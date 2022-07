Phản ứng của mỹ nhân Nhật khi chồng tài tử lộ ảnh khỏa thân bên gái lạ

Ngày 29/6, những bức ảnh nhạy cảm của tài tử Nhật Bản - Oguri Shun tại một tụ điểm ăn chơi bất ngờ được tung lên mạng. Trong đó, tài tử Nhật Bản xuất hiện với hình ảnh khỏa thân bên các vũ nữ.

Được biết, những hình ảnh này do YouTuber nổi tiếng Nhật Bản - Yoshikazu Higashitani đăng tải. Hình ảnh thác loạn của tài tử Vườn Sao Băng (bản Nhật Bản) khiến công chúng thất vọng và trở thành tâm điểm bàn tán.

Nữ diễn viên Yu Yamada giữ im lặng khi những bức ảnh thác loạn của chồng được đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh: ON).

Ngay lập tức, Oguri Shun bị nhiều nhãn hàng hủy hợp đồng quảng cáo, đề nghị anh đền bù thiệt hại tài chính. Một chuyên gia tài chính ước tính, khoản tiền đền bù mà Oguri Shun có thể phải đối mặt lên đến hàng triệu USD.

Oguri Shun là diễn viên kiêm đạo diễn nổi tiếng Nhật Bản. Ngoài ra, anh còn là chủ của một công ty giải trí. Tài tử Nhật Bản đóng phim từ những năm học tiểu học. Năm 2000, Oguri Shun được khán giả chú ý nhờ phim truyền hình Summer Snow.

5 năm sau, anh trở thành tài tử hạng A của Nhật Bản nhờ cơn sốt của bộ phim truyền hình Vườn Sao Băng (bản Nhật Bản). Trong nhiều năm, anh trở thành thần tượng thế hệ mới của Nhật Bản và tham gia nhiều bộ phim đình đám khác như Ouroboros, Museum, CRISIS: Special Security Squad.

Đồng thời, cuộc hôn nhân giữa Oguri Shun và vợ, nữ diễn viên Yu Yamada cũng đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Nữ diễn viên vừa đau khổ vì bị chồng phản bội, vừa phải hứng chịu những hệ lụy.

Yu Yamada và Oguri Shun được xem là cặp tình nhân vàng của làng giải trí Nhật Bản (Ảnh: Modelpress).

Sau khi những bức ảnh nhạy cảm của chồng được phát tán, người mẫu kiêm diễn viên Yu Yamada đã bị công kích, chế giễu trên mạng xã hội. Mối quan hệ của hai vợ chồng cũng trở nên căng thẳng khi Yu Yamada từ chối trò chuyện với chồng và dành thời gian suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai. Trong trường hợp xấu, cô dự định ly hôn tài tử Oguri Shun.

Trước những ồn ào về scandal của chồng, Yu Yamada hiện giữ im lặng và vẫn cập nhật ảnh mới về cuộc sống ở Mỹ lên trang cá nhân. Tuy nhiên, tờ NHK cho biết Yu Yamada đang chịu nhiều tổn thương, đau khổ, áp lực.

Oguri Shun và Yu Yamada kết hôn từ năm 2012. Họ hẹn hò gần 4 năm trước khi về chung nhà. Cả hai có 3 con. Hai nghệ sĩ được mệnh danh là cặp tình nhân vàng của giới giải trí Nhật Bản nhờ ngoại hình xứng đôi và tài năng nổi bật.

Oguri Shun là ngôi sao nổi tiếng và tài năng của Nhật Bản (Ảnh: Naver).

Năm 2020, Shun Oguri và Yu Yamada quyết định chuyển đến Mỹ định cư. Hai người đưa gia đình đến Los Angeles sinh sống để thuận tiện cho công việc đóng phim tại Hollywood. Godzilla vs Kong là dự án đầu tiên tại Mỹ của tài tử Shun Oguri.

Vụ scandal khiến Oguri Shun khủng hoảng danh tiếng khi hứng chịu sự chỉ trích dư luận, đánh mất hình ảnh lịch lãm anh gây dựng nhiều năm nay. Vụ việc cũng được truyền thông Nhật Bản xem là scandal tình dục tai tiếng nhất làng giải trí Nhật Bản những năm gần đây.

