Người mẫu Như Vân thi hoa hậu ở tuổi 33

Sau loạt thành tích của các đại diện Việt Nam tại Miss Global, đơn vị nắm bản quyền cử thí sinh đi thi đã tiến hành các vòng tuyển chọn để tìm kiếm ứng viên phù hợp thông qua các vòng thử thách như chụp ảnh và trình diễn áo dài, chụp ảnh và trình diễn bikini...

Sau 8 tập phát sóng dưới dạng truyền hình thực tế, top 2 chung cuộc gọi tên Nguyễn Đình Như Vân và Kiều Thị Thúy Hằng. Trong đó, Như Vân sẽ đại diện Việt Nam tại Miss Global 2024, còn Thúy Hằng đại diện Việt Nam tại Miss Global 2025.

Ngoài ra, ứng viên đoạt giải Best in Áo dài - Kiều Thị Thúy Hằng còn trở thành đại sứ chuỗi chương trình Áo dài Di sản Việt Nam 2025. Và ứng viên đoạt giải Best in swimsuit sẽ trở thành đại sứ Vietnam International Sea Fashion Festival (VISFEST) 2025.

Chia sẻ về kết quả này, Như Vân gửi lời cảm ơn và lời hứa sẽ cố gắng thể hiện hết mình tại đấu trường Miss Global 2024.

Nguyễn Đình Như Vân (trái) và Kiều Thị Thúy Hằng đại diện Việt Nam tại Miss Global 2024 và 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).

Nguyễn Đình Như Vân sinh năm 1991, quê Đà Lạt, là người mẫu có thâm niên trong làng thời trang Việt Nam. Tháng 10/2023, cô gây chú ý khi đạt được danh hiệu Á quân 1 The New Mentor.

Như Vân khá kín tiếng đời tư. Cô sinh con đầu lòng lúc 18 tuổi và làm mẹ đơn thân sau khi đổ vỡ hôn nhân. Năm 2013, Như Vân kết hôn lần thứ hai với một doanh nhân người Mỹ. Ông xã của cô có 3 con riêng. Cặp đôi đón thêm một thành viên vào năm 2018. Hiện tại, cô có cuộc sống hạnh phúc với tổ ấm 7 thành viên.

Đạo diễn Lê Việt cho rằng việc tìm kiếm đại diện tranh tài ở Miss Global 2024 và Miss Global 2025 là một bài toán khó, đòi hỏi các giám khảo phải quan sát kỹ lưỡng và đánh giá khách quan thông qua nhiều tiêu chí khác nhau.

"Chúng tôi đặt ra nhiều thử thách để từ đó, khai phá tiềm năng của các bạn ứng viên. Điều khiến tôi bất ngờ là càng trải qua thử thách, các bạn càng tỏa sáng và việc lựa chọn người chiến thắng càng khó khăn hơn. Chúng tôi hy vọng rằng sự lựa chọn lần này sẽ giúp Việt Nam có một thứ hạng cao trên đấu trường nhan sắc quốc tế", anh nói.