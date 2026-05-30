Rapper 8 tuổi Xệ Xệ có concert riêng đầu tiên

Xệ Xệ - rapper nhí - được nhiều khán giả biết đến với các ca khúc: Em bé chất, Em bé Việt Nam, Em là một ngôi sao, Có Bác trong tim... sẽ có đêm nhạc riêng đầu tiên khi mới 8 tuổi, sau khoảng 3 năm hoạt động nghệ thuật.

Concert Em bé chất của rapper nhí Xệ Xệ diễn ra ngày 30/5 tại Quảng trường châu Âu, Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng), nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Trong đêm diễn, Xệ Xệ sẽ trình diễn các ca khúc quen thuộc với những bản phối mới. Chương trình còn có sự tham gia của hơn 200 em nhỏ cùng nhiều nghệ sĩ khách mời và các nhóm biểu diễn đồng hành.

Ban tổ chức cho biết Em bé chất không chỉ là một đêm nhạc thiếu nhi mà còn hướng đến việc tạo ra sân chơi để các em được tự tin thể hiện bản thân, nuôi dưỡng đam mê và phát huy những điểm mạnh riêng.

Một trong những điểm đặc biệt của chương trình là không phát hành vé thương mại. Vé tham dự sẽ được trao tặng cho các em có thành tích học tập tốt hoặc hoàn cảnh khó khăn thông qua Hội đồng Đội Trung ương cùng các đơn vị phối hợp.

Bên cạnh đó, khán giả nhí có thể mang đồ chơi cũ còn sử dụng tốt đến địa điểm tổ chức để đổi vé vào cửa. Toàn bộ số đồ chơi tiếp nhận sẽ được phân loại và gửi tới trẻ em vùng sâu, vùng xa, khu vực còn nhiều khó khăn trên cả nước.

Theo đại diện ban tổ chức, hoạt động này nhằm khuyến khích trẻ em học cách sẻ chia từ những hành động nhỏ. Mỗi tấm vé tham dự không chỉ là cơ hội thưởng thức âm nhạc mà còn gắn với một hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Ban tổ chức kỳ vọng chương trình này sẽ trở thành hoạt động thường niên, góp phần tạo thêm những sân chơi nghệ thuật lành mạnh, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái tới trẻ em trên cả nước nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.