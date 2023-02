Song Joong Ki ân cần với bà xã mang bầu sau thông báo kết hôn

Cặp đôi tới rạp COEX Megabox, Seoul (Hàn Quốc) để xem phim. Họ đeo khẩu trang che kín mặt và diện trang phục đơn giản. Song Joong Ki tỏ ra rất ân cần và chăm chút vợ. Anh quan sát và bảo vệ Katy khi cô bước lên thang cuốn.

Song Joong Ki tháp tùng vợ bầu đi xem phim, ngày 8/2 (Ảnh: Money Today).

Bố mẹ của cô dâu tương lai - Katy Louise Saunders cũng đến rạp chiếu phim cùng cặp đôi. Rạp COEX Megabox cách căn biệt thự tại Itaewon (Hàn Quốc) của Song Joong Ki chỉ khoảng 20 phút di chuyển. Gia đình nam diễn viên được cho là đã xem phim tại phòng chiếu cao cấp nhất, cung cấp ghế tựa sang trọng, ghế sofa và đồ ăn sẽ được đem đến tận nơi.

Theo một số nguồn tin, bố mẹ của Katy Louise Saunders đã đến Hàn Quốc để tiện chăm sóc cô trong thời gian mang thai. Thời gian tới, Song Joong Ki sẽ sang Hungary để quay phim mới My Name is Loh Kiwan. Do vậy, anh cần người thân ở bên và chăm chút cho vợ con.

Song Joong Ki và Katy Louise Saunders trở thành tâm điểm truyền thông xứ Hàn sau khi tài tử Hậu duệ Mặt trời đăng tâm thư xác nhận tái hôn và chuẩn bị lên chức bố. Theo một số nguồn tin, cặp đôi đã hẹn hò gần một năm trước khi công khai mối quan hệ vào tháng 12/2022.

Song Joong Ki xác nhận tiến tới hôn nhân với Katy Louise Saunders sau hơn một năm hò hẹn bí mật (Ảnh: Nate).

Song Joong Ki cho biết, anh may mắn tìm được một người thấu hiểu, dịu dàng và hy vọng có thể sống đến cuối đời cùng cô ấy. Katy từng là diễn viên, mang trong mình hai dòng máu và hơn Song Joong Ki một tuổi. Cô hiện theo đuổi công việc gia sư ngoại ngữ. So với chồng tương lai, Katy sở hữu khối tài sản khiêm tốn hơn nhiều.

Trở thành người bạn đời của Song Joong Ki và mang trong mình "giọt máu" của anh, Katy được tài tử xứ Hàn cưng chiều. Anh dẫn cô tới gặp gỡ bạn bè, tham dự nhiều sự kiện cùng anh và đảm bảo cho cô cuộc sống tiện nghi tại Hàn Quốc.

Tài tử xứ Hàn và vợ tương lai đang sống tại căn biệt thự trị giá 2 tỷ won (khoảng 16,3 triệu USD) ở khu Itaewon (Hàn Quốc). Theo truyền thông Hàn Quốc, nơi Song Joong Ki và Katy sinh sống là một trong những bất động sản sang trọng và đắt đỏ bậc nhất Hàn Quốc.

Vợ chồng Song Joong Ki đang sống tại khu biệt thự khoảng 16,3 triệu USD ở khu Itaewon (Hàn Quốc) (Ảnh: KBS).

Theo trang Nate, Song Joong Ki đã mua căn biệt thự này từ năm 2016 với mục đích làm tổ ấm tân hôn của anh và vợ cũ - Song Hye Kyo. Tuy nhiên, từ khi cưới, hai người không ở ngôi nhà này.

Năm 2019, Song Joong Ki ly hôn. Tổ ấm tân hôn được cho đã để không một thời gian dài, đến khi Song Joong Ki quyết định đập đi, xây mới toàn bộ ngôi nhà trên nền đất cũ.

Căn nhà được hoàn thành vào tháng 2/2022, gồm ba tầng dưới đất và hai tầng trên mặt đất, với tổng diện tích sàn là gần 1.000m2. Ngôi nhà ở Itaewon là một phần trong danh mục đầu tư bất động sản "khủng" trị giá khoảng 50 tỷ won (hơn 933 tỷ đồng) của Song Joong Ki.

Theo tiết lộ của đài KBS, nam diễn viên Cậu út nhà tài phiệt hiện sở hữu khối tài sản ròng khoảng 40,3 triệu USD. Sự thành công trong các bộ phim gần đây như Vincenzo và Cậu út nhà tài phiệt đã góp phần giúp Song Joong Ki giàu thêm.

Bố mẹ của Katy Louise Saunders cũng chuyển tới Hàn Quốc sinh sống thời gian này để chăm sóc con gái mang thai (Ảnh: Dispatch).

Phía Song Joong Ki xác nhận, vợ chồng anh đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn và đang lên kế hoạch tổ chức hôn lễ. Tuy nhiên, địa điểm và thời gian cho sự kiện này chưa được công bố chính thức.

Vợ chồng Song Joong Ki dự định sinh sống tại hai nơi Anh (quê nhà của cô dâu) và Hàn Quốc sau khi kết hôn. Katy Louise Saunders nói với bạn bè, cô rất thích cuộc sống tại Hàn Quốc. Cô được chồng thuê vệ sĩ bảo vệ, hưởng cuộc sống tiện nghi khi ở Hàn Quốc.