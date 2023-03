Bị nói vô ơn, Selena Gomez đã gọi người hiến thận cho mình là... "bạn thân"

Trong cuộc phỏng vấn mới thực hiện, Selena Gomez (trái) đã gọi Francia Raisa là "bạn thân nhất" (Ảnh: Page Six).

Nữ ca sĩ Selena Gomez (30 tuổi) và nữ diễn viên Francia Raisa (34 tuổi) dường như đã làm lành với nhau sau khi để xảy ra những căng thẳng trong mối quan hệ giữa họ.

Trong cuộc phỏng vấn mới thực hiện, Selena Gomez đã gọi Francia Raisa là "bạn thân nhất". Francia là người đã hiến một bên thận của mình cho Selena hồi năm 2017, giữa lúc Selena đang gặp biến cố sức khỏe trầm trọng do căn bệnh lupus gây ra. Selena và Francia lần đầu gặp nhau trong một hoạt động thiện nguyện tại một bệnh viện nhi từ hơn 15 năm trước. Họ đã là bạn kể từ đó.

Trong chia sẻ mới nhất, Selena nói: "Bạn thân nhất của tôi, tên cô ấy là Francia. Cô ấy từng khăng khăng với tôi rằng cô ấy nhất định phải tiến hành xét nghiệm kiểm tra để xem có phù hợp hiến thận cho tôi hay không. Đó là những gì mà Francia đã làm ngay khi biết được rằng tôi cần phải ghép thận.

Chỉ trong vòng 3 ngày sau khi nói ra lời đó, cô ấy đã nhanh chóng tiến hành xét nghiệm và nhận được kết quả rằng cô ấy phù hợp để hiến thận cho tôi. Đó là một trong những khoảnh khắc ấm áp khiến tôi cảm thấy mình như được một người khác đứng ra, dang tay bảo vệ. Tôi biết rằng mình là một con người quá đỗi may mắn".

Hiện tại, Selena và Francia có vẻ đã có mối quan hệ tốt đẹp hơn, nhưng hồi tháng 11/2022, đôi bên đã có giai đoạn căng thẳng (Ảnh: Reuters).

Selena nói thêm: "Trên đời này, người mà tôi mắc nợ nhiều nhất chính là Francia. Ý nghĩ về một người không hề đắn đo suy nghĩ, không mất thời gian cân nhắc, mà ngay lập tức quyết định rằng họ sẽ hiến tạng cho tôi, chỉ cần kết quả xét nghiệm cho thấy rằng mọi yếu tố đều phù hợp, điều ấy khiến tôi cảm thấy choáng ngợp ở mức độ khó diễn tả bằng lời".

Hiện tại, Selena và Francia có vẻ đã có mối quan hệ tốt đẹp hơn, nhưng hồi tháng 11/2022, đôi bên đã có giai đoạn căng thẳng khi Selena chia sẻ lúc cho ra mắt bộ phim tài liệu My Mind And Me làm về cuộc đời cô, rằng cô "chỉ có một người bạn đích thực trong nền công nghiệp giải trí, đó là nữ ca sĩ Taylor Swift". Điều này khiến nhiều người bất ngờ bởi Francia cũng hoạt động trong showbiz Mỹ.

Dù Francia Raisa không nổi tiếng như Selena Gomez hay Taylor Swift nhưng cô cũng là một nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực làm phim tại Mỹ. Vậy mà Selena không hề nhắc tới Francia một lần nào trong bộ phim tài liệu hay trong các cuộc phỏng vấn bên lề. Khi trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện những bàn luận về mối quan hệ giữa Selena và Francia, Francia không lên tiếng chính thức.

Dù vậy, Francia đã bình luận bên dưới một đăng tải trích dẫn lại câu nói của Selena về "người bạn đích thực duy nhất": "Thú vị thật!". Bình luận này cho thấy chính Francia cũng khó chấp nhận khi xuyên suốt bộ phim tài liệu, Selena không hề nói gì về mình và chỉ coi Taylor Swift là người bạn chân thực duy nhất trong giới showbiz. Sau đó, Francia liền hủy theo dõi Selena trên mạng xã hội.

