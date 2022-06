"Quả bom sex" nổi tiếng xứ Hàn: Mặc táo bạo, đi ngược mọi quy chuẩn

HyunA sinh năm 1992 tại Seoul, Hàn Quốc. Năm 2006, cô được thông báo trở thành rapper chính của nhóm nhạc nữ Wonder Girls do tập đoàn giải trí JYP Entertainment điều hành. HyunA đã tham gia vào album đầu tay của nhóm mang tên The Wonder Begins, phát hành vào năm 2007.

Tháng 7/2007, cô rời nhóm Wonder Girls và một năm sau, cô gia nhập tập đoàn giải trí Cube Entertainment. Năm 2009, nữ ca sĩ gợi cảm trở thành thành viên của nhóm nhạc nữ 4Minute. Nhóm chính thức ra mắt với đĩa đơn Hot Issue và rất thành công.

HyunA nổi tiếng với phong cách trình diễn gợi cảm, nóng bỏng (Ảnh: Vogue).

Không chỉ biết tới là thành viên của 4Minute, HyunA cũng có sự nghiệp riêng khá ấn tượng. Trong thời gian vẫn hoạt động cùng nhóm 4Minute, cô đã phát hành mini album đầu tiên mang tên Bubble Pop. Đĩa đơn này đã thành công trên toàn cầu và đứng đầu bảng xếp hạng "được xem nhiều nhất hiện nay" của YouTube sau khi đạt được một triệu lượt xem trong hai ngày.

MV này cũng trở thành video âm nhạc đầu tiên của một nghệ sĩ Kpop vượt qua 100 triệu lượt xem. Cùng năm đó, HyunA còn vinh hạnh xếp hạng thứ 17 trong bảng xếp hạng 21 gương mặt xuất sắc dưới 21 tuổi của tạp chí Billboard.

Ngôi sao sinh năm 1992 được xem là biểu tượng gợi cảm của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: Osen).

Trouble Maker là một sản phẩm âm nhạc tuyệt vời giữa HyunA và Hyunseung của BEAST cũng ra mắt vào năm 2011. Một năm sau, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi tham gia MV ca nhạc đạt hơn 4,4 tỷ view trên YouTube - Gangnam Style của PSY.

Năm 2016, nhóm 4Minute quyết định giải tán và HyunA là thành viên duy nhất của nhóm gia hạn hợp đồng với Cube Entertainment. Cô tiếp tục hoạt động trong vai trò nghệ sĩ solo và thành công rực rỡ.

Nữ ca sĩ nổi tiếng với phong cách ăn mặc và trình diễn gợi cảm

HyunA hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ ca hát, điện ảnh tới thời trang. Giọng ca 9X theo đuổi phong cách gợi cảm và không ít lần trở thành tâm điểm của truyền thông bởi những bộ trang phục biểu diễn thiếu vải hay những động tác vũ đạo khêu gợi trên sân khấu.

HyunA vừa gây tranh cãi vì trình diễn gợi cảm và khiêu khích tại Đại học Kyunghee, Hàn Quốc, hồi tháng 5/2022 (Ảnh: Newsen).

Tháng 5 vừa rồi, nữ ca sĩ sinh năm 1992 trở thành tâm điểm bàn luận khi mặc nội y trình diễn các động tác vũ đạo gợi cảm tại Đại học Kyunghee, Hàn Quốc. Nữ ca sĩ thể hiện nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô, trong đó có I'm Not Cool, Bubble Pop…

Khi thể hiện ca khúc Roll Deep, HyunA bất ngờ lột áo ngoài và chỉ biểu diễn với nội y. Nữ ca sĩ cũng có nhiều động tác vũ đạo được đánh giá là khá khiêu khích. Bạn trai HyunA - Dawn cũng tham gia sự kiện và hai người có những cử chỉ thân mật trên sân khấu khi biểu diễn.

Đoạn video ghi lại phần trình diễn của HyunA và Dawn sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội và trở thành tâm điểm bàn luận. Bên cạnh những lời khen ngợi về khả năng vũ đạo điêu luyện, sự kết hợp tự nhiên giữa cô và bạn trai, cũng có nhiều ý kiến nhận xét, phê phán cách ăn mặc và trình diễn của giọng ca 9X. Một số ý kiến cho rằng, nữ ca sĩ mặc quá gợi cảm, không phù hợp với một chương trình biểu diễn tại đại học.

HyunA nhiều lần lên tiếng bảo vệ phong cách gợi cảm của mình (Ảnh: Naver).

Khi bị phàn nàn về trang phục gợi cảm, nữ ca sĩ nóng bỏng phản hồi: "Tôi nghĩ với tư cách một ca sĩ, người ta nên mặc nhiều loại trang phục khác nhau trên sân khấu. Trên sân khấu quốc tế, trang phục chỉ là một phần của màn trình diễn. Nhưng thật đáng buồn khi ở Hàn Quốc, nơi có nền văn hóa bảo thủ hơn, những bộ trang phục như thế này lại gây tranh cãi. Tôi cũng muốn chứng tỏ bản thân có thể rút ngắn các nguyên tắc trên sân khấu. Tôi hy vọng khi nhắc đến những bộ trang phục biểu diễn, mọi người chỉ nghĩ chúng đơn giản là một phần của màn trình diễn".

