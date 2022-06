Quá khứ tràn ngập nỗi buồn của "sao" điển trai phim "Ma trận"

Keanu Reeves là một trong những nam diễn viên hàng đầu nước Mỹ. Anh nổi tiếng với nhiều bộ phim ăn khách từ thập niên 90 như My Own Private Idaho, Bram Stoker's Dracula, Bill and Ted, Tốc độ, Ma trận, John Wick...

Sau nhiều năm phát triển sự nghiệp, nam diễn viên 57 tuổi hiện là một trong những siêu sao được yêu thích nhất ở Hollywood, phần lớn là nhờ vào lối sống hào phóng ngoài màn ảnh, tình yêu chân thành dành cho đông đảo người hâm mộ, thói quen đóng góp từ thiện và thái độ sống trầm lặng, khiêm tốn. Nhiều người luôn thắc mắc, điều gì làm nên sự khác biệt của Reeves?

Keanu Reeves dự lễ trao giải Oscars 2010 (Video: Keanu Russian Club).

Một trong những nguyên nhân khiến Keanu Reeves rất khác biệt có lẽ là cuộc đời đầy nỗi buồn của anh. Những khó khăn mà ngôi sao điển trai từng trải qua đã biến anh thành một ngôi sao Hollywood tốt bụng, ăn nói nhẹ nhàng và rất được yêu mến. Câu chuyện đời thực của Keanu Reeves từng khiến nhiều người xúc động.

Keanu Reeves sinh ra ở Beirut, Lebanon với mẹ là người Anh và cha là người gốc Mỹ gốc Hoa. Reeves đã có một tuổi thơ liên tục di chuyển trước khi định cư ở Toronto, Canada. Khi Keanu mới 3 tuổi thì cha anh, Samuel Reeves từ bỏ gia đình gồm có người vợ và hai đứa con nhỏ. Vào thập niên 90, ông Samuel bị bắt vì tàng trữ ma túy và phải nhận bản án 10 năm tù. Sau khi ra tù, mối quan hệ giữa ông Samuel và Keanu Reeves cũng không hề tốt lên.

Keanu từng chia sẻ với tạp chí Rolling Stone rằng: "Câu chuyện của tôi và bố tôi khá nặng nề. Nó đầy đau đớn, khốn khổ, mất mát và tất cả những điều đó thật tồi tệ". Rõ ràng, mặc dù Keanu và bố đã không nói chuyện trong nhiều năm nhưng nỗi đau giữa họ vẫn còn. Với việc Keanu còn bé như thế nào khi cha anh rời bỏ gia đình, anh chắc chắn đã phải trải qua những cảm xúc khó khăn ngày thơ ấu.

Mẹ của Keanu Reeves, bà Patricia cũng liên tục chuyển nhà sau khi ly hôn chồng. Sau khi ổn định cuộc sống ở New York, Mỹ, bà đã gặp và kết hôn với đạo diễn Paul Aaron vào năm 1970 và chuyển đến Toronto, Canada sống ngay sau đó. Đáng buồn thay, chuyện tình cảm của họ không kéo dài. Hai người chia tay vào năm sau nhưng Aaron vẫn giữ quan hệ thân thiện với Keanu Reeves và ông thường cho anh những lời khuyên về nghề nghiệp.

Gia đình Reeves sống trong khu phố Yorkville của Toronto, Canada trong nhiều năm. Năm 1976, mẹ của Keanu Reeves tiếp tục kết hôn và bà lại chia tay chồng sau 4 năm chung sống. Cuộc hôn nhân tiếp theo của bà với thợ làm tóc Jack Bond kéo dài đến năm 1994, lúc đó Reeves đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng.

Khi còn đi học, Reeves từng theo học bốn trường trung học riêng biệt. Anh chưa bao giờ lấy được bằng tốt nghiệp và trên thực tế, Reeves đã bị đuổi khỏi một trong những trường học của mình. Như nam diễn viên chia sẻ với tờ Daily Mail thì: "Tôi đã đến bốn trường trung học khác nhau trong 5 năm. Tôi học khá ổn, giỏi tiếng Anh và viết lách sáng tạo. Tôi đã tham gia đội cờ vua. Tuy nhiên đó là một ngôi trường rất nhỏ và tôi đoán mình không phù hợp. Tôi đã có những xung đột và xích mích với giáo viên vì tôi muốn có quyền tự chủ và nếu ai đó muốn áp đặt điều gì đó lên tôi thì họ và tôi sẽ có vấn đề".

Keanu Reeves là ngôi sao nổi tiếng nước Mỹ (Ảnh: Getty Images).

Bị yêu cầu nghỉ học là rất khó khăn nhưng điều đó đã truyền cảm hứng cho Keanu Reeves để anh nghiêm túc với diễn xuất. Vào cuối những năm 80, Keanu Reeves đã nhận được một số vai diễn lớn và dần trở thành diễn viên có tiếng.

