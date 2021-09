Selena Gomez lại tăng cân

Dân trí Giọng ca nổi tiếng thế giới Selena Gomez gây chú ý khi xuất hiện với dáng vóc đầy đặn, gương mặt bầu bĩnh.

Ngày 20/9, Selena Gomez trở thành tâm điểm chú ý khi xuống phố, tới một nhà hàng ở Los Angeles (Mỹ) dùng bữa trưa với một người bạn. Cô để lộ thân hình đầy đặn và vòng hai tăng cỡ.

Nữ diễn viên nổi tiếng ăn mặc đơn giản, đi dép lê cùng gương mặt không trang điểm. Gương mặt tròn trịa của giọng ca Lose You To Love Me khiến fan xôn xao bàn tán. Đặc biệt, "vòng hai" kém thon của Selena Gomez bị "tố cáo" khi cô diện áo crop top.

Selena Gomez xuất hiện với dáng vóc đầy đặn hơn khi ra ngoài ăn trưa cùng một người bạn ở Los Angeles, Mỹ, ngày 20/9.

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng ăn mặc giản dị, đi dép lê và để mặt "mộc".

Cân nặng của nữ ca sĩ nổi tiếng thay đổi chóng mặt trong những năm gần đây.

Chỉ vài ngày trước, cô còn khiến fan trầm trồ khi khoe dáng thon thả khi tới một buổi phỏng vấn giới thiệu bộ phim mới.

Gần đây, Selena Gomez bận rộn quảng cáo cho bộ phim truyền hình Only Murders in the Building.

Tuy tăng cân và gương mặt tròn hơn thường lệ nhưng Selena Gomez vẫn được fan khen vì sở hữu gương mặt "mộc" xinh đẹp và khá tự nhiên.

Selena Gomez là nữ diễn viên rất dễ tăng và giảm cân. Thân hình của cô thay đổi tới chóng mặt trong suốt 2 năm qua kể từ khi người đẹp thừa nhận nhập viện để điều trị tâm lý.

Cuối năm 2019, Selena Gomez khiến fan choáng váng với thân hình tròn vo vì tăng cân. Cô thừa nhận bản thân bị tích nước và chịu tác dụng phụ do sử dụng thuốc điều trị bệnh. Selena Gomez bị mắc bệnh Lupus và huyết áp cao, trước đó cô phải ghép thận vào năm 2018 vì biến chứng từ Lupus.

Sau ca phẫu thuật, Selena Gomez tăng cân, cô đồng thời phải đi điều trị tâm lý. Mặc dù thường xuyên xuất hiện tươi tắn nhưng Selena Gomez thừa nhận cô cũng buồn phiền khi bị chê béo.

"Tôi đối mặt với rất nhiều rắc rối về sức khỏe và đó là khi tôi thực sự bắt đầu để ý hơn về chuyện ngoại hình. Tôi bắt đầu để ý rằng mọi người đang chỉ trích vì mình tăng cân. Đó là sự thật. Tôi tăng và giảm cân nhiều lần, phụ thuộc vào những biến động trong cuộc sống của tôi. Và chuyện tăng cân ấy thực sự khiến tôi tổn thương", Selena Gomez chia sẻ.

Năm 2020, Selena Gomez từng gây ấn tượng mạnh với hành trình giảm cân đáng nể.

Tới năm 2020, Selena Gomez khiến fan ngỡ ngàng với màn lột xác ngoại hình ấn tượng. Sau khi giảm cân, cô đã sở hữu dáng vóc không chút mỡ thừa, thân hình đẹp khỏe khoắn và cân đối.

Được biết, để có dáng vóc nhỏ nhắn, Selena Gomez đã tập luyện chăm chỉ và kết hợp với một chế độ ăn uống khoa học. Dù chỉ sở hữu chiều cao 1m65 nhưng khi giảm cân, đôi chân của cô trở nên thon thả và tôn dáng như một siêu mẫu.

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên sinh năm 1992 là thần tượng và thế hệ nghệ sĩ 9x nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Cô xuất thân từ "lò" đào tạo ngôi sao của Disney và thành công trong cả hai lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Đến năm 2017, cô đã bán được hơn 7 triệu album và 22 triệu đĩa đơn trên toàn thế giới cùng vô số giải thưởng âm nhạc.

Đầu năm 2021, Selena Gomez thổ lộ dự định thực hiện album cuối cùng trước khi tạm dừng sự nghiệp ca hát để tập trung phát triển mảng điện ảnh.

Nữ diễn viên sở hữu chiều cao 1m65 trông quyến rũ hơn khi giảm cân.

Selena Gomez nói với tờ Vogue: "Thật khó khăn khi tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát khi mọi người không còn coi trọng bạn. Theo cảm nhận của chính tôi, Lose You to Love Me có lẽ là ca khúc hay nhất mà tôi phát hành trong thời gian gần đây. Và với một số người, nó vẫn không đủ.

Tôi nghĩ vẫn có những người thích âm nhạc của tôi. Và tôi biết ơn vì điều đó nên tôi vẫn tiếp tục ca hát. Nhưng tôi tin rằng, ở album tiếp theo của mình, mọi thứ sẽ khác. Tôi muốn thử một lần cuối trước khi quyết định giải nghệ ca hát".

Nói về quyết định dừng sự nghiệp ca hát để tập trung cho diễn xuất, Selena cho hay: "Tôi vẫn chưa thể chạm vào những vai diễn mà tôi thực sự khát khao. Tôi khát khao chứng minh cho đạo diễn biết khả năng của mình, những giới hạn của chính mình".

Selena Gomez hợp tác với Blackpink trong "Ice Cream"

Gần đây, Selena Gomez khiến fan bất ngờ với tạo hình cũng như diễn xuất tiến bộ trong bộ phim truyền hình Only Murders in the Building cùng huyền thoại phim hài Martin Short and Steve Martin. Phim thuộc thể loại hài trinh thám và nhanh chóng tạo cơn sốt trên màn ảnh nhỏ bởi diễn xuất tiến bộ của chính Selena Gomez và nội dung phim hấp dẫn, ly kỳ.

Selena Gomez cũng thổ lộ rằng, khi càng trưởng thành, cô càng muốn có thời gian cho riêng mình, sống chậm lại và đặt ra những mục tiêu mới. Với những lời chê bai với ngoại hình của bản thân, ngôi sao thế hệ 8x rút ra kết luận: "Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, sống cho hiện tại. Giống như chuyện đăng một bức ảnh rồi bước tiếp, đối với tôi chuyện chỉ có vậy. Tôi sẽ dự sự kiện, làm bất cứ thứ gì tôi thích. Tôi cứ làm thôi".

