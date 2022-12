Sao đoản mệnh Aaron Carter để lại nửa triệu USD, ai là người kế thừa?

Con trai là người duy nhất thừa kế tài sản của Aaron Carter

Bà Jane Carter - mẹ của Aaron Carter chia sẻ với TMZ, vì Aaron qua đời đột ngột mà không để lại di chúc gia đình nên gia đình Carter không có ý định nhờ pháp luật can thiệp trong việc phân chia tài sản. Họ thống nhất chuyển toàn bộ số tiền mà Aaron để lại sang cho cậu con trai 1 tuổi của anh - Prince Lyric Carter.

Aaron Carter qua đời đột ngột hồi cuối tháng 11 vừa rồi (Ảnh: Splash News).

Theo TMZ, tài sản của ngôi sao đoản mệnh Aaron Carter gồm các bất động sản và tài sản cá nhân, ước tính 500.000 USD (tương đương 12 tỷ đồng). Gia đình Carter sẽ chuyển toàn bộ số tài sản này cho con trai của nam ca sĩ quá cố với nguyện vọng cậu bé được chăm sóc chu đáo.

Bà Jane Carter hy vọng với quyết định này, gia đình bà sẽ không bị kéo vào chuyện kiện cáo tranh giành tài sản khi Aaron Carter qua đời. Bà Jane tin rằng, Aaron Carter cũng mong tài sản của mình được chuyển giao cho con trai và cho rằng, các thành viên trong gia đình Carter không cần số tiền này.

Mẹ của Aaron Carter tiết lộ cả Angel Carter (chị gái của Aaron Carter) và Nick Carter (anh trai của Aaron Carter) chưa từng gặp cháu trai. Họ hy vọng có thể duy trì quan hệ thân thiết với bé Prince và mẹ của bé - Melanie Martin trong tương lai.

Hiện, mẹ của Melanie Martin là người chăm sóc trực tiếp bé Prince. Sự ra đi đột ngột của Aaron cũng là sự đả kích lớn với Melanie dù hai người từng rạn nứt, không còn chung sống một thời gian.

Aaron Carter cùng Melanie Martin và con trai chung của hai người (Ảnh: Instagram).

Những ngày cuối đời cô độc và bế tắc của Aaron Carter

Aaron Carter được tìm thấy tử vong tại nhà riêng ở Lancaster, California (Mỹ) vào trưa ngày 5/11 (giờ địa phương) trong tình trạng đuối nước. Nam ca sĩ hưởng dương 35 tuổi. Ngày 9/11, thi thể anh đã được hỏa táng.

Tới nay, nguyên nhân cái chết của Aaron vẫn chưa được công bố. Một số người cho rằng sự việc có liên quan đến chất kích thích bởi lon khí nén và lọ thuốc được tìm thấy trong phòng tắm của anh.

Nam ca sĩ sinh năm 1987 nổi tiếng từ cuối thập niên 1990 với những ca khúc hit như Oh Aaron, I Want Candy, Not Too Young Not Too Old... Anh từng kiếm được 200 triệu USD khi mới 18 tuổi, được mệnh danh là "Hoàng tử nhạc Pop". Sau đó, sự nghiệp của Aaron tụt dốc do mải mê ăn chơi, nghiện ngập.

Taylor Helgeson, quản lý nam ca sĩ quá cố trong 8 tháng gần đây, cho biết Aaron từng lên kế hoạch trở lại làm việc và phát hành tự truyện. Aaron có mặt tại phòng thu hai ngày trước khi anh qua đời ở tuổi 35.

Aaron Carter và mẹ ruột (Ảnh: Getty Images).

Taylor kể: "Trông cậu ấy rất gầy và vô cùng mệt mỏi. Dường như cậu ấy rất cần được chăm sóc. Aaron có vẻ không ổn về thể chất nhưng về mặt tinh thần, cậu ấy ở trạng thái hào hứng nhất trong những tháng qua. Cậu ấy rất thông minh, ý thức rõ về những điều mọi người trông đợi".

Hồi tháng 9, Aaron tự đăng ký tham gia một chương trình cai nghiện ngoại trú để tập trung giành lại quyền nuôi con trai Prince. Anh cũng chấp nhận tham gia các lớp học về làm cha mẹ cùng Melanie với mong muốn được mang lại những tốt đẹp nhất cho con trai.

Theo người quản lý Taylor Helgeson, ngay cả trong những thời điểm tồi tệ nhất, con trai vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của nam ca sĩ đoản mệnh.

Sau nhiều vụ bạo lực gia đình giữa Melanie Martin và Aaron Carter, kèm theo lo ngại về việc Aaron sử dụng ma túy, mẹ của Melanie Martin tạm thời là người nuôi con của họ. Trên Instagram, ca sĩ nhiều lần chia sẻ hình ảnh cậu con trai 1 tuổi, cách anh học sử dụng một số vật dụng dành cho bé.

