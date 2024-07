Phan Như Thảo gợi cảm hậu giảm cân, chăm kiếm tiền dù lấy chồng đại gia

Theo Phan Như Thảo, cô chăm chỉ kiếm tiền từ khi còn trẻ là để bản thân được tự do sống, được tự do làm những điều cô thích, được tự do đi đến những nơi cô muốn đi và được chọn lấy người cô yêu thương. Trong cuộc sống, khi phụ nữ tự do tài chính thì họ sẽ được chủ động lựa chọn chứ không phải là người bị chọn hay được chọn.