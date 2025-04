Sao Việt gặp fan quá khích: Bị sàm sỡ, ném gạch, "ăn đấm" sưng mắt

Nghệ sĩ bị khán giả đấm sưng mắt vẫn nén đau diễn tiếp

Tối 12/4, đêm nhạc Sky Wave Hạ Long được diễn ra tại Quảng Ninh. Sơn Tùng M-TP và một số ca sĩ như: Isaac, Hoàng Dũng, Orange... biểu diễn tại sự kiện.

Sơn Tùng M-TP biểu diễn trước 10.000 khán giả tại Hạ Long tối 12/4 (Ảnh: Ban tổ chức).

Gần cuối chương trình, một fan hâm mộ bất ngờ lao thẳng lên sân khấu và ôm Sơn Tùng M-TP khiến nam ca sĩ không giấu được sự hoảng hốt.

Ngay sau đó, vệ sĩ nhanh chóng có mặt nhưng Sơn Tùng M-TP đã bị người này cào xước, chảy máu ở tay. Lực lượng bảo vệ đã đưa người này xuống sân khấu.

Đây không phải lần đầu tiên Sơn Tùng M-TP gặp tình huống bị fan bất ngờ lao lên sân khấu. Trong một đêm nhạc cuối năm 2024, khi Sơn Tùng đang biểu diễn, một khán giả nữ vượt hàng rào bảo vệ, lao lên sân khấu, tương tác với nam ca sĩ.

Khi đó, cô gái đứng giao lưu cùng Sơn Tùng M-TP, được nam ca sĩ mời hát, nhảy cùng. Giọng ca Em của ngày hôm qua còn ngẫu hứng tặng chiếc áo trị giá 180 triệu đồng cho nữ khán giả này.

Không chỉ Sơn Tùng M-TP mà nhiều ca sĩ Việt đã gặp các tình huống "dở khóc dở cười" khi khán giả bất ngờ vượt qua bảo vệ, lên sân khấu để "giao lưu" cùng thần tượng.

Cách đây nhiều năm, khi Hồ Ngọc Hà đang biểu diễn trên sân khấu, một fan nữ cũng bước lên nhảy cùng. Trong không khí sôi động, fan nữ này trở nên quá khích và bất ngờ hôn vào ngực nữ ca sĩ.

Đối mặt với tình huống bất ngờ, Hồ Ngọc Hà lập tức đưa tay đẩy người này ra và tiếp tục phần thể hiện của mình. Ngay sau đó, nhân viên an ninh của đêm diễn cũng lập tức có mặt can thiệp, mời khán giả này rời sân khấu.

Ca sĩ Đông Nhi cũng từng vướng sự cố tương tự Hồ Ngọc Hà. Trong một lần nữ ca sĩ đang biểu diễn hết mình trên sân khấu và có rất nhiều khán giả đứng sát bục diễn để theo dõi, một người đàn ông tiến đến tặng hoa cho cô và bất ngờ có hành động "cưỡng hôn".

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh khiến Đông Nhi hét lên vì hoảng loạn, tìm cách né tránh, đẩy người này ra. Tuy nhiên, dù nữ ca sĩ đã ra sức chống cự nhưng người này vẫn giằng co trên sân khấu cho đến khi lực lượng an ninh tiếp cận, can thiệp.

Tình huống trên khiến những người có mặt không khỏi phẫn nộ, phản đối hành động sỗ sàng, phản cảm của người đàn ông này. Về phần Đông Nhi, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục hoàn thành tiết mục của mình.

Nghệ sĩ Chiến Thắng từng bị khán giả đấm sưng mắt, bị chửi là "thằng điên" khi đi biểu diễn (Ảnh: Toàn Vũ).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nghệ sĩ Chiến Thắng cho biết, trong thời gian làm nghề, anh cũng gặp nhiều sự cố nhớ đời với một số khán giả quá khích, không làm chủ được cảm xúc của mình.

