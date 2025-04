Hội Điện ảnh Việt Nam đề nghị Bộ Công an vào cuộc vụ ồn ào của Quyền Linh

Ngoài Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), thuộc Bộ Công an, Hội Điện ảnh Việt Nam còn gửi văn bản này đến nhiều cơ quan Trung ương khác, bao gồm: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Diễn viên, MC Quyền Linh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết, việc gửi văn bản đến các cơ quan chức năng là trách nhiệm của một tổ chức nghề nghiệp. Hội có trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, phù hợp với điều lệ mà Hội đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện phía Hội Điện ảnh Việt Nam cũng khẳng định rằng, họ luôn hoan nghênh quyền tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của công dân, nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật quy định.

Việc tố cáo phải được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, có đầy đủ chứng cứ xác thực, tránh tình trạng lợi dụng mạng xã hội để vu khống, bịa đặt, gây rối trật tự công cộng.

"Chúng ta cần tách bạch rõ ràng giữa việc tố cáo đúng trình tự pháp luật với việc phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, chưa có kết luận chính thức từ phía cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Thậm chí, việc phát tán thông tin bịa đặt hoặc cắt ghép trên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật và cần bị xử lý nghiêm", đại diện Hội Điện ảnh nói.

Hội Điện ảnh Việt Nam bày tỏ mong muốn xây dựng một môi trường mạng xã hội trong sạch, tích cực, dựa trên sự nghiêm minh của pháp luật. Hội kêu gọi cộng đồng mạng cần có trách nhiệm khi chia sẻ thông tin, tránh xa các hành vi sai trái, góp phần vào việc xây dựng một xã hội văn minh, lành mạnh.

Nam MC phủ nhận chuyện liên quan đến quảng cáo sữa giả (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước khi Hội Điện ảnh Việt Nam có văn bản gửi các cơ quan chức năng, vào ngày 17/4, Hội đã nhận được đơn đề nghị "được bảo vệ" của chính nghệ sĩ Quyền Linh.

Trong đơn, ông Mai Huyền Linh (tức MC, nghệ sĩ Quyền Linh, và cũng là Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam) trình bày chi tiết về tình hình mà ông và gia đình đang gặp phải.

Theo đó, nghệ sĩ Quyền Linh cho biết, ông và gia đình (bao gồm cả hai con gái đang ở độ tuổi vị thành niên) đang bị một số cá nhân sử dụng các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook và TikTok để "tấn công".

Nghệ sĩ Quyền Linh tố cáo rằng, các cá nhân này đã có hành vi cố tình cắt ghép những hình ảnh cũ của ông, sau đó tạo ra sự liên quan đến việc quảng cáo sữa giả đang gây "dậy sóng" dư luận trong thời gian gần đây.

Đây là một hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đi ngược lại với các quy định hiện hành.

Quyền Linh nhấn mạnh rằng, hành vi này vi phạm nghiêm trọng các quy định trong các bộ luật Dân sự, Hình sự và Luật An ninh mạng. Cụ thể, đó là các quy định về việc không được tạo dựng chứng cứ giả nhằm mục đích quy kết, buộc tội người khác, cũng như không được chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng.

Không chỉ vi phạm pháp luật, hành vi cắt ghép hình ảnh và lan truyền thông tin sai lệch này còn xâm hại nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự, uy tín cá nhân của nghệ sĩ Quyền Linh. Đồng thời, nó cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của gia đình ông, đặc biệt là khi có cả những người con đang ở độ tuổi vị thành niên.

Nghệ sĩ Quyền Linh bày tỏ sự bức xúc và lo lắng trước tình hình này. Ông mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình và gia đình.

Chiều 16/4, MC Quyền Linh chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Nam MC cho biết thời gian gần đây xuất hiện một số nội dung sai lệch, cố tình gán ghép hình ảnh của anh vào vụ việc gần 573 loại sữa bột giả bị phát hiện và xử lý vừa qua.

"Hiện tại, tôi hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ sản phẩm nào trong vụ việc này. Những thông tin đang lan truyền là sai sự thật", Quyền Linh nhấn mạnh.

Để bảo vệ uy tín và quyền lợi, Quyền Linh cho biết đã tiến hành các thủ tục pháp lý như thu thập chứng cứ, lập vi bằng và hoàn thiện hồ sơ gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để được xem xét, xử lý theo quy định.