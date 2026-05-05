Ninh Dương Lan Ngọc tái xuất điện ảnh sau 4 năm, vào vai nữ tình báo

Sau 4 năm kể từ Cô gái từ quá khứ, Ninh Dương Lan Ngọc tái xuất màn ảnh rộng với vai nữ tình báo trong phim Mật mã Đông Dương của Điện ảnh Công an Nhân dân, dự kiến ra rạp vào ngày 30/4/2027.

Chia sẻ tại buổi họp báo công bố dự án chiều 5/5, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết, đã khá lâu cô mới trở lại với điện ảnh, và lần tái xuất này đến từ sự phù hợp về thời điểm cũng như cơ duyên với dự án.

Ninh Dương Lan Ngọc (thứ 3 từ trái qua) chia sẻ tại buổi họp báo (Ảnh: Hương Hồ).

Nữ diễn viên thừa nhận rằng, nhân vật nữ tình báo trong phim là vai diễn khó, đòi hỏi phải đào sâu và tìm hiểu nhiều hơn so với những gì cô từng trải qua. Chính điều đó khiến cô hào hứng khi nhận lời.

“Khi tham gia chương trình Running Man Việt Nam, tôi có dịp làm việc và trò chuyện với anh Quang Tuấn (diễn viên Quang Tuấn - PV).

Hai anh em có chia sẻ rằng tôi rất thích những thể loại như vậy. Lúc đó, anh Tuấn cũng đang tham gia dự án nhưng không nói. Sau đó, anh trao đổi với đạo diễn và đạo diễn đã liên hệ trực tiếp với tôi.

Tôi được biết ngay từ khi viết kịch bản, đạo diễn đã hình dung nhân vật này dành cho tôi, nhưng cũng băn khoăn vì mình đã lâu không đóng phim. Với tôi, đây là một cái duyên để có cơ hội tham gia”, Lan Ngọc nói.

Trải qua thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh rộng, Lan Ngọc khẳng định đó không phải vì mải mê gameshow hay chờ đợi một vai diễn cụ thể.

“Ngọc nữ” màn ảnh Việt bộc bạch: “Tôi đã hoạt động nghệ thuật khá lâu và thử nhiều dạng vai khác nhau. Có một giai đoạn bản thân tự thấy năng lực của mình bị chững lại nên muốn tạm dừng để nhìn lại, trau dồi thêm và tìm một dự án phù hợp hơn.

Đến hiện tại, bản thân cảm thấy mọi thứ như “nở hoa” với một dự án mà mình thấy khá ấn tượng. Tôi cũng không đặt kỳ vọng quá lớn, không nghĩ mình phải bùng nổ hay đạt điều gì quá cao, chỉ hy vọng khi phim ra mắt sẽ đến được với khán giả”.

Chia sẻ thêm về quá trình chuẩn bị cho vai diễn, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết cô nhận được sự hỗ trợ đặc biệt từ gia đình, nhất là người cha làm trong ngành công an.

Dù ít nói và không bộc lộ cảm xúc nhiều, ông vẫn lặng lẽ đồng hành, hướng dẫn con gái các kỹ năng cần thiết cho vai diễn.

Nữ diễn viên cũng thừa nhận đây là dạng vai khó, lấy cảm hứng từ những yếu tố có thật trong lịch sử, buộc cô phải dành nhiều thời gian tìm hiểu, học hỏi để có thể tiếp cận nhân vật một cách chân thực nhất.

“Ba tôi cũng không phải người thể hiện cảm xúc nhiều, ngay cả khi tôi đóng Cánh đồng bất tận, ba chỉ nhắn ngắn gọn “làm tốt rồi”.

Lần này cũng vậy, ba chỉ chúc tôi mọi việc thuận lợi và dự án thành công. Đây là một vai diễn lấy cảm hứng từ những yếu tố có thật trong lịch sử, rất khó với người trẻ như tôi.

Dù đã học tập, tìm hiểu, tôi vẫn chưa thể thẩm thấu hết, nên phải liên tục hỏi các anh, các chú để hiểu rõ hơn”, Lan Ngọc tâm sự.

Trung tá Trần Nam Chung (giữa) - Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân (Ảnh: Hương Hồ).

Tại buổi họp báo, đạo diễn Trần Ka My cũng chia sẻ rằng, Mật mã Đông Dương là phim điện ảnh lấy cảm hứng từ nhiều hồ sơ, chuyên án tình báo đã được giải mật của lực lượng tình báo Công an Việt Nam. Trong đó, có 2 chuyên án liên quan đến 2 nguyên mẫu có thật là Nguyễn Thành và Quang Hải.

Dự án được định hướng khai thác chiều sâu lịch sử, đồng thời mở rộng quy mô dàn dựng để tăng tính hấp dẫn khi tiếp cận khán giả đại chúng.

Như vậy, dịp 30/4/2027 Điện ảnh Công an Nhân dân sẽ cùng công chiếu 2 tác phẩm: Nữ biệt động Sài Gòn, Mật mã Đông Dương.

Chia sẻ về điều này, Trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân - dân cho biết, ê-kíp không lo ngại việc hai dự án cùng ra mắt trong một thời điểm, bởi mỗi phim theo đuổi một hướng tiếp cận khác nhau và có thể hỗ trợ lẫn nhau khi tiếp cận khán giả.

Tiếp nối dấu ấn từ Tử chiến trên không, Mật mã Đông Dương được xem là bước đi tiếp theo trong định hướng đầu tư các dự án quy mô của Điện ảnh Công an Nhân dân, đồng thời mang theo kỳ vọng tạo thêm động lực cho dòng phim tình báo Việt - thể loại giàu tiềm năng nhưng vẫn chưa được khai thác xứng tầm trên màn ảnh rộng.