Rapper mới nổi TDott Woo, 22 tuổi đã bị bắn chết trong một khu phố ở New York, Mỹ vào chiều thứ ba, ngày 1/2, ngay sau khi ký được hợp đồng với một hãng thu âm.

Nghệ sĩ 22 tuổi tên thật là Tahjay Dobson đã bị bắn vào đầu và đầu gối trái trên đại lộ L gần phố Đông 98 ở Canarsie, New York, Mỹ vào khoảng 2 giờ chiều, cảnh sát và các nguồn tin cho biết.

Rapper 22 tuổi Tdott Woo bị bắn chết (Video: New York Post).

TDott Woo được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế bệnh viện Brookdale ở New York và sau đó được thông báo là đã chết, cảnh sát cho biết. Theo báo cáo, kẻ giết người đã ở bên trong một chiếc SUV tối màu. Cảnh sát hiện chưa bắt giữ được kẻ gây án.

Vài giờ trước khi qua đời, TDott Woo đã ký được hợp đồng quan trọng với hãng đĩa Million Dollar Music. Hãng này đã thông báo trong một thông cáo báo chí đăng trên tài khoản Instagram của mình.

Rapper mới nổi người Mỹ TDott Woo bị bắn chết ở tuổi 22 (Ảnh: Instagram).

Hãng đĩa mô tả TDott là một ngôi sao đang lên và đang tiếp tục làm cho thế giới trở nên sôi động hơn. "TDott Woo sở hữu nhiều video có tiềm năng và khả năng khiêu vũ của anh ấy thật sự đáng chú ý", hãng đĩa cho biết.

Hãng thu âm viết trên Instagram rằng: "Thật vinh dự khi đồng hành cùng bạn cho đến những giây phút cuối cùng. Chúng tôi sẽ luôn nhớ về bạn cho dù chúng tôi đi đâu và làm gì. Hãy yên nghỉ. Những gì bạn đã để lại sẽ còn mãi, từ tiếng cười tới các điệu nhảy của bạn".

TDott từng xuất hiện trong video âm nhạc cho bài hát hit năm 2019 của Pop Smoke mang tên Welcome to the Party. TDott Woo cũng thể hiện khả năng khiêu vũ trong video âm nhạc của Fivio Foreign - Big Drip.

Bà của TDott Woo chia sẻ với tờ Daily News rằng: "Tôi không thể ngủ được khi biết tin này. Cháu tôi là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Nó thích ca hát và nhảy múa, nó rất đam mê âm nhạc".

"Thời điểm sự việc xảy ra, có vẻ như ai đó đã gọi cháu tôi và nó đi ra ngoài. Tôi nghe thấy bốn phát súng nổ rất nhanh. Khi nghe tiếng súng nổ, tôi nhận ra nó quá gần nhà mình. Sau đó, tôi phát hiện ra đó là cháu trai của tôi, nó đã bị bắn, nó đã chết trong bệnh viện. Kẻ giết người quá độc ác".

Bà của TDott Woo nói với phóng viên rằng TDott Woo mới quay trở lại Brooklyn, New York, Mỹ sau chuyến đi đến Los Angeles, nơi anh thực hiện một video ca nhạc.

Tdott là bạn thân thiết với Rapper quá cố Pop Smoke, người bị bắn chết vào ngày 19 tháng 2 năm 2020 ở tuổi 20. Pop Smoke, cũng là một người gốc Brooklyn, New York, Mỹ. Anh đã bị giết tại nhà bởi một nhóm gồm năm người đàn ông.