Keanu Reeves tham gia hai bộ phim ăn khách I Love You To Death và My Own Private Idaho và nhanh chóng trở thành người bạn thân thiết với bạn diễn River Phoenix. Tình bạn thân thiết giữa River Phoenix và Keanu được cả Hollywood ngưỡng mộ. Tuy nhiên, thật không may, Phoenix còn quá trẻ khi phải vật lộn với áp lực của sự nổi tiếng. Nam diễn viên sử dụng ma túy và chết vì sốc thuốc bên ngoài hộp đêm ở Los Angeles, Mỹ khi mới 23 tuổi.

Người bạn thân qua đời là cú sốc lớn đối với Reeves và nam diễn viên nói với tờ Guardian vào năm 2019 rằng: "Phoenix chắc chắn là một trong những người bạn thân nhất của tôi khi đó. Chúng tôi chia sẻ khả năng cảm thụ nghệ thuật. River rất giản dị, tâm linh và là một nghệ sĩ độc đáo. Tôi luôn nhớ anh ấy".

Vào cuối thập niên 90, Keanu đã thoát ra khỏi vị trí ngôi sao đang lên và trở thành một diễn viên hạng A. Đó là khoảng thời gian anh gặp và yêu Jennifer Syme, một nữ diễn viên xinh đẹp. Sau đó, Jennifer có bầu tuy nhiên đứa con trong bụng cô đã không thể chào đời mà chết vào ngày giáng sinh năm 1999. Việc mất đi đứa con đầu lòng khiến Keanu Reeves và bạn gái hoàn toàn suy sụp.

Keanu Reeves có cuộc sống nhiều thăng trầm (Ảnh: Getty Images).

Mất con là một trong những bi kịch lớn nhất mà một người có thể chịu đựng. Nỗi buồn và sự căng thẳng đã khiến Keanu Reeves và bạn gái Jennifer Syme "đường ai nấy đi" dù họ vẫn duy trì quan hệ bạn bè thân thiết sau khi chia tay. Nhiều tháng sau khi chia tay, cặp đôi vẫn cùng đi ăn tối và dành cho nhau những sự quan tâm như những người thân trong một gia đình.

Vào ngày 1/4/2001, Reeves gặp Syme tại một quán ăn nổi tiếng ở Mỹ và ngày hôm sau, bạn gái của anh qua đời. Vào 6 giờ sáng, xe của Syme đâm vào 3 chiếc xe đang đậu. Nữ diễn viên bị văng ra khỏi xe và chết ngay lập tức.

Những bi kịch liên tiếp xảy đến đã thay đổi Reeves mãi mãi. Một người bạn của nam diễn viên nói với tạp chí People rằng: "Keanu Reeves cảm thấy rất khó khăn khi phải đương đầu với cái chết của bạn gái cũ. Nhiều năm sau, nỗi đau vẫn còn đè nặng lên anh ấy".

Reeves từng chia sẻ với tạp chí Parade rằng: "Nỗi đau có thể thay hình đổi dạng nhưng nó không bao giờ kết thúc. Mọi người thường có quan niệm sai lầm rằng bạn có thể đối phó với nỗi đau và nghĩ nó biến mất vì thời gian nhưng họ đã sai. Khi những người bạn yêu thương không còn nữa, bạn chỉ có một mình".

Ngoài việc mất đi người bạn gái và đứa con, Keanu Reeves còn có người em gái mà anh rất yêu thương, Kim Reeves phải chiến đấu với bệnh ung thư trong nhiều năm.

Keanu trở thành người chăm sóc chính của em gái vào đầu những năm 90 và giúp em hồi phục sức khỏe trong khi sự nghiệp diễn xuất của anh gặp nhiều thăng trầm. Nam diễn viên nói: "Em tôi luôn làm mọi thứ cho tôi và tôi sẽ luôn ở đây vì em ấy". Sau này, Keanu đã thành lập một tổ chức từ thiện để hỗ trợ bệnh nhân ung thư.

Keanu Reeves lịch lãm đi quảng bá phim (Video: Storm Shadow Crew).

Là diễn viên nhận cát-sê "triệu đô" nhưng Reeves tránh xa lối sống hào nhoáng của người nổi tiếng. Cánh săn ảnh thường xuyên thấy anh di chuyển bằng phương tiện công cộng, ăn mặc xuề xòa ra phố, trò chuyện với người vô gia cư...

Gần đây việc Keanu Reeves xuất hiện liên tục bên nghệ sĩ người Mỹ Alexandra Grant khiến người hâm mộ rất mừng cho nam diễn viên. Trong quá khứ, Keanu Reeves từng nói, anh không nghĩ rằng mình sẽ có một gia đình sau quá khứ nhiều nỗi buồn nhưng giờ đây, người hâm mộ đều mong Keanu Reeves gặp những điều tốt đẹp, may mắn hơn trong cuộc sống.