"Cách đây gần 10 năm, tôi nhận lời biểu diễn trong một chương trình ở tỉnh xa. Trước đó, Ban tổ chức yêu cầu tôi ngồi trong xe quảng cáo chạy dọc đường, thi thoảng phải ló mặt ra để khán giả hai bên đường nhìn thấy để họ mua vé đến xem.

Đúng lúc xe dừng lại bên lề đường, thì một người đàn ông không hiểu từ đâu đi tới, bất ngờ giơ tay đấm thẳng vào mặt tôi và nói "thằng điên". Lúc đó tôi đau điếng, sưng hết một bên mắt. Tôi bức xúc lắm, nhưng rồi vẫn nén đau mà biểu diễn", anh nhớ lại.

Với Chiến Thắng, chuyện chạy show, sự kiện tỉnh lẻ gặp phải fan quá khích chẳng khác gì "cơm bữa".

Anh cho rằng, làm nghệ sĩ là nghề "làm dâu trăm họ", nhiều khán giả lịch sự, tôn trọng và yêu quý, nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp phải những thành phần thiếu tôn trọng nghệ sĩ.

"Đã là người của công chúng thì mình phải chấp nhận, kể cả gặp nguy hiểm. Không ít lần đứng trên sân khấu, tôi phải nghe những câu xúc phạm quá mức, không thể nào chấp nhận được.

Hồi đầu tôi ức chế, tức giận lắm, nhưng rồi dặn lòng kìm nén và bỏ qua để diễn tiếp vì không muốn làm ảnh hưởng đến những khán giả yêu quý mình", anh thẳng thắn chia sẻ.

"Khán giả quá khích chỉ là số ít, đa số rất yêu quý nghệ sĩ"

Ca sĩ Duy Mạnh kể với phóng viên Dân trí, anh cũng từng rơi vào tình huống như nghệ sĩ Chiến Thắng. Vào tháng 10/2017, khi biểu diễn ở Đông Hà, Quảng Trị, một người hâm mộ quá khích bất ngờ lên sân khấu và đấm thẳng vào mặt anh.

Người này sau đó định trốn vào đám đông nhưng đã bị lực lượng bảo vệ khống chế.

"Khi đó, tôi vẫn bình tĩnh để hát tiếp. Biểu diễn xong, tôi đến gặp người này thì anh ta khóc và liên tục xin lỗi tôi vì đã uống say, không làm chủ được hành động của mình. Khi thấy người này cũng bị thương, chảy máu, tôi đã tặng 2 triệu đồng để anh ấy đi khám bác sĩ", Duy Mạnh cho hay.

Duy Mạnh cho rằng, khán giả quá khích là số ít, phần đa họ luôn yêu mến, bảo vệ nghệ sĩ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Giọng ca Tình em là đại dương chia sẻ thêm, cách đây khoảng 10 năm, anh từng bị khán giả ném gạch, chai nước lên sân khấu. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ cho rằng, những khán giả quá khích như vậy là số ít, đa số người xem là những khán giả văn minh, luôn yêu quý, bảo vệ nghệ sĩ.

"Ngày trước, hay có các buổi biểu diễn hội chợ, khán giả leo rào, trèo tường vào xem theo cảm hứng. Nhưng ngày nay, các show diễn bán vé, khán giả quý mến mới bỏ tiền đi xem, chỉ có một vài người phấn khích quá nên không tiết chế được cảm xúc của mình.

Thi thoảng, có người yêu nghệ sĩ quá nên muốn lên sân khấu ôm thần tượng, không may làm đau xước một chút, tôi tin rằng, họ không cố tình. Đến các nghệ sĩ nước ngoài cũng từng bị như vậy...", Duy Mạnh thông tin.

Ca sĩ Duy Mạnh cho biết thêm, khi đi biểu diễn, nghệ sĩ thường có các màn giao lưu với khán giả. Các màn giao lưu này thường là phần đối đáp giữa nghệ sĩ và người hâm mộ nên có người muốn lên tặng hoa, có người muốn lên ôm hôn nghệ sĩ.

