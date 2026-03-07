Phản ứng của rapper Binz khi Châu Bùi lấn sân làm ca sĩ

Trước đó, Châu Bùi từng gây tranh cãi khi tham gia show Em xinh say hi 2025. Càng vào sâu, cô liên tiếp nhận những lời khen chê từ giọng hát cho tới biểu cảm trên sân khấu. Tuy nhiên, qua chương trình, cô có cơ hội thể hiện khả năng sáng tác, hát, rap, vũ đạo, dàn dựng sân khấu và vào đến chung kết.

Mới đây, Châu Bùi gây chú ý khi ra mắt MV Big girl don't you cry. Người đẹp còn làm hẳn bài thuyết trình để diễn đạt hành trình đến với âm nhạc của mình. Châu Bùi chia sẻ: "Âm nhạc là một phần ăn sâu vào máu kể từ khi Châu còn nhỏ, ba mẹ cũng gặp nhau trong không gian âm nhạc, lớn lên và bén duyên với nghệ thuật, niềm yêu thích với âm nhạc vẫn luôn tồn tại trong con người mình".

Châu Bùi chia sẻ về tình yêu với âm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ca khúc là sáng tác của Châu Bùi, viết cùng với Binz. Châu Bùi đã khéo léo mang câu chuyện của bản thân trong giai đoạn khó khăn về sức khỏe tinh thần vào trong bài hát. Ca từ và giai điệu của ca khúc như một lời an ủi, vỗ về gửi đến những cô gái còn đang gồng mình với những định kiến, được thả lỏng và thở sâu để được sống trọn vẹn trong từng giây phút của cuộc đời này.

Châu Bùi cho biết: “Đến với âm nhạc, tôi như có thêm một ngôn ngữ nữa để bộc bạch những tâm sự, những suy tư rất đời thường. Tôi không mong mình có thể làm gì lớn lao, chỉ mong âm nhạc của mình có thể nhẹ nhàng chạm vào trái tim khán giả, giúp cuộc sống của mọi người trở nên dễ thở, tích cực một cách bình dị là đã đủ khiến tôi hạnh phúc”.

Rapper Binz cũng không giấu được sự tự hào khi là người chứng kiến quá trình theo đuổi âm nhạc của Châu Bùi. Anh cho biết: "Châu là người cầu toàn tới mức dành cả 4 tiếng chỉ để thu một câu hát". Nam nghệ sĩ cũng gửi lời chúc cho sản phẩm âm nhạc đầu tay của Châu Bùi được đông đảo khán giả đón nhận.

Dịp Valentine vừa qua, hai nghệ sĩ cùng hòa giọng trong ca khúc Được không?, hút gần một triệu lượt nghe.

Binz hôn Châu Bùi trong buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Châu Bùi tiết lộ, ca khúc là chương mở đầu cho chuỗi dự án âm nhạc dài hơi của cô. Người đẹp bày tỏ: “Tôi tin rằng khi mỗi người biết yêu thương mình bằng cách đúng, mình sẽ biết cách để yêu những người xung quanh đúng hơn. Đó không phải là chiếc áo của trách nhiệm, của ràng buộc mà là của tình người. Tôi mong rằng âm nhạc của mình như hơi thở, bình dị nuôi dưỡng đời sống tinh thần của những tâm hồn muốn tìm kiếm sự bình yên”.