Siêu mẫu áo tắm Heidi Klum ôm hôn chồng kém 16 tuổi trên du thuyền

Siêu mẫu gợi cảm cũng đã xuất hiện với tư cách khách mời trong các bộ phim truyền hình bao gồm Sex and the City, How I Met Your Mother, Desperate Housewives and Parks and Recreation. Từ năm 2013, Heidi Klum làm giám khảo cho chương trình truyền hình thực tế America's Got Talent của đài NBC. Klum đã được đề cử cho sáu giải Emmy.