Francia là người đã hiến một bên thận của mình cho Selena hồi năm 2017 (Ảnh: Daily Mail).

Về những phản ứng của Francia khi ấy, truyền thông - công chúng dành sự quan tâm rất lớn. Trước câu chuyện lùm xùm nổ ra, Selena chỉ bình luận ngắn gọn trên tài khoản mạng xã hội cá nhân rằng: "Xin lỗi, tôi đã không đề cập đến tất cả những người mà tôi quen biết".

Thực tế, việc Selena không duy trì được mối quan hệ ấm áp với người bạn đã từng hiến thận cho mình khiến nhiều người cảm thấy thất vọng về Selena. Khi chứng kiến Selena tiếp tục gây dựng những tình bạn mới trong giới showbiz, chẳng hạn như tình bạn với vợ chồng Brooklyn Beckham và Nicola Peltz, nhưng cô lại thờ ơ với Francia, điều này khiến không ít fan cảm thấy buồn nản.

Một cư dân mạng đưa ra bình luận về câu chuyện này và nhận được nhiều sự hưởng ứng từ cộng đồng mạng: "Nếu ai đó cứu sống tính mạng của tôi, nếu ai đó hiến một bên thận của họ cho tôi, tôi sẽ nhắc nhớ đến người đó mỗi ngày trong cuộc đời mình sau này, cho tới tận ngày tôi rời khỏi cõi đời.

Việc Selena sẵn sàng cởi mở nói về những vấn đề sức khỏe của cô ấy, từ sức khỏe thể chất cho tới sức khỏe tinh thần, nhưng cô ấy lại không hề đề cập gì tới người đã giúp đỡ cô ấy trong hoạn nạn, người đã trao cho cô ấy cuộc sống khỏe mạnh trở lại, việc ấy khiến tôi cảm thấy rất khó hiểu.

Trong bộ phim tài liệu, cô ấy hoàn toàn có thể đề cập tới người bạn đã hiến thận cho mình, nhưng cô ấy không nói gì về Francia cả, điều đó khiến tôi cảm thấy... tàn nhẫn".

Selena Gomez đang nỗ lực lấy lại hình ảnh trong mắt fan và gây dựng lại tình bạn với ân nhân đã hiến thận cho mình (Ảnh: People).

Một bình luận khác cũng nhận được nhiều sự hưởng ứng của cộng đồng mạng: "Selena nói rằng cô ấy xin lỗi vì đã không đề cập tới tất cả những người mà cô ấy "quen biết", nhưng tôi nghĩ rằng người đã cho bạn một bên thận một cách hoàn toàn vô tư, chỉ vì muốn cứu sống bạn, thì đó không phải người mà bạn có thể đơn giản chỉ dùng từ "quen biết" mà thôi.

Sau khi được trao cơ hội sống khỏe mạnh trở lại, Selena đáng ra phải cảm thấy biết ơn người đã cứu mình mới phải. Tôi thực sự cảm thấy thương cho Francia. Thực tế, tôi có thể hiểu được nếu giữa hai người có sự đổi khác trong tình bạn và không còn chơi với nhau thân như trước nữa.

Nhưng việc hoàn toàn ngó lơ ân nhân thì quả thực quá đáng và không thể hiểu nổi. Kể cả khi hai người không còn là bạn thân nữa, thì Selena vẫn hoàn toàn có thể bày tỏ sự biết ơn dành cho Francia".

Các fan vốn vẫn hy vọng rằng Selena sẽ có thể làm ấm lại tình bạn với Francia, xóa đi những xa cách, hiểu lầm và vun đắp cho tình bạn ấy ấm áp trở lại, sau những gì mà Francia đã làm cho Selena. Với những chia sẻ ấm áp mới nhất về Francia, Selena Gomez cho thấy cô cũng đang nỗ lực lấy lại hình ảnh trong mắt fan và gây dựng lại tình bạn với ân nhân đã hiến thận cho mình.