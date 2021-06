Sao truyền hình Rebel Wilson lột xác ngoạn mục khi giảm 27kg

Dân trí Sau một năm kiên trì giảm cân, nữ diễn viên Rebel Wilson nổi tiếng của show truyền hình đình đám "Pitch Perfect" đã lột xác hoàn toàn với vẻ ngoài thon gọn và xinh đẹp khi giảm hơn 27kg.

Mới đây, nữ diễn viên Rebel Wilson khiến người hâm mộ và đồng nghiệp tại Hollywood choáng váng khi xuất hiện với dáng vóc cân đối và nhỏ nhắn sau nhiều năm sống chung với thân hình tròn đầy.

Từ một phụ nữ sở hữu thân hình mũm mĩm, gương mặt đầy đặn, Rebel của hiện tại xinh xắn với gương mặt Vline và thân hình cân đối, giúp cô tự tin khi khoác lên mình những chiếc váy ôm bó sát cơ thể. Quyết định thay đổi ngoại hình của Rebel đã nhận được những lời động viên và khen ngợi của công chúng.

Rebel Wilson từng sở hữu cân nặng 100kg trong quá khứ.

Sau khi giảm hơn 27kg trong một năm, cô thay đổi hoàn toàn, trở nên thon thả, khỏe mạnh và xinh đẹp hơn.

Khán giả còn so sánh hành trình giảm cân của cô ngoạn mục không kém nữ ca sĩ Adele trước đó. Cả hai cô gái đều sở hữu thân hình "ngoại cỡ" nhưng đã nỗ lực để biến mình trở nên xinh đẹp, khỏe mạnh hơn.

Trước đây, Rebel nặng khoảng 100kg trong khi chỉ cao 159cm. Được biết, trong vòng 1 năm qua, nữ diễn viên tóc vàng đã giảm 27kg, sở hữu thân hình thon thả và cân đối. Gương mặt xinh đẹp của nữ diễn viên sau khi giảm cân khiến nhiều người không còn nhận ra "nàng béo" Rebel ngày nào.

Rebel cho biết, cô giảm cân để phục vụ công việc, có thể diễn xuất vào nhiều dạng vai. Người đẹp 41 tuổi ăn kiêng, tập luyện suốt 1 năm với huấn luyện viên chuyên nghiệp để có được ngoại hình như hiện tại. Nữ diễn viên tiết lộ, cô hiện tại nặng khoảng 70kg nhưng trông vẫn rất cân đối, săn chắc. Cô cũng khuyên mọi người không nên nóng vội khi giảm cân.

Việc giảm cân cũng giúp gương mặt của cô trở nên thanh tú và xinh đẹp hơn.

Rebel Wilson tiết lộ, cô sẽ tiếp tục giảm cân cho đến khi có được số đo đúng như mong muốn. Trong bài trò chuyện mới nhất, cô thừa nhận rất ân hận vì đã không nghĩ tới chuyện giảm cân sớm hơn.

Tâm sự với tờ InStyle, Rebel cho hay: "Giờ tôi biết mình có thể làm được điều đó, đôi khi tôi cảm thấy buồn vì mình không giảm cân sớm hơn. Có lẽ, tôi nên thử giảm cân khi mới 30 tuổi, chứ không phải ở tuổi 40 như thế này. Cuộc hành trình thay đổi ngoại hình thật khác biệt, và nó không phải là một cuộc đua hay cuộc chiến".

Cô cũng khuyên những người phụ nữ nên biết yêu thương cơ thể mình và thay đổi lối sống, duy trì quan điểm sống tích cực dù đang ở lứa tuổi nào. "Tôi thực sự đồng cảm với những người đang vật lộn với cân nặng của mình bởi đó là điều mà chính tôi đã từng trải qua.

Bất kỳ ai đều có thể tiếp tục đi lại, uống nhiều nước hơn và làm những điều bé nhỏ để thay đổi cuộc sống của chính mình. Chưa quá muộn để bắt đầu, cho dù bạn đang bao nhiêu tuổi", Rebel động viên mọi người.

Rebel Wilson tâm sự, cô từng thừa cân do gặp vấn đề tâm lý, stress khiến cô cố gắng ăn nhiều hơn để cân bằng cảm xúc, áp lực của việc nổi tiếng.

Rebel Wilson từng cuồng ăn vô độ để đối mặt với stress

Rebel hiện sống độc thân sau khi chia tay bạn trai doanh nhân Jacob Busch vào tháng 2 vừa rồi. Cô dành thời gian cho công việc và lên kế hoạch cho chính cuộc sống lành mạnh của mình. Nữ diễn viên tóc vàng cũng tâm sự, cô đã sẵn sàng mở cửa trái tim và hò hẹn sau cú sốc chia tay.

Lý giải cho việc từng sở hữu thân hình ngoại cỡ, Rebel thú nhận: "Tôi đã đi khắp thế giới, cố gắng thích nghi với việc lệch múi giờ và ăn rất nhiều đường. Tôi cho rằng, mình bị thừa cân là do bị cảm xúc chi phối khi ăn và đối mặt với loạt stress khi trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Có rất nhiều áp lực và mệt mỏi đến cùng với sự nổi tiếng. Tôi tin rằng, cách để giải tỏa áp lực chính là ăn bánh đường".

Rebel Wilson đưa ra lời khuyên mọi người nên bắt đầu thay đổi lối sống để trở nên hoàn thiện và khỏe mạnh hơn.

Rebel Wilson, sinh năm 1980, là một diễn viên và nhà sản xuất người Australia. Sau khi tốt nghiệp đại học nghệ thuật tại Australia vào năm 2003, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai diễn đầu tiên trong series hài mang tên Pizza từ năm 2003 đến năm 2007 và tiếp tục trở lại vào năm 2019.

Rebel được đánh giá là một nữ nghệ sĩ đa tài vì vừa có khả năng diễn xuất, biên kịch và làm nhà sản xuất. Năm 2009, cô nhận giải Nữ nghệ sĩ xuất sắc cho vai diễn trong phim ngắn Bargain. Sau này, Rebel tới Mỹ lập nghiệp và xuất hiện trong một bộ phim ăn khách như Bridesmaids, A Few Best Men, What to Expect When You're Expecting, Bachelorette...

Cô được tạp chí Variety nhận định là một trong 10 nữ diễn viên hài đáng xem nhất năm 2012. Bộ phim hài dài tập Pitch Perfect từ năm 2012 tới năm 2017 là tác phẩm thành công trong sự nghiệp của cô, giúp cô được yêu thích trên thế giới và giành nhiều đề cử cũng như các giải thưởng.

Với hình ảnh gợi cảm và xinh đẹp hiện tại, Rebel Wilson cũng sẵn sàng hò hẹn sau khi chia tay bạn trai vào tháng 2 vừa rồi.

