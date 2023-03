Selena Gomez xinh đẹp rạng ngời khi mặc váy cưới

Selena Gomez xuất hiện trên phim trường "Only Murders in the Building" (Ảnh: Daily Mail).

Fan ngỡ ngàng khi thấy Selena Gomez xuất hiện trên đường phố New York (Mỹ) với diện mạo đẹp rạng ngời trong đầm cưới. Có màn xuất hiện gây sửng sốt này là bởi hiện tại, Selena đang ghi hình cho phần 3 của seri phim Only Murders in the Building (Chỉ có sát nhân bên trong tòa nhà).

Nữ diễn viên 30 tuổi đã tham gia seri phim này từ phần đầu và là một trong 3 nhân vật chính của phim. Chuyện phim xoay quanh 3 người xa lạ cùng có hứng thú với việc phá án, họ cùng phối hợp điều tra về cái chết bí ẩn của một người sống trong cùng tòa chung cư với mình.

Seri phim này ngay khi ra mắt phần đầu đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình. Phim có cách tiếp cận hài hước khác lạ đối với thể loại phim tội phạm. Ngoài ra, năng lực diễn xuất của dàn diễn viên chính cũng được khen ngợi. Seri phim có sự tham gia diễn xuất chính của hai nam diễn viên kỳ cựu là Steve Martin và Martin Short, bên cạnh nữ diễn viên - ca sĩ Selena Gomez.

Trong phần phim đầu, sau cái chết bí ẩn của một người sống trong tòa chung cư, 3 người xa lạ cùng sống trong tòa nhà đã hợp tác với nhau để tiến hành điều tra. Trong phần phim thứ 2 ra mắt trong năm 2022, bộ ba này trở thành những nhân vật bị tình nghi trong một vụ án mạng xảy ra ở một tòa chung cư khác. Hiện tại, phần phim thứ 3 đang được ghi hình.

Selena Gomez xuất hiện trên phim trường "Only Murders in the Building" (Video: Daily Mail).

Selena Gomez chỉ "thua" hai danh thủ Cristiano Ronaldo và Lionel Messi

Mới đây, Selena Gomez đã trở thành người phụ nữ đầu tiên cán mốc 400 triệu lượt theo dõi trên nền tảng Instagram. Trong hành trình gia tăng tầm ảnh hưởng trên Instagram, Selena Gomez đã vượt qua ngôi sao truyền hình thực tế Kylie Jenner để trở thành người phụ nữ được theo dõi nhiều nhất trên Instagram.

Trên nền tảng này, tài khoản của Selena hiện có số lượt theo dõi cao thứ 3. Cô chỉ đứng sau hai danh thủ là Cristiano Ronaldo (có 563 triệu lượt theo dõi) và Lionel Messi (có 442 triệu lượt theo dõi).

Mặc dù được xem như "nữ hoàng của mạng xã hội", nhưng Selena vừa chia sẻ với tạp chí Vanity Fair rằng cô luôn phải tự nhắc mình giữ sự cân bằng trong quá trình sử dụng mạng xã hội. Cô thường định kỳ xóa đi các ứng dụng mạng xã hội trên điện thoại, để thực sự có được quãng thời gian cân bằng cho bản thân.

Selena cho biết cô có bị tổn thương bởi những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Ngoài ra, cô cũng nhận thấy việc thường xuyên sử dụng mạng xã hội gây lãng phí thời gian.

Selena cho biết cô có bị tổn thương bởi những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội (Ảnh: Daily Mail).

Selena cho hay: "Có những người nhận xét về diện mạo của tôi rất tiêu cực, tôi dần chấp nhận những bình luận mà mọi người đưa ra. Nhưng có những người đưa ra những phân tích rất chi tiết, rất kỹ lưỡng, viết rất dài với những lời lẽ tiêu cực, hẹp hòi, cay độc hướng vào tôi. Những bình luận kiểu như vậy có thể khiến tôi bật khóc ngay lập tức, tôi cảm thấy lo lắng, bất ổn ngay lập tức.

Tôi sẽ không làm được việc gì sau những trải nghiệm như vậy và như thế là tôi sẽ bị mất đi thời gian quý giá của mình. Dù vậy, cũng có những điều rất tuyệt vời đến từ mạng xã hội, tôi có thể kết nối với các fan của mình, biết được cuộc sống của họ thú vị như thế nào và được biết về những câu chuyện chân thực trong cuộc sống của họ.

Dù vậy, dần dần tôi học cách tạo nên màng lọc cho mình. Tôi tạo nên một hệ thống hỗ trợ cho mình. Những gì mà tôi muốn cập nhật tới các fan, tôi gửi cho trợ lý của mình, họ sẽ giúp tôi đăng lên tài khoản mạng xã hội. Về các bình luận của cộng đồng mạng, họ sẽ tập hợp lại những bình luận tích cực, có thể giúp lên tinh thần cho tôi, rồi gửi cho tôi đọc.

Có rất nhiều bình luận tích cực do các fan để lại trên tài khoản mạng xã hội của tôi, nhưng tôi lại thường bị ám ảnh nhất bởi những bình luận tiêu cực, dù số lượng bình luận tiêu cực ít thôi. Đó là lý do tôi cần có một màng lọc an toàn để hỗ trợ cho mình trong quá trình sử dụng mạng xã hội".