"Khỏa thân trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh có thể hợp lý. Nhưng khi tôi biểu diễn trên sân khấu, việc để lộ da thịt bằng cách nào đó lại không được mọi người chấp nhận. Tôi đã trở thành một người có màu sắc, mạnh mẽ và độc đáo. Tôi mong muốn khán giả nhớ đến mình nhờ các màn trình diễn không giống bất kỳ ai", nữ ca sĩ 9X bức xúc bày tỏ.

Chuyện tình thị phi với chàng ca sĩ kém tuổi

HyunA đang hò hẹn với bạn trai, nam ca sĩ Dawn, kém cô hai tuổi. Cặp đôi công khai mối quan hệ vào năm 2018 nhưng thực chất hẹn hò từ hai năm trước.

Ngày công khai mối quan hệ, HyunA viết: "Tôi biết Dawn lúc anh ấy còn là một thực tập sinh và trở thành bạn bè sau khi biểu diễn cùng nhau. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò vào tháng 5/2016. Chúng tôi đã rất thận trọng về mối quan hệ của mình và quyết định công khai điều này để thành thật trước người hâm mộ. Tôi sẽ thể hiện hết mình trên sân khấu để chịu trách nhiệm về quyết định của mình".

Sau khi cặp tình nhân trẻ công khai tình cảm, fan của Dawn chỉ trích anh bởi tại Hàn Quốc, công ty quản lý và khán giả đều không hoan nghênh việc ca sĩ thần tượng hẹn hò. Bất chấp sự phản ứng của người hâm mộ, HyunA và Dawn vẫn công khai thể hiện tình cảm trên mạng xã hội và hạnh phúc bên nhau.

HyunA và bạn trai kém 2 tuổi - Dawn có chuyện tình sóng gió gần 6 năm qua (Ảnh: Naver).

Việc đi ngược lại nguyên tắc "cấm hẹn hò" của công ty giải trí khiến sự nghiệp của HyunA và Dawn bị đóng băng một thời gian. Sau đó, cặp đôi quyết định rời công ty giải trí Cube Entertainment để chuyển về đầu quân cho công ty giải trí của Psy - P-Nation.

Cặp tình nhân liên tục khiến fan choáng váng bởi những bức ảnh chụp chung gợi cảm trên mạng xã hội hay những phần trình diễn khiêu khích trên sân khấu. Bất chấp những phản ứng hay chỉ trích hướng về mình, HyunA tuyên bố sẽ sống theo mong muốn của bản thân và trở thành một biểu tượng của nữ quyền tại Hàn Quốc.

Tháng 2 vừa rồi, HyunA và Dawn xác nhận đã đính hôn trong một bài đăng trên trang cá nhân. Nhiều khán giả đã chúc phúc cặp đôi bởi sau 6 năm yêu đương sóng gió, mối tình của họ đã có được cái kết ngọt ngào.

Cặp đôi từng bị khán giả và công ty quản lý trừng phạt vì đi trái nguyên tắc "cấm hẹn hò" với các nghệ sĩ thần tượng (Ảnh: Naver).

Tháng 2/2022, cặp đôi xác nhận đã đính hôn và nhận lời chúc phúc của fan (Ảnh: Instagram).

Công khai thừa nhận vấn đề sức khỏe

Tháng 11/2019, Hyuna đã khiến công chúng lo lắng khi tiết lộ bản thân đã đến bệnh viện kiểm tra và được chẩn đoán mắc phải vấn đề về tâm lý như chứng u uất, rối loạn hoảng sợ. Trong lúc đang điều trị, HyunA lại phát hiện mắc thêm hội chứng ngất do thần kinh phế vị. Chia sẻ của HyunA nhận được nhiều sự thông cảm, động viên từ công chúng và người hâm mộ.

"Tới năm 2016, tôi mới nhận ra rằng, mình không ổn. Sau khi đi khám bác sĩ vào năm 2016 sau nhiều lần trì hoãn, tôi nhận rằng mình bị trầm cảm và rối loạn cảm xúc. Tôi không tin vào những gì bác sĩ nói trong suốt một năm. Nhưng giờ đây, tôi tiếp tục đi khám bác sĩ ba tuần một lần, và cố gắng không suy nghĩ tiêu cực bởi luôn có nhiều người yêu thương và ủng hộ tôi", HyunA từng viết.

Năm 2020, HyunA từng phải ngừng hoạt động một thời gian vì vấn đề sức khỏe (Ảnh: Vogue).

Năm 2020, HyunA bất ngờ thông báo tạm dừng hoạt động quảng cáo cho sản phẩm âm nhạc mới Good Girl vì lý do sức khỏe. Đại diện của công ty cho biết, HyunA bị mắc căn bệnh rối loạn thần kinh phế vị khiến cô nhiều lúc bị ngất xỉu. Sau nhiều lần ngất xỉu và không đảm bảo sức khỏe để quảng bá của HyunA, công ty quản lý đã quyết định để cô tạm dừng hoạt động cho đến khi sức khỏe ổn định.

Bình phục sau bệnh tật, HyunA trở lại sân khấu và tiếp tục ca hát.