"Siêu đầu bếp" Paul Hollywood lần đầu dự sự kiện cùng bạn gái kém 18 tuổi

Tối 6/12, "siêu đầu bếp" Paul Hollywood, 55 tuổi đã lần đầu sánh đôi bạn gái Melissa Spalding, 37 tuổi dự một sự kiện của làng giải trí. Cặp đôi tham gia buổi công chiếu bộ phim The King's Man tại quảng trường Cineworld Leicester, London, Anh.

Paul Hollywood và bạn gái mới cùng diện đồ đen thanh lịch và sang trọng khi xuất hiện trên thảm đỏ. Đầu bếp nổi tiếng xứ sương mù và bạn gái kém 18 tuổi hò hẹn từ năm 2019 nhưng giữ kín mối quan hệ tình cảm của mình.

Paul Hollywood dự sự kiện tại Anh tối 6/12 cùng bạn gái kém 18 tuổi Melissa Spalding.

Melissa Spalding và Paul Hollywood có mối quan hệ rất nghiêm túc và nhiều nguồn tin khẳng định, người đẹp 37 tuổi đã chuyển tới sống cùng bạn trai trong trang trại xây từ thế kỷ thứ 18. Cặp đôi còn thường xuyên cùng nhau đi du lịch nước ngoài.

Một người bạn của cặp đôi cho biết: "Paul và Melissa đã dành rất nhiều thời gian ở bên nhau. Họ sống cùng nhau tại trang trại và vô cùng hạnh phúc".

Hollywood từng có một đời vợ trong quá khứ. Vợ của ông là Alexandra, người mà ông hẹn hò tại đảo Cyprus khi ông là đầu bếp làm bánh tại một khách sạn năm sao còn Alexandra là một huấn luyện viên lặn biển. Cặp đôi kết hôn trên đảo và có với nhau một cậu con trai.

Paul Hollywood ký tặng cho người hâm mộ khi rời buổi công chiếu phim.

Hollywood và vợ Alexandra chia tay vào năm 2013 sau khi ông có quan hệ tình cảm với đồng giám khảo cuộc thi làm bánh tại Mỹ - Marcela Valladolid. Sau đó đầu bếp nổi tiếng và vợ lại làm hòa và chính thức ly hôn vào tháng 7 năm 2019.

Sau khi chia tay người vợ lâu năm, đầu bếp điển trai từng hò hẹn với hotgirl 23 tuổi Summer Monteys-Fullam nhưng mối quan hệ của cặp đôi cũng không kéo dài.

Paul John Hollywood là đầu bếp và người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng nước Anh. Ông được biết đến rộng rãi với vai trò giám khảo trong show truyền hình ăn khách The Great British Bake Off từ năm 2010.

Paul Hollywood bắt đầu sự nghiệp tại tiệm bánh của cha mình khi còn là một thiếu niên và sau đó trở thành bếp trưởng tại một số khách sạn nổi tiếng ở Anh và các nước khác. Sau khi trở về từ Cyprus, Hollywood đã xuất hiện với tư cách khách mời trong một số chương trình truyền hình của Anh.

Paul Hollywood cũng từng ra mắt sách dạy nấu ăn và giải thưởng sách dạy nấu ăn thế giới Gourmand đã trao cho cuốn sách 100 loại bánh ngon nhất của Paul danh hiệu cuốn sách về bánh mì và bánh ngọt hàng đầu của năm 2005.

Hollywood là diễn giả khách mời tại một số lễ hội ẩm thực, bao gồm cả lễ hội ẩm thực Cumbrian, BBC Good Food Show và Cake and Bake Show. Vào tháng 5 năm 2013, ông bắt đầu xuất hiện với tư cách là giám khảo cho cuộc thi làm bánh kiểu Mỹ trên đài CBS.

"Siêu đầu bếp" hào hoa này đã đi khắp thế giới để khám phá và có những trải nghiệm ẩm thực thú vị. Vào tháng 12 năm 2020, ông được giới thiệu trong loạt phim trên kênh Channel 4 gồm hai phần mang tên The Great British Bake Off: Best Bits.

