"Bé" Xuân Nghi mở tiệc độc thân, rạng rỡ trước ngày cưới

Mới đây, ca sĩ Xuân Nghi gây chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh trong tiệc độc thân cùng bạn bè thân thiết. Không gian buổi tiệc được trang trí theo phong cách trẻ trung, các khách mời diện trang phục đồng điệu, tạo nên bầu không khí gần gũi.

Trong loạt ảnh, nữ ca sĩ xuất hiện rạng rỡ, cài voan cưới và thoải mái tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ bên hội bạn. Cô hài hước mô tả đây là những "khoảnh khắc hơi lộn xộn” nhưng tràn ngập niềm vui.

Xuân Nghi chia sẻ khoảnh khắc bên bạn bè trong tiệc độc thân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ca sĩ viết: “My bachelorette trip with my best girls. Thanks for making this happen for me” (tạm dịch: Chuyến đi chia tay độc thân của mình với những cô bạn thân nhất. Cảm ơn mọi người đã giúp mình có được chuyến đi này).

Những hình ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đặc biệt khi nữ ca sĩ vừa nhận lời cầu hôn từ bạn trai không lâu. Nhiều đồng nghiệp và bạn bè đã để lại lời chúc mừng, háo hức chờ đợi ngày vui của cô.

Nữ ca sĩ tiết lộ sẽ tổ chức đám cưới trong năm nay (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó, cuối tháng 2, Xuân Nghi chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn trong chuyến du lịch kết hợp chụp ảnh tại Mỹ. Nữ ca sĩ cho biết đó là một bất ngờ đúng với mong ước từ nhỏ của cô về một tình yêu đẹp và màn cầu hôn đáng nhớ.

Theo nữ ca sĩ, cả hai dự định sẽ tổ chức hôn lễ trong năm nay. Trong một cuộc trò chuyện trước đây, Xuân Nghi từng tiết lộ bạn trai là chỗ dựa tinh thần quan trọng, giúp cô thêm tự tin để theo đuổi đam mê và quay lại con đường nghệ thuật. Với nữ ca sĩ, gia đình luôn là nguồn động lực lớn.

Xuân Nghi được bạn trai cầu hôn vào tháng 2 vừa qua (Ảnh: Facebook nhân vật).

“Người yêu hiện tại tiếp thêm sức mạnh để tôi có thể làm mọi thứ. Vì vậy, nếu có khó khăn, tôi cũng không quá lo lắng”, cô từng chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Ở thời điểm đó, Xuân Nghi cũng cho biết việc kết hôn và xây dựng gia đình là cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Dù là người sống độc lập, cô luôn nhận được sự tôn trọng và ủng hộ từ gia đình trong mọi lựa chọn cá nhân.