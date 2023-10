Phương Trinh Jolie hát về tình mẫu tử, con gái bật khóc vì xúc động

Tối 3/10, Phương Trinh Jolie tổ chức đêm nhạc Jolie's show tại TPHCM, đánh dấu sự trở lại ca hát sau nhiều năm "gác mic". Gia đình, ông xã Lý Bình và các con đều có mặt ủng hộ người đẹp.

Trên sân khấu, Phương Trinh Jolie chia sẻ xúc động về tình mẫu tử. Ngày nhỏ, mẹ cô đi làm xa, sau đó qua đời khiến nữ ca sĩ thiếu thốn tình cảm. Năm 2012, khi Phương Trinh Jolie gặp nhiều nỗi buồn chuyện trong cuộc sống thì con gái - bé Mia - xuất hiện.

"Ước muốn lớn nhất của mẹ là sự trưởng thành của con. Đó là động lực để mẹ cố gắng nuôi dạy, tạo dựng cho con và em Tyga (con trai của Phương Trinh Jolie và Lý Bình - PV) gia đình hạnh phúc.

Cảm ơn con gái có mặt hôm nay cùng mẹ. Hy vọng mẹ con mình sau này được đứng trên sân khấu hát cùng nhau", Phương Trinh Jolie bày tỏ tình cảm với con gái.

Khi Phương Trinh Jolie hát Ước mơ của mẹ, bé Mia liên tục khóc vì xúc động và chạy lên sân khấu nắm tay mẹ. Sau đó, Lý Bình thay nữ ca sĩ vỗ về con gái. Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Phương Trinh Jolie chạm đến trái tim của hơn 300 khán giả có mặt trong chương trình.

Nữ ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến ông xã Lý Bình. Sau nhiều thăng trầm cuộc sống, ở tuổi 34, người đẹp biết ơn bạn đời vì luôn bên cạnh lúc khó khăn nhất.

"Những người bên cạnh lúc mình xinh đẹp, trẻ trung, thành công thì nhiều. Nhưng người ở cạnh lúc mình xấu xí, buồn chán, đau khổ, thất bại nhất thì đó mới là người đàn ông xứng đáng để mình trao trọn trái tim.

Em xin được cảm ơn anh, người chồng của em - Lý Bình. Em từng sống vì danh vọng, quyền lực, vật chất nhưng em nhận ra trong cuộc đời này, nếu thiếu anh, thì tất cả điều đó là vô nghĩa", cô nói.

Đêm nhạc của Phương Trinh Jolie diễn ra trong 2 tiếng, được chia làm 2 phần gồm những bài hát giới trẻ yêu thích và các bản tình ca bất hủ. Phần âm nhạc được phối mới để phù hợp với giọng hát, phong cách mà nữ ca sĩ hướng tới.

Một số tiết mục gây ấn tượng như Cứ thế mong chờ, Chạm đáy nỗi đau, Thành phố buồn, Niệm khúc cuối... Khán giả ghi nhận Phương Trinh Jolie hát nắn nót, chinh phục nhiều nốt cao và chất giọng có cảm xúc.

Đêm nhạc còn có sự xuất hiện của 2 khách mời là Lân Nhã và Vicky Nhung. Vicky Nhung trình diễn loạt ca khúc làm nên tên tuổi cô như: Một thưở yêu người, Thèm yêu, Lỗi tại mưa. Lân Nhã khoe chất giọng trầm ấm qua Chiều một mình qua phố và liên khúc Tình nồng - Niềm đau chôn giấu.

Vợ chồng "O Sen" Ngọc Mai - Quốc Nghiệp cũng có mặt để ủng hộ Phương Trinh Jolie. Nữ ca sĩ cho biết trước đêm nhạc, cô luyện thanh, học hát với ca sĩ, giảng viên Ngọc Mai.

"Cô dặn tôi cứ hát, gửi gắm tình cảm của mình vào từng ca khúc. Nhờ "O Sen", hôm nay tôi mới có đủ sự tự tin làm tròn những bài hát vừa rồi", ca sĩ nói.

Phương Trinh Jolie là ca sĩ, diễn viên. Cô từng phát hành các MV: Nếu yêu thương là chuyện một người, Em không muốn cô đơn, Yêu đi, Nobody like you...

Cô cũng từng góp mặt trong nhiều phim truyền hình như: Bò cạp tím, Dù gió có thổi, Siêu mẫu xì-trum, Mẹ chồng nàng dâu...

Năm 2022, Phương Trinh Jolie lên xe hoa cùng diễn viên Lý Bình. Cũng tại lễ cưới, cô lần đầu công khai con gái riêng tên Mia.