Quán quân “Tiếng hát Hà Nội” từng suýt bỏ học vì biến cố gia đình

Sở hữu danh hiệu Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 khi mới 22 tuổi, Nguyễn Mộc An đang được xem là một trong những gương mặt trẻ triển vọng của dòng nhạc dân gian - trữ tình.

Giọng hát mộc mạc, cách xử lý tinh tế cùng bản lĩnh sân khấu chín chắn giúp nữ ca sĩ sinh năm 2002 tạo dấu ấn rõ nét tại cuộc thi, đồng thời mở ra cơ hội bước vào con đường làm nghề một cách bài bản hơn.

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc trong trẻo, Mộc An còn được đánh giá cao nhờ chất giọng dân gian giàu cảm xúc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hiện tại, Mộc An là sinh viên năm thứ 3 hệ Đại học Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, theo học dưới sự dìu dắt của NSƯT Lan Anh. Ít ai biết, để có được vị trí này, nữ ca sĩ đã trải qua hành trình 7 năm tự bám trụ tại Hà Nội, từng đứng trước nguy cơ phải rời ghế nhà trường vì biến cố gia đình.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông có 5 anh chị em, không ai theo nghệ thuật, Mộc An sớm bộc lộ năng khiếu ca hát từ nhỏ và thường xuyên giành giải cao tại các cuộc thi phong trào.

Tuy nhiên, khi đang theo học năm thứ 2 hệ Trung cấp, gia đình Mộc An tại Hà Tĩnh bất ngờ gặp khó khăn nghiêm trọng về kinh tế. Trước áp lực mưu sinh, cha mẹ không còn khả năng chu cấp và từng khuyên cô tạm dừng việc học để trở về quê. Thời điểm đó, việc tiếp tục ở lại Hà Nội theo đuổi âm nhạc là lựa chọn đầy rủi ro với cô sinh viên trẻ.

Giữa những ngã rẽ ấy, Mộc An quyết định ở lại Thủ đô, tự tìm kiếm cơ hội cho chính mình. Cô bắt đầu nhận hát tại các tụ điểm nhỏ, đi diễn theo sự giới thiệu của bạn bè, đồng nghiệp để có tiền đóng học phí và trang trải cuộc sống.

Cát-xê đầu tiên được nữ ca sĩ dùng để mua một chiếc điện thoại thông minh, thay cho chiếc điện thoại cũ, phục vụ việc học tập và công việc. Những năm tháng đó, Mộc An vừa học, vừa đi diễn, vừa chắt chiu gửi tiền về phụ giúp gia đình.

Khát vọng trở thành ca sĩ chuyên nghiệp đã thôi thúc cô khăn gói ra Hà Nội, thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam bằng năng khiếu tự thân, khi chưa từng được đào tạo bài bản.

Chính quãng thời gian nhiều áp lực ấy đã góp phần tạo nên một giọng hát dân gian có chiều sâu, bền bỉ và giàu cảm xúc, yếu tố giúp Mộc An chinh phục hội đồng giám khảo tại Tiếng hát Hà Nội 2024.

Nhìn lại chặng đường đã qua, nữ ca sĩ trẻ cho rằng hành trình của mình gắn liền với nhiều may mắn. “Thật sự đó là may mắn, quá may mắn. Tôi từng không dám mơ mình có được ngày hôm nay, được học tập trọn vẹn và có giải thưởng làm bệ phóng cho sự nghiệp. Những gì tôi có được là nhờ rất nhiều vào sự giúp đỡ của thầy cô, anh chị và bạn bè, đồng nghiệp…”, Mộc An xúc động nói.

Tuy nhiên, sau khi đăng quang, Mộc An sớm đối diện với bài toán quen thuộc của nhiều nghệ sĩ trẻ: Làm gì tiếp theo để không bị lãng quên sau cuộc thi. Bản thân cô cũng thừa nhận từng có giai đoạn mải mê đi diễn mà thiếu một định hướng dài hơi cho con đường nghệ thuật.

Khoảnh khắc NSƯT Tố Nga (bên phải) chúc mừng Mộc An trong đêm chung kết Tiếng hát Hà Nội 2024 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong bối cảnh đó, dự án album đầu tay Mộc An Vol.1 được xem là bước đi quan trọng, đánh dấu nỗ lực nghiêm túc của nữ ca sĩ trong việc định vị bản thân. Album được thực hiện với sự đồng hành và định hướng sát sao của NSƯT Tố Nga, người không ngần ngại đặt ra yêu cầu cao và “ép tiến độ” để học trò thoát khỏi trạng thái loay hoay sau danh hiệu.

Điểm đáng chú ý là trong album này, Mộc An và ê-kíp không lựa chọn các sáng tác mới mà tập trung vào 8 tác phẩm dân gian trữ tình quen thuộc như Mưa xuân, Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Huế - tình yêu của tôi, Tình ta biển bạc đồng xanh…

Theo NSƯT Tố Nga, Mộc An sở hữu giọng dân gian hiếm, cách luyến láy gợi nhớ đến màu sắc của các nghệ sĩ thế hệ trước nhưng vẫn giữ được sự tươi mới của tuổi trẻ.

Nhận xét về học trò, NSƯT Lan Anh - giảng viên trực tiếp của Mộc An tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - cho rằng việc ra album cho thấy nữ ca sĩ trẻ có chí hướng và sự kiên trì cần thiết. Chị tin rằng với tinh thần không ngại khó, Mộc An sẽ còn nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Bên cạnh album, Mộc An hiện cũng đang chuẩn bị tham gia một cuộc thi thính phòng quốc tế. Nữ ca sĩ cũng dự kiến tổ chức minishow tại Hà Nội và quê nhà Hà Tĩnh như một cách tri ân gia đình, thầy cô và những người đã đồng hành trong giai đoạn khó khăn nhất.