Quý tử của Hoa khôi Thu Hương giành Giải nhất tại giải đua Go-kart quốc tế

Thu Hương cho biết, ngày 8/12, Nguyễn Hoài Nam Anh đã giành chức vô địch hạng 4SS SPRINT tại giải đua Go-kart quốc tế được tổ chức tại Trường đua Đại Nam, Bình Dương.

Giải đua có quy mô quốc tế, thu hút gần 100 tay đua đến từ các độ tuổi và nhiều quốc gia tham dự, trong đó con trai chị là một trong những thí sinh trẻ nhất.

Nam Anh - con trai 15 tuổi của Á hậu Quý bà Thế giới Thu Hương - giành Giải nhất đua xe công thức (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo chia sẻ của Á hậu Quý bà Thế giới 2011 Thu Hương, khi nghe tin giải đấu được tổ chức, Nam Anh đã xin phép bố mẹ đăng ký tranh tài.

Chị nói: "Thấy được nghị lực, đam mê và quyết tâm của con, gia đình đã chọn ủng hộ, ở bên cạnh để cổ vũ tinh thần cho con. Con không lo lắng mà ngược lại, dành nhiều thời gian để tập luyện.

Con cũng lên các chiến thuật để có thể đạt được hiệu suất thi đấu tốt nhất. Tôi cũng cùng con bổ sung dinh dưỡng để có năng lượng tốt nhất trong từng vòng tranh tài".

Hoa khôi Thể thao 1995 kể, từ lúc mới 5-6 tuổi, Nam Anh đã thể hiện rõ niềm đam mê với xe đua khi biến phòng của mình thành nơi trưng bày bộ sưu tập xe mô hình. Theo năm tháng, sở thích này càng lớn dần.

Thậm chí, cậu bé còn sử dụng tiền lì xì để lắp đặt cả hệ thống mô phỏng đua xe công thức trong phòng riêng và tự tập luyện hàng ngày trong rất nhiều năm.

"Chiến thắng ở giải hoàn toàn là nỗ lực, sự khổ luyện và chiến lược thi đấu của con. Khi chứng kiến giây phút con vượt qua tay đua nhiều kinh nghiệm người Đức ở đoạn cua cuối và về đích đầu tiên, tôi gần như khóc vì tự hào.

Mặc dù tôi rất sợ tốc độ, chỉ đi theo cổ vũ cho con, đồng thời cũng lo lắng với môn thể thao này nhưng tôi không cấm con theo đuổi sở thích. Tôi chỉ cố gắng động viên, giúp con vững vàng về tâm lý trước mỗi vòng đua", Thu Hương tâm sự.

Theo chị, ngoài xe đua, Nam Anh còn có đam mê võ thuật và đang theo học Kendo.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố mẹ đều là doanh nhân, Nam Anh được khuyến khích theo đuổi đam mê xe đua cùng sự tập luyện nghiêm túc. Được bố mẹ cho tham gia học hè lớp 10 tại Mỹ, cậu bé có điều kiện nghiên cứu sâu hơn và định hướng trở thành kỹ sư cơ khí.

Trong khi con trai út của Thu Hương hứng thú với khí động học, ước mơ trở thành nhà thiết kế chế tạo xe đua thể thao thì con trai đầu của chị là Nam Khánh lại có năng khiếu kinh doanh.

Cậu bé mới 16 tuổi nhưng đã có thành tích đáng nể: Quán quân cuộc thi The Young Entrepreneurs (Doanh nhân trẻ) với giải thưởng 2.500 USD cùng học bổng 50% tại trường VinUniversity; giải nhất CEO Kids 2018 (Thương gia nhí), Phó Chủ tịch Ban đối ngoại Mạng lưới thế hệ kế thừa The Next Generation và từng tham gia trại hè tại Đại học Wharton (Mỹ).

Gia đình Hoa khôi Thu Hương, doanh nhân Hoài Nam cùng hai con Nam Khánh (ngoài cùng, bên trái) và Nam Anh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với Thu Hương, chị luôn lấy những trải nghiệm trong hành trình thành công của mình để khuyên các con: "Từ nhỏ, tôi không mấy tự tin nên lúc nào cũng phải cố gắng nỗ lực vượt qua ngưỡng của bản thân. Tôi tin ai cũng có một tài năng thiên bẩm, chỉ cần được phát hiện, đầu tư và đúng môi trường phát triển là tỏa sáng.

Và khi đã thành công ở một lĩnh vực nhất định, người ta sẽ có sự tự tin, từ đó cánh cửa cơ hội cứ thế mở ra. Những thành tích của 2 con luôn khiến tôi tự hào và tôi muốn chia sẻ với những bà mẹ khác để các phụ huynh tin rằng, con của họ cũng có thể tỏa sáng nếu phát triển đúng tài năng thiên bẩm".

Nguyễn Thu Hương sinh năm 1979, đăng quang Hoa khôi Thể thao năm 1995. Năm 2011, chị giành ngôi vị Á hậu Quý bà Thế giới. Nguyễn Thu Hương từng là gương mặt MC, diễn viên nổi tiếng những năm 2000. Khán giả nhớ Thu Hương nhiều nhất qua vai trò người dẫn chương trình Phụ nữ thế kỷ 21 và Làm giàu không khó trên VTV3.

Bên cạnh đó, Thu Hương cũng gây ấn tượng với vai nữ chính trong phim Cô thư ký xinh đẹp năm 2000. Năm 2005, chị kết hôn với ông xã doanh nhân Nguyễn Hoài Nam. Cặp đôi có 2 con chung là Nam Khánh (16 tuổi) và Nam Anh (15 tuổi) đều có ngoại hình khôi ngô, lễ phép, học giỏi.