Duy Mạnh cho rằng, ở các màn giao lưu, nghệ sĩ thường nhận được các câu hỏi nhạy cảm, riêng tư, khiến cho buổi trò chuyện mất duyên. Nếu nghệ sĩ trả lời thẳng thì không hay, nếu không trả lời thì không thỏa mãn khán giả, vì thế anh thường tránh để không tạo những tình huống, sự cố khó xử cho mình.

Anh Nguyễn Minh Đức - Trưởng Ban tổ chức đêm nhạc Sky Wave Hạ Long, người từng mời nhiều nghệ sĩ nổi tiếng về Quảng Ninh biểu diễn - cho biết, khi tổ chức các đêm nhạc lớn, có nhiều nghệ sĩ tham gia, anh và ê-kíp thường thuê các vệ sĩ chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản để tham gia vào công tác tổ chức sự kiện.

"Như trong đêm nhạc Sky Wave Hạ Long tối 12/4, tôi đã thuê 150 vệ sĩ từ Hà Nội xuống Quảng Ninh làm công tác bảo vệ đêm nhạc. Nhiệm vụ của họ là đảm bảo an toàn khu vực check-in (khu đăng ký vào), khu sân khấu, khu vực nghệ sĩ trình diễn, khu khán giả ngồi...

Ngoài ra, vào tối biểu diễn, các lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh cũng được bố trí hỗ trợ sự kiện. Sự việc hy hữu liên quan đến Sơn Tùng M-TP là do khán giả lao thẳng lên sân khấu, sau đó, người này lập tức được yêu cầu xuống để ca sĩ hát tiếp", anh Đức nói.

Trưởng Ban tổ chức đêm nhạc chia sẻ rằng, sau khi sự cố xảy ra, Ban tổ chức đã kiểm tra y tế cho Sơn Tùng, may mắn, vết thương chỉ ở phần ngoài da và không nghiêm trọng. Bên nam ca sĩ cũng không yêu cầu xử lý về mặt pháp luật, chỉ nhận định là "khán giả vô tình".

Theo anh Đức, phía Sơn Tùng M-TP cũng có khoảng 5 người bảo vệ riêng, phối hợp với lực lượng vệ sĩ của Ban tổ chức đảm bảo an toàn cho nam ca sĩ.

Mức phí mà Ban tổ chức trả cho lực lượng vệ sĩ đêm nhạc khoảng 100 triệu đồng cho 8 tiếng làm việc.

"Không chỉ Sơn Tùng M-TP, một số nghệ sĩ như: Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Trung Quân... khi về Quảng Ninh biểu diễn luôn được Ban tổ chức các đêm nhạc tạo điều kiện và đảm bảo an toàn.

Các đêm nhạc đông khán giả, nhưng việc bảo đảm cần chuyên nghiệp, nhanh nhạy. Nếu sự cố xảy ra, chúng tôi sẽ đứng lên chịu trách nhiệm, rút kinh nghiệm để có những đêm diễn tiếp theo an toàn hơn...", anh Đức cho biết.

Các đêm nhạc đông khán giả, việc đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ được Ban tổ chức các sự kiện chú ý hơn (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nói về kinh nghiệm để tránh những fan cuồng, quá khích lên sân khấu, nghệ sĩ Chiến Thắng chia sẻ bí quyết là trước khi chương trình bắt đầu, anh thường trò chuyện niềm nở, tạo sự gần gũi với khán giả thì mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi hơn, tránh những điều đáng tiếc xảy ra.

"Các cụ thường nói "lời chào cao hơn mâm cỗ", gặp khán giả, tôi thường chào trước. Có lần gặp một cậu bé khoảng 15-16 tuổi, tôi trêu: "Em chào anh ạ". Cậu ấy nói: "Chú vui tính quá, chú yên tâm nhé, hôm nay cháu sẽ bảo vệ chú ở buổi diễn" và cười.

Nhiều khi đi diễn rất mệt, nhưng nghệ sĩ vẫn cố chiều lòng khán giả như tạo dáng chụp ảnh, trò chuyện cùng họ. Khán giả ngày nay cũng rất văn minh, dễ thương nên nếu mệt, nghệ sĩ nói khéo là họ cũng thông cảm cho mình về sớm", Chiến Thắng kể lại.