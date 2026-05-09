Quang Tuấn xin phép vợ tìm hiểu Lan Ngọc khi đóng "Mật mã Đông Dương"

Trong phim, Quang Tuấn vào vai người đàn ông cao lớn, phong trần, lịch lãm trong giới thượng lưu nhưng mang nhiều lớp thân phận và nội tâm giằng xé. Ninh Dương Lan Ngọc hóa thân thành người phụ nữ có cốt cách sang trọng, chuẩn mực với "khí chất hoàng gia" nhưng luôn day dứt giữa tình yêu và bổn phận.

Lan Ngọc tiết lộ nhân vật của cô sẽ có mối quan hệ tình cảm với Quang Tuấn. Phía Quang Tuấn cũng cho biết anh đã xin phép vợ "tìm hiểu" Lan Ngọc để tạo sự ăn ý vào phim.

Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của Doãn Quốc Đam với vai một nhân vật tình báo cấp cao. Trâm Anh thủ vai điệp viên bí ẩn, sắc sảo. Huỳnh Đông thủ vai một ông trùm tình báo sành sỏi, rất trọng nghĩa khí và hết lòng vì anh em. Lương Gia Huy sẽ vào vai một ông trùm điển trai.

Lan Ngọc hóa thân thành người phụ nữ có cốt cách sang trọng trong phim (Ảnh: Ban tổ chức).

Phim điện ảnh Mật mã Đông dương được xây dựng như một trò chơi đấu trí căng thẳng trên bàn cờ Đông Dương thập niên 1960. Trung tâm câu chuyện là Trần Thắng - nhân vật vừa tham gia cuộc chơi, vừa liên tục bị đặt trong thế bị quan sát và thử thách giữa các thế lực chính trị.

Sức hút của phim nằm ở việc khán giả không chỉ theo dõi nội dung phim, mà còn tham gia giải mã cùng nhân vật. Với lối kể chuyện tình báo hiện đại, phim hứa hẹn mang đến những cảnh hành động gay cấn, màn đấu trí sắc bén, xung đột tâm lý sâu sắc và cảm xúc dâng trào.

Trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh Công an - chia sẻ: "Mật mã Đông Dương lấy cảm hứng từ số ít trong 25.000 hồ sơ chiến sĩ tình báo đặc biệt là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thiệu Giốc và chiến sĩ công an Quang Hải.

Đây là hai nguyên mẫu có thể nói là bậc kỳ tài trong lĩnh vực tình báo, bộ phim tái hiện một phần lát cắt lịch sử và một phần cuộc đời của họ, tạo nên sức hút, sự kịch tính riêng của bộ phim".

Theo Trung tá Trần Nam Chung, đề tài tình báo là một trong những đề tài vô cùng khó đưa lên phim, vì các chiến sĩ luôn nằm trong vùng xám, các ghi chép và hồ sơ cũng nằm trong diện bảo mật tuyệt đối, chính vì thế nên việc tiếp cận thông tin là rất khó, nhưng khó không có nghĩa rằng không làm.

Dàn diễn viên "Mật mã Đông dương" trong buổi ra mắt tại TPHCM (Ảnh: Ban tổ chức).

Đạo diễn Trần Ka My cũng chia sẻ thêm: "Đề tài tình báo, đặc biệt tình báo trong lịch sử kháng chiến bảo vệ Tổ quốc vẫn luôn khiến mọi người tò mò, không chỉ riêng Việt Nam mà cả bạn bè quốc tế. Chúng tôi tốn rất nhiều thời gian để tiếp cận hồ sơ, các chất liệu lịch sử mới có thể làm nên kịch bản của phim.

Việc chuẩn bị tiền kỳ của phim cũng là một thách thức khi phim lấy bối cảnh câu chuyện vào thập niên 1960, có rất nhiều cảnh không thể tìm lại được hồn cốt mà phải xây dựng lại cảnh thực hoặc áp dụng công nghệ VFX. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn mong muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất dành cho khán giả".

Phim dự kiến ra mắt vào dịp 30/4/2027.