Theo một số nguồn tin, bữa tiệc thác loạn của Oguri Shun được tổ chức tại một quán karaoke dành cho người lớn, nằm trong một khu nghỉ dưỡng ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Bữa tiệc có sự góp mặt của 3 người đàn ông và 4 cô gái.

Yu Yamada hiện ở Mỹ cùng các con và rất đau lòng, áp lực vì dư luận Nhật Bản (Ảnh: Sina).

Tờ NHK của Nhật Bản cho biết, những hình ảnh thác loạn của Oguri Shun được chụp từ lâu. YouTuber Yoshikazu Higashitani, người phanh phui vụ việc, đã kiếm được bộn tiền từ việc bóc mẽ đời tư của nam diễn viên nổi tiếng. Anh nhận 74.000 USD cho việc này.

Tuy nhiên, hiện tại, trang cá nhân của Yoshikazu Higashitani đã bị khóa vì đăng tải nội dung nhạy cảm. YouTuber này tuyên bố sẽ mở tài khoản mới, tiếp tục tiết lộ đời tư "thật" của Oguri Shun và nhiều ngôi sao hạng A khác trong showbiz Nhật Bản.

Năm 2014, Oguri Shun từng vướng nghi vấn ngoại tình khi bị phát tán hình ảnh vào khách sạn cùng hai cô gái và rời khỏi đó sau ba tiếng. Thời điểm đó, Yamada Yu đang mang thai và chuẩn bị sinh nở.

Một cô gái làm việc tại khách sạn tuyên bố nắm trong tay clip "nóng" của Oguri Shun và chấp nhận giao lại đoạn clip nếu nhận được 20.000 USD. Tuy nhiên, không có ai đồng ý mức giá này nên vụ việc dần rơi vào quên lãng.

Yamada Yu cùng chồng con sang Mỹ sống từ năm 2020 và do ảnh hưởng dịch Covid-10, cô chưa trở về Nhật (Ảnh: News).

Một nguồn tin cho biết, Oguri Shun vướng nghi vấn ngoại tình trong thời gian vợ mang thai nhưng đến năm 2022, những bức ảnh thác loạn của anh mới được công khai với công chúng. Hiện, phía Oguri Shun và công ty quản lý chưa đưa ra phản hồi.

Vụ scandal tình dục này còn ảnh hưởng tới những dự án mà Oguri Shun tham gia. Đài truyền hình NHK (Nhật Bản) đang rất lo lắng khi bộ phim truyền hình 13 Lords of the Shogun mà Oguri Shun đóng chính đã chiếu được một nửa, đạt tỉ suất cao nhưng bị ảnh hưởng vì scandal sex của nam chính. Hiện, họ không thể ngừng chiếu phim và cũng không thể xóa mặt hay cắt bỏ cảnh quay của Oguri Shun trong phim.

Giới chuyên môn của Nhật Bản cũng nhận định, Oguri Shun khó có thể tiêp tục hoạt động nghệ thuật thời gian tới khi nhiều khán giả đã lên tiếng tẩy chay anh khỏi làng giải trí.

Yu Yamada cũng là một ngôi sao nổi tiếng của Nhật Bản với khả năng diễn xuất tốt và vẻ ngoài cá tính (Ảnh: Sina).

Yu Yamada, sinh năm 1984, cao 1,69 m, là người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng tại Nhật Bản. Danh tiếng và độ nổi tiếng của cô so với "ông xã" không hề thua kém. Sau ba lần sinh nở, người đẹp 38 tuổi vẫn sở hữu dáng vóc cân đối, gương mặt trẻ trung và cá tính.

Nữ diễn viên Yu Yamada tham gia nhiều phim như Tomorrow Which Flower Blooms, Vision: The Girl Who Sees Murders, Can't Help Falling for Losers, Eating Women, Shinjuku Swan, Nodame Cantabile The Movie…

Đứa con thứ ba của cặp đôi chào đời vào năm 2020 và những năm qua, Yu Yamada dừng hoạt động nghệ thuật để chăm sóc gia đình và do ảnh hưởng của dịch Covid-19.