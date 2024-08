Pax Thiên tuổi 21: Rắn rỏi, cá tính, chỗ dựa vững chắc của Angelina Jolie

Từ cậu bé mồ côi thành con của cặp sao quyền lực Hollywood

Pax Thiên Jolie-Pitt sinh năm 2003, có tên Việt Nam là Nguyễn Quang Sáng, lớn lên tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Tam Bình (TPHCM) trước khi được cặp vợ chồng Angelina Jolie và Brad Pitt nhận nuôi vào năm 2007.

Pax Thiên từ nhỏ đã được nhận xét là một cậu bé hiếu động (Ảnh: Getty).

Cậu bé được nhận xét hòa đồng, nhanh nhẹn, thích những món đồ chơi như thú bông. Sau khi nhận nuôi, nữ diễn viên Angelina Jolie đã thuê một bảo mẫu gốc Việt để dạy cho Pax Thiên về ngôn ngữ, văn hóa và nguồn cội của cậu bé. Ngoài ra, nữ diễn viên đã chi hơn 600.000 USD/năm thuê gia sư riêng để đảm bảo chất lượng giáo dục tốt nhất cho những người con.

Nữ diễn viên từng nhận xét Pax Thiên là người con sống tình cảm, luôn ủng hộ các em và đối xử nhẹ nhàng với các thành viên trong gia đình. Theo Angelina Jolie, cậu bé là "đầu bếp giỏi nhất gia đình", thường làm bánh cho các em.

Pax Thiên có mối quan hệ rất tốt với các anh chị em của mình (Ảnh: Getty).

Chàng trai đam mê nghệ thuật

Chia sẻ với truyền thông, Angelina cho biết năm 16 tuổi, Pax Thiên thể hiện đam mê âm nhạc và thích làm DJ. Do đó, gia đình đã cho Pax Thiên học tập để phát triển theo định hướng mà cậu mong muốn.

Theo tờ PageSix vào năm 2023, Pax Thiên làm việc trong lĩnh vực "art game" (trò chơi nghệ thuật), tạo ra những tác phẩm sử dụng "quy trình kỹ thuật số và mixed media" (dùng nhiều phương tiện hoặc chất liệu để tạo nên tác phẩm).

Pax Thiên hiện theo đuổi con đường nghệ thuật (Ảnh: AFP).

Pax Thiên đã sử dụng một nghệ danh khác để tránh gây chú ý với truyền thông. Đây không chỉ đơn giản là sở thích mà còn là đam mê của chàng trai này. Pax Thiên cũng đã thực hiện một vài buổi triển lãm cho các sản phẩm của mình, lần gần đây nhất là tại Tel Aviv, Israel, năm 2023.

Trở thành điểm tựa của mẹ sau loạt biến cố

Sau khi Angelina Jolie và Brad Pitt ly hôn, Pax Thiên trở nên gần gũi với mẹ hơn là cha nuôi. Cậu bé thể hiện sự yêu thương với mẹ trong khi tỏ ra lạnh lùng với Brad Pitt một cách rõ ràng.

Pax Thiên luôn bên cạnh mẹ trong những lần nữ diễn viên đi công tác. Cậu giữ vai trò trợ lý đạo diễn, thay mẹ liên lạc với các bộ phận khác của đoàn phim. Hồi tháng 6/2022, chàng trai gốc Việt xuất hiện trên phim trường, đeo bộ đàm, thường xuyên giúp mẹ xách đồ, trao đổi công việc với ê-kíp.

Pax Thiên cùng mẹ tại phim trường vào năm 2016 (Ảnh: AFP).

Pax Thiên thường cùng mẹ đi mua sắm, đi Myanmar làm từ thiện hay tới Campuchia nhiều tháng để chụp ảnh hậu trường cho bộ phim đầu tay của mẹ "First they killed my father".

"Con tôi làm việc rất chăm chỉ. Tