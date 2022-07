Ricky Martin sắp bị xét xử vì cáo buộc quan hệ tình cảm với cháu trai

Ca sĩ Ricky Martin sẽ tham gia phiên tòa xét xử trực tuyến vào ngày 22/7 tại Puerto Rico để giải quyết những cáo buộc loạn luân được đưa ra bởi cháu trai 21 tuổi của anh. Cháu của Ricky Martin tuyên bố họ đã có quan hệ tình cảm trong 7 tháng.

Ngôi sao từng giành giải Grammy khẳng định sẽ bác bỏ cáo buộc rằng anh đã có quan hệ tình ái với cháu trai của mình. Marty Singer, luật sư của nam ca sĩ nói: "Thật không may, người đưa ra những tuyên bố này đang phải vật lộn với những thách thức sâu sắc về sức khỏe tâm thần. Ricky Martin chưa bao giờ và sẽ không bao giờ dính líu đến bất kỳ loại quan hệ tình cảm nào với cháu trai của mình.

Ricky Martin cùng chồng con dự công chiếu phim (Video: Maximo TV).

Thông tin này không chỉ không đúng sự thật mà còn rất đáng sợ. Tất cả chúng tôi hy vọng rằng người đàn ông này sẽ nhận được sự giúp đỡ mà anh ta rất cần. Nhưng trên hết, chúng tôi mong muốn vụ việc này được bác bỏ ngay khi các thẩm phán xem xét sự việc".

Ricky Martin và chồng Jwan Yosef (Ảnh: Instagram).

Người buộc tội Ricky Martin là Dennis Yadiel Sanchez, con trai của người chị gái cùng cha khác mẹ với Ricky Martin. Dennis Yadiel Sanchez đã đệ đơn xin lệnh cấm tạm thời đối với Martin vào đầu tháng này để hạn chế tiếp xúc với nam ca sĩ. Dennis Yadiel Sanchez nói, anh và Ricky Martin đã chia tay 2 tháng trước, sau khi hẹn hò được 7 tháng.

Sanchez cáo buộc chú của mình không chấp nhận việc chia tay và xuất hiện lảng vảng gần nhà anh ta ít nhất 3 lần. Anh này cũng cáo buộc Martin sử dụng lượng lớn rượu và ma túy.

Các luật sư của nam ca sĩ đã phủ nhận mọi cáo buộc và đang chuẩn bị bào chữa cho Ricky Martin. Gần đây, Dennis Yadiel Sanchez đã bị một phụ nữ cáo buộc quấy rối và đe dọa hủy hoại cuộc sống của cô. Sanchez cũng được cho là đã có tiền án và từng dọa giết một nữ đồng nghiệp.

Trang tin Fox3Now báo cáo rằng đồng nghiệp của Sanchez, một cô gái tên là Claudia Ramrez Martell, thậm chí còn ra lệnh cấm đối với anh này sau khi Dennis Yadiel Sanchez trở nên ám ảnh và đeo bám cô ấy.

Nhóm pháp lý của Ricky Martin chia sẻ với tờ Daily Mail rằng người tố cáo đang có vấn đề về tâm thần. Eric Martin, anh trai của Ricky Martin cũng tuyên bố trong một video phát trực tiếp trên Facebook rằng cháu trai của anh có vấn đề về thần kinh. Eric Martin cho biết, Dennis Yadiel Sanchez cũng đã làm tổn thương những người thân khác.

Eric Martin nói thêm rằng gia đình đã phải vật lộn để đối phó với các vấn đề sức khỏe tâm thần suy giảm của Sanchez nhưng anh ấy mệt mỏi khi phải giữ im lặng về chuyện này dù rằng gia đình họ vẫn yêu thương Dennis Yadiel Sanchez.

Ricky Martin dự sự kiện cùng chồng con (Ảnh: Getty Images).

Nếu tin đồn tình cảm giữa Martin và Sanchez được xác nhận, nam ca sĩ có thể phải đối mặt với án tù 50 năm vì tội loạn luân, theo luật của Puerto Rico.

Ricky Martin đã thông báo trên Twitter vào ngày 3/7 rằng: "Những cáo buộc đó là hoàn toàn sai sự thật, vì vậy tôi sẽ phản hồi thông qua quy trình xét xử để bảo vệ phẩm giá của mình. Bởi vì đây là một vấn đề pháp lý đang diễn ra, tôi không thể đưa ra tuyên bố chi tiết vào lúc này. Tôi biết ơn vì sự quan tâm của các bạn, tôi rất xúc động".

Nghệ sĩ nổi tiếng Ricky Martin dính scandal này chỉ vài ngày sau khi người quản lý cũ của anh là Rebecca Drucker thông báo rằng cô đang kiện Ricky Martin vì anh nợ cô 3 triệu USD.

Drucker làm việc cho Ricky Martin từ năm 2014 - 2018. Nhóm pháp lý của Drucker tuyên bố Martin đã từ chối trả cho Rebecca hàng triệu USD tiền hoa hồng mà anh nợ cô.

Rebecca Drucker khẳng định, nghệ sĩ người Puerto Rico đã liên hệ với cô vào tháng 5/2020 khi cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của anh rơi vào tình trạng hỗn loạn và Rebecca Drucker đã giúp sự nghiệp của nam ca sĩ đi đúng hướng một cách hiệu quả.

Nữ quản lý cho biết, cô đã cung cấp các dịch vụ vô giá với tư cách là người quản lý và cố vấn hàng đầu của Ricky Martin, hỗ trợ nam ca sĩ trong các giao dịch liên quan đến hợp đồng thu âm, chuyến lưu diễn và nhà tài trợ, hỗ trợ anh kiếm hàng triệu USD thông qua chuyến lưu diễn Bắc Mỹ mà anh đã thực hiện cùng Enrique Iglesias vào năm ngoái. Thời điểm đó, Billboard đưa tin rằng chuyến lưu diễn của hai nghệ sĩ đã thu về 19 triệu USD.

Drucker viết trong hồ sơ gửi lên tòa án là Ricky Martin đã không trung thực và thao túng cô. Vì thế cô đã từ chức, không làm việc với anh từ tháng 4. Rebecca Drucker nói rằng Martin đã yêu cầu cô không được nói về công việc kinh doanh của họ. Người này yêu cầu được đền bù 3 triệu USD cùng với các khoản bồi thường thiệt hại khác.

Ricky Martin cùng con dự lễ trao giải Grammy (Video: Grammy).

Ricky Martin, 51 tuổi là nam ca sĩ người Puerto Rico nổi tiếng nhất thế giới. Anh được mệnh danh là ông hoàng của nhạc Latin và có hàng triệu khán giả hâm mộ nhờ những ca khúc sôi động như The Cup of Life, Livin' la Vida Loca, She Bangs, Nobody Wants to Be Lonely... Nam ca sĩ từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc lớn như giải Grammy, American Music, Billboard, World Music... Anh đã bán được hơn 70 triệu album trên toàn thế giới và sở hữu khối tài sản ước chừng 130 triệu USD. Về đời tư, nam ca sĩ nổi tiếng có chồng là họa sĩ Jwan Yosef và 4 đứa con nhỏ.