Tối 8/11, cánh săn ảnh bất ngờ bắt gặp "tay chơi" Scott Disick đi ăn tối cùng người mẫu Hana Cross - hotgirl từng hẹn hò với Brooklyn Beckham trong năm 2019.

Brooklyn Beckham và Hana Cross ngày còn hạnh phúc

Ngôi sao truyền hình thực tế 38 tuổi và người mẫu 23 tuổi tới ăn tối tại nhà hàng hạng sang Nobu ở Malibu, California, Mỹ. Đây là lần đầu tiên Scott Disick và Hana Cross bị bắt gặp cùng nhau xuất hiện tại nơi công cộng. Hana Cross diện bộ vest xanh thanh lịch và gợi cảm trong khi Scott Disick ăn vận đơn giản.

"Tay chơi" Scott Disick đi ăn tối cùng "tình cũ" của Brooklyn Beckham.

"Tay chơi" Scott Disick mới chia tay bạn gái - người mẫu 19 tuổi Amelia Hamlin hồi đầu tháng 9. Mối quan hệ của cặp đôi chỉ kéo dài 7 tháng và bạn bè Amelia Hamlin tiết lộ, cô là người chủ động chia tay bạn trai.

"Amelia chủ động chia tay Scott. Cô ấy cảm thấy mọi thứ đã quá đủ vì họ mâu thuẫn rất nhiều. Bạn bè đều biết Amelia xứng đáng với người tốt hơn và mọi người đều động viên Amelia".

Scott Disick cùng bạn gái Amelia Hamlin ra phố

Nguồn tin thân cận với người mẫu trẻ cho biết, Amelia Hamlin cảm thấy xấu hổ sau khi đọc tin nhắn Scott Disick bàn tán về bạn gái cũ Kourtney Kardashian. "Họ đã tranh cãi rất nhiều. Thật sự rất khó để hẹn hò với Scott vì anh ta sẽ không bao giờ thực sự quên Kourtney. Đó luôn là điểm gây tranh cãi trong mọi mối quan hệ của anh ta và nhiều bạn bè của họ đều nhận xét rằng, chia tay là điều tốt nhất".

Đây là lần đầu Hana và Scott Disick bị bắt gặp đi cùng nhau.

Disick hẹn hò với Kourtney Kardashian từ năm 2005 đến năm 2015. Cặp đôi có với nhau có ba người con và mối quan hệ của họ đã xuất hiện trong show truyền hình thực tế ăn khách Keeping Up with the Kardashians. Mối quan hệ của Scott Disick và Kourtney Kardashian đã trải qua nhiều sóng gió và cặp đôi chia tay vào năm 2015 nhưng vẫn duy trì quan hệ bạn bè.

Sau khi chia tay với Kourtney Kardashian, Scott Disick hẹn hò với nhiều người mẫu, diễn viên trẻ đẹp trong đó có Sofia Richie, con gái nam danh ca Lionel Richie. Vào mùa thu năm 2017, Disick bắt đầu hẹn hò với người mẫu Sofia Richie. Cặp đôi xác nhận mối quan hệ của họ vào tháng 9 năm 2017. Richie nhỏ hơn Disick 15 tuổi, vì thế, mối quan hệ tình cảm của người đẹp và "tay chơi" này không được gia đình Sofia Richie ủng hộ. Năm 2019, cặp đôi chuyển đến sống cùng nhau ở Malibu, California nhưng sau đó, họ chia tay vào tháng 8 năm 2020.

Vào tháng 2 năm 2021, Scott Disick chuyển sang hẹn hò với người mẫu 19 tuổi Amelia Hamlin, con gái của ngôi sao truyền hình thực tế Lisa Rinna và nam diễn viên Harry Hamlin. Mối quan hệ của cặp đôi cũng chỉ kéo dài được 7 tháng.

Scott Disick có đời tư phức tạp. Anh từng nghiện rượu và ma túy. Tháng 11 năm 2014, Disick từng đi cai nghiện ở Connecticut, Mỹ. Vào tháng 3 năm 2015, anh tiếp tục đi cai nghiện ở Costa Rica và sau khi chia tay với Kardashian, Disick vào một cơ sở cai nghiện khác ở Florida. Vào tháng 5 năm 2020, Disick đi cai nghiện ở Edwards, Colorado, Mỹ.

Kiếm hàng triệu USD từ việc tham gia show truyền hình thực tế, Disick là một nhà sưu tập xe hơi và anh sở hữu ít nhất 20 siêu xe bao gồm Rolls-Royce Drophead, Maybach, Ferrari, Range Rovers và Bentley. Scott Disick còn có bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu lên tới hàng triệu USD.