Theo TMZ, một phần tro cốt của Aaron Carter được rải xuống quần đảo san hô Florida Keys (bang Florida, Mỹ) để đoàn tụ cùng chị gái quá cố Leslie. Phần tro cốt còn lại được mẹ của nam ca sĩ giữ lại để cùng chôn cất khi bà qua đời.

Aaron Carter và anh trai - Nick Carter (Ảnh: Getty Images).

Anh trai Aaron - Nick Carter đã lập quỹ từ thiện, quyên góp cho các thanh thiếu niên gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần trên khắp nước Mỹ. Trong nhiều năm, Aaron và Nick không gặp gỡ vì rạn nứt.

Bà Jane cho biết không lâu trước khi qua đời, Aaron Carter đã tới gặp Nick Carter với mong muốn nối lại quan hệ. Nhưng không may khi ấy Nick Carter đang thực hiện chuyến lưu diễn châu Âu với nhóm Backstreet Boys.

Viết trong thông báo của mình, Nick cho biết: "Rất biết ơn vì tình yêu và sự ủng hộ dành cho anh em trai tôi. Nhân danh cậu ấy, một quỹ quyên góp mới đã được bắt đầu mang lại lợi ích cho On Our Sleeves - một tổ chức quan trọng về sức khỏe tâm thần của trẻ em đang giúp đỡ các gia đình trên khắp nước Mỹ".

Chứng nghiện ngập của Aaron Carter qua lời kể của vợ cũ

Aaron Carter luôn quan tâm và yêu thương con trai (Ảnh: Splash News).

Người mẫu Melanie Martin - người bạn đời cũ của Aaron Carter thừa nhận, cô cảm thấy bất lực khi không thể giúp Aaron Carter thoát khỏi vòng xoáy ăn chơi.

Cuối tháng 11, cô mới có những chia sẻ đầu tiên trên mạng xã hội về sự ra đi đột ngột của Aaron Carter. Cô tin rằng Aaron "không biết cách để thoát khỏi những con quỷ bên trong mình".

Người mẫu 30 tuổi cho biết Aaron Carter dễ dàng bị "cuốn" vào vòng xoáy tiệc tùng. Thói ăn chơi khiến nam ca sĩ sau đó phải hối hận bởi nó khiến anh gặp khó khăn khi duy trì sự tỉnh táo. "Có quá nhiều người xuất hiện trong giai đoạn cuối của cuộc đời anh ấy. Thế nhưng, họ lại chẳng tốt đẹp", Melanie chia sẻ.

Melanie Martin nói thêm: "Có những lúc anh ấy sẽ hành xử kiểu "Tôi không thể tin mình đã làm điều đó" hay "Tôi không muốn dính dáng đến những người này". Nhưng ngay sau đó, anh ấy tiếp tục bị cuốn vào. Điều đó thật tồi tệ. Nó cứ lặp đi lặp lại".

Melanie Martin từng muốn cứu Aaron Carter khỏi những bế tắc nhưng cuối cùng, cô đành bất lực (Ảnh: News).

Cô nhận ra việc giúp Carter trở lại như trước là một điều khó khăn: "Tôi cảm thấy rất bất lực vì không thể giúp anh ấy. Cảm giác như anh ấy không phải là chính mình. Thế nhưng đó không phải là lỗi của Aaron, hoàn toàn không phải lỗi của anh ấy. Tôi đã cố gắng rất nhiều và điều đáng buồn là tôi đã thất bại".

Mẹ của Aaron Carter chia sẻ, nam ca sĩ quá cố và Melanie dự định ra tòa vào tháng 12 để giải quyết nốt tranh chấp giành quyền nuôi con nhưng điều này không thể xảy ra vì ngôi sao nổi tiếng đã qua đời vào tháng trước.

Melanie Martin khẳng định không muốn tranh chấp tài sản: "Tôi không muốn xảy ra bất kỳ vấn đề gì hoặc căng thẳng liên quan đến tài sản của anh Aaron. Tôi chỉ muốn bé Prince được chăm sóc và di sản của Aaron sẽ sống mãi".

Melanie cũng hy vọng có một mối quan hệ tốt đẹp với người thân của nam ca sĩ. Cô hiện chuyển khỏi ngôi nhà của Aaron ở Los Angeles (Mỹ) - nơi hai người từng chung sống.

Người mẫu gốc Bulgaria hẹn hò Aaron Carter từ đầu năm 2020, đính hôn vào hè năm đó. Hai người chào đón con trai đầu lòng vào tháng 11/2021.

Được biết, trong thời gian Aaron Carter và Melanie Martin xảy ra mâu thuẫn, luật sư của anh từng đề nghị nam ca sĩ soạn sẵn di chúc. Tuy nhiên, Aaron Carter đã từ chối.

Nhiều nguồn tin cho biết tại thời điểm qua đời, Aaron Carter không dư dả về tài chính. Ngôi nhà của anh đang được rao báo, đồng nghĩa với việc con trai anh có thể thừa kế khoản tiền bán nhà.