuỳ Tiên tự tin thể hiện mình tại Hoa hậu Quốc tế.

Nói về cuộc sống của mình, Thuỳ Tiên vẫn khẳng định cô “may mắn” hơn nhiều người khác. “Tôi may mắn vì tôi có sức khỏe. Tôi may mắn vì có một hình hài trọn vẹn và một trái tim nồng ấm để theo đuổi những ước mơ của mình. Tôi may mắn khi được tham dự Hoa hậu Quốc tế 2018 và đại diện cho nét đẹp vẹn toàn cả về trí tuệ lẫn sắc vóc của phụ nữ Việt Nam.

Tôi nghĩ rằng, sứ mệnh lan tỏa lòng nhân ái, kêu gọi sự chung tay cho nhiều hoạt động thiện nguyện không chỉ dừng ở phạm vi một quốc gia mà còn lan tỏa rộng trên toàn thế giới”, Thuỳ Tiên truyền năng lượng tích cực cho những người xung quanh mình.

Phương Nhung