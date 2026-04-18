Rapper Tiến Đạt: "Tôi không còn tìm kiếm những điều lớn lao trong tình yêu"

Đinh Tiến Đạt (SN 1981) là một trong những tên tuổi tiên phong của làng rap Việt. Bắt đầu sự nghiệp từ đầu thập niên 2000, anh góp phần quan trọng trong việc đưa rap từ underground (nhạc ngầm) đến gần hơn với công chúng.

Sau gần 10 năm tạm dừng hoạt động để tập trung kinh doanh và xây dựng gia đình, năm 2024, rapper gây chú ý khi góp mặt trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Hai năm qua, anh tích cực hoạt động nghệ thuật, liên tục ra mắt các sản phẩm âm nhạc.

Rapper Đinh Tiến Đạt trở lại mạnh mẽ với âm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau dấu ấn từ EP (đĩa mở rộng) “Tôi 30”, rapper Đinh Tiến Đạt vẫn duy trì nhịp độ sáng tác đều đặn với nhiều tác phẩm mang màu sắc đa dạng như hip hop, R&B... Mới đây, anh gây chú ý khi ra mắt ca khúc mới mang tên “Mùi (t)Hương” - một bản R&B nhẹ nhàng, vui tươi về tình yêu.

Không phải là người thường xuyên thể hiện cảm xúc trước đám đông, Đinh Tiến Đạt từ lâu đã gắn với hình ảnh trầm tính và những ca khúc mang màu sắc “đời” của hip hop. Với ca khúc mới, anh cho thấy một khía cạnh khác, nhẹ nhàng, tình cảm và giàu cảm xúc hơn.

Mr.D chia sẻ: “Khi bước qua thăng trầm, người ta thường không còn tìm kiếm những điều quá lớn lao hay kịch tính trong tình yêu nữa. “Mùi (t)Hương” được viết từ những khoảnh khắc rất đời thường, đó là vào một buổi sáng lúc 5h30 khi tôi thức dậy và cảm nhận một mùi hương quen thuộc, tiếng đồng hồ tích tắc trong bình yên. Đôi khi chỉ cần sự hiện diện của một người bên cạnh cũng đủ để thấy trọn vẹn”.

Cuối năm 2018, Đinh Tiến Đạt kết hôn với bà xã Thụy Vy (SN 1991). Cả hai đón con trai đầu lòng - bé Finn - hồi tháng 10/2019. Đến tháng 8/2023, gia đình nhỏ lại có thêm con gái Sonij. Nam rapper cho biết việc lập gia đình và làm cha giúp anh có thêm nhiều trải nghiệm sâu sắc trong cuộc sống.

Chính vì thế, anh lựa chọn âm nhạc để kể những điều rất riêng - những cảm xúc mà có thể ngoài đời không dễ nói thành lời. Các ca khúc sau này của Tiến Đạt có phần lời giàu tính tự sự, gần gũi với đời sống, không quá vồ vập hay kịch tính mà mang đến một trạng thái cảm xúc ấm áp, nhẹ nhàng.

Bên cạnh đó, anh cũng tận dụng thế mạnh vũ đạo của mình vào các sản phẩm âm nhạc. Xuất thân từ vũ đoàn Hoàng Thông, Đinh Tiến Đạt là một trong số ít nghệ sĩ có nền tảng vũ đạo bài bản trước khi theo đuổi âm nhạc. Nam rapper cho biết anh muốn làm mới bản thân qua nhiều thể loại. Thời gian tới, anh sẽ tiếp tục sáng tác, đồng thời mở rộng hợp tác với các nghệ sĩ khác.