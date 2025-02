Siêu mẫu Như Vân thi hoa hậu ở tuổi 33, tiết lộ đang làm mẹ đơn thân

Siêu mẫu Như Vân có buổi gặp gỡ truyền thông trước thềm chinh chiến tại Hoa hậu Toàn cầu 2024, chia sẻ về quá trình chuẩn bị và những dự định khi "mang chuông đi đánh xứ người".

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Như Vân còn được công chúng quan tâm về đời tư. Cô sinh con đầu lòng năm 18 tuổi và trở thành mẹ đơn thân sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ. Năm 2013, cô kết hôn lần 2 với một doanh nhân người Mỹ, người đã có 3 con riêng. Năm 2018, cả hai chào đón thêm thành viên mới.

Dù khá kín tiếng, Như Vân từng được biết đến với cuộc sống hạnh phúc bên chồng Tây và 5 con.

Tuy nhiên, trong buổi trò chuyện với truyền thông ngày 16/2, cô bất ngờ xác nhận đang làm mẹ đơn thân. Chân dài không tiết lộ chi tiết về mối quan hệ với chồng Tây, nhưng khẳng định cả hai chưa từng đăng ký kết hôn.

Như Vân chia sẻ: "Để nói chính xác thì tôi chưa từng kết hôn. Hiện tại, tôi làm mẹ đơn thân. Trước đây, tôi từng nghĩ rằng việc đăng ký kết hôn không quan trọng, quan trọng là cách cả hai sống bên nhau".

Trước câu hỏi: "Làm mẹ 2 con có phải là một bất lợi khi tham gia cuộc thi không?". Như Vân nói: "Ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Tôi chưa bao giờ so sánh bản thân với người khác mà luôn tự nhìn nhận những thiếu sót để hoàn thiện mình.

Làm mẹ đơn thân là chuyện cá nhân, nhưng tôi hy vọng câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng đến những người phụ nữ rằng hãy luôn mạnh mẽ đối diện với mọi thử thách trong cuộc sống".

Các con là nguồn động lực lớn của siêu mẫu Như Vân trên hành trình chinh phục vương miện. Cô cho biết, các con vẫn luôn dõi theo và góp ý cho mẹ trong mọi hoạt động.

Bước vào đấu trường nhan sắc quốc tế, cô nhắn nhủ: "Phụ nữ đừng bao giờ coi tuổi tác hay tình trạng hôn nhân là rào cản. Hãy luôn chiến đấu vì giấc mơ của bản thân".

Người đẹp sinh năm 1991 cũng bày tỏ rằng, đã có những giai đoạn cô muốn từ bỏ vì khó khăn chồng chất. Nhưng chính nhờ những ngày tháng tăm tối, cô học được cách mạnh mẽ hơn.

Khi được hỏi việc thi nhan sắc ở tuổi 33 có phải là một trở ngại, Như Vân cho biết Hoa hậu Toàn cầu đã cởi mở hơn về giới hạn độ tuổi và cô vẫn đáp ứng đủ tiêu chí dự thi. Người đẹp khẳng định rằng, tại một đấu trường nhan sắc, tuổi tác không phải là yếu tố quyết định, mà quan trọng là thí sinh có thể làm được gì.

"Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và những gì tôi có, tôi mong muốn giành chiến thắng tại Miss Global 2024", cô nhấn mạnh.

Là học trò của Hồ Ngọc Hà tại The New Mentor 2023, Như Vân cho biết dù đàn chị rất bận rộn, nhưng luôn dành thời gian hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc cho cô.

"Chị Hà luôn trả lời tin nhắn của tôi rất nhanh. Nếu tôi cần sự giúp đỡ, chị luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay", cô chia sẻ.

Người mẫu Nguyễn Đình Như Vân sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu 2024 (Miss Global 2024), diễn ra từ ngày 24/2 đến ngày 9/3 tới. Theo thông tin từ Ban tổ chức, các vòng thi phụ sẽ được tổ chức tại Campuchia, trong khi đêm bán kết và chung kết sẽ diễn ra tại Thái Lan.

Nguyễn Đình Như Vân (SN 1991, Lâm Đồng) sở hữu chiều cao 1,74m, số đo 90-63-91. Là người mẫu chuyên nghiệp, cô được nhiều nhà thiết kế danh tiếng tin tưởng giao phó vị trí vedette (kết màn).

Trước khi đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Toàn cầu 2024, Như Vân từng giành Á quân The New Mentor 2023 và đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Next Gentleman 2024.

Miss Global - Hoa hậu Toàn cầu là cuộc thi sắc đẹp được thành lập từ năm 2013, giới hạn độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi. Đấu trường nhan sắc này mang khẩu hiệu đề cao nữ quyền, tôn vinh các nền văn hóa và thể hiện vẻ đẹp bên trong.

Trước đó, Việt Nam từng cử một số người đẹp tranh tài, điển hình như Đoàn Hồng Trang, Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Huỳnh Thị Yến Nhi, Trần Ngọc Nguyên Khánh… Trong đó, người đẹp Đoàn Thu Thủy đang là mỹ nhân Việt có thành tích cao nhất ở đấu trường này với danh hiệu Á hậu 4.