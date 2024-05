Sao "Vườn sao băng" Goo Hye Sun thừa nhận bị đồng nghiệp ghét bỏ

Những chia sẻ của Goo Hye Sun trong chương trình Dr. Oh's Golden Clinic đã gây xôn xao dư luận xứ Hàn.

Trong đó, nữ diễn viên thừa nhận, thời điểm cô tham gia bộ phim Nonstop 5, một số đồng nghiệp đánh giá cô là kẻ kỳ quặc, bất thường. Họ nói với cô, chỉ khi làm việc chung với cô, họ mới biết cô hoàn toàn bình thường.

Goo Hye Sun thừa nhận, cô không được nhiều đồng nghiệp yêu quý và bị hiểu lầm khi còn đóng phim (Ảnh: Naver).

Goo Hye Sun thú nhận, cô không thích việc tụ tập theo nhóm và không có quá nhiều bạn bè để chia sẻ các vấn đề trong cuộc sống. Do vậy, khi tham gia một dự án mới, cô thường gặp khó khăn trong việc hòa nhập và cô dễ bị đồng nghiệp hiểu lầm.

Ngôi sao của Vườn sao băng cũng chia sẻ lý do cô từ bỏ hoạt động đóng phim trong những năm gần đây: "Tôi nghĩ, mình theo đuổi những thứ khác nên tôi hay bị hiểu lầm, ghét bỏ khi làm diễn viên". Nữ diễn viên phủ nhận thông tin cho rằng, cô giải nghệ vì lùm xùm ly hôn với chồng cũ.

Goo Hye Sun chia sẻ, cô thấy hạnh phúc nhất là được đi học và trở lại cuộc sống sinh viên. Đây là lý do thúc đẩy cô trở lại giảng đường đại học, hoàn thành nốt tấm bằng đại học của mình sau 13 năm tạm nghỉ.

Đầu năm, Goo Hye Sun tốt nghiệp khoa Điện ảnh và Truyền hình của Đại học Sungkyunkwan (Hàn Quốc) với thành tích xuất sắc. Người đẹp dự định học lên cao học trong thời gian tới.

Cách đây không lâu, Goo Hye Sun cũng gây tranh cãi vì hé lộ cuộc sống thiếu thốn, khó khăn khi trở lại trường đại học để học tập. Tuy nhiên, sau đó, "nàng Cỏ" lại hé lộ, cô chấp nhận cuộc sống khó khăn như sống trên xe ô tô, ăn mì gói mỗi ngày để tiện cho học tập và đang xây biệt thự cho bản thân, gia đình.

Goo Hye Sun kể lại cuộc sống khó khăn khi trở lại trường đại học (Ảnh: Naver).

"Sở dĩ, tôi chưa có nhà là vì tôi đang xây nhà gần trường và mua cho mỗi người trong gia đình một căn nhà. Tôi đang phát huy sự giàu có của mình bằng cách trả học phí và mua sắm cho các em của mình.

Trong tương lai, tôi chuẩn bị học cao học nên tôi dự định dùng toàn bộ tài sản của mình vào chi phí học tập. Hãy làm việc chăm chỉ các bạn nhé", cô nói.

Goo Hye Sun vào nghề từ năm 2004 với bộ phim Nonstop 5. Tới năm 2009, cô một bước thăng hạng thành sao hạng A nhờ bộ phim nổi đình đám khắp châu Á - Vườn sao băng.

Năm 2021, nữ diễn viên thú nhận, hơn chục năm qua, cô vẫn có đủ tài chính và làm mọi thứ mình muốn nhờ thù lao cùng khoản lợi nhuận từ bộ phim Vườn sao băng.

Tuy nhiên, sự thành công của bộ phim khiến Goo Hye Sun gặp khó khăn khi gây dựng hình ảnh mới trên màn ảnh. Các vai diễn sau đó của cô đều không qua được cái bóng của Vườn sao băng.

Không chỉ đóng phim, mỹ nhân sinh năm 1984 còn là một nữ nghệ sĩ đa tài khi vừa có khả năng ca hát, sáng tác vừa đóng phim, làm phim, viết kịch bản và hội họa.

Năm 2017, Goo Hye Sun góp mặt trong bộ phim You're too much nhưng chỉ đóng 6 tập rồi rút lui khi phim đang phát sóng, khiến đoàn phim điêu đứng. Dù lấy lý do sức khỏe không tốt nhưng cô vẫn chịu nhiều chỉ trích vì làm ảnh hưởng tập thể.

Goo Hye Sun hiện tập trung học tập, làm MV, làm phim ngắn, viết sách thay vì đóng phim (Ảnh: Instagram).

Năm 2019, Goo Hye Sun thông báo tạm dừng đóng phim để tập trung học tập. Bộ phim You're too much là bộ phim truyền hình cuối cùng của cô, không tính các sản phẩm phim ngắn mà cô tự sản xuất.

Trên thực tế, dù tuyên bố giải nghệ nhưng Goo Hye Sun vẫn sản xuất phim, MV. Hai năm qua, cô cũng gây chú ý khi trở lại đi học, tham gia các chương trình truyền hình thực tế và chia sẻ về cuộc sống riêng.

Về đời tư, Goo Hye Sun từng có một cuộc hôn nhân ồn ào với nam diễn viên kém tuổi Ahn Jae Hyun. Họ gặp nhau khi đóng chung dự án Blood (Bác sĩ khát máu) rồi nhanh chóng nảy sinh tình cảm.

Chỉ 2 năm sau khi quen nhau, họ tiến tới hôn nhân và trở thành cặp vợ chồng chị - em nổi tiếng của làng giải trí xứ Hàn. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân đầy mật ngọt của họ diễn ra chóng vánh.

Goo Hye Sun lên mạng vạch trần thói xấu của chồng, chia sẻ về cuộc sống hôn nhân thiếu hạnh phúc. Năm 2019, họ làm thủ tục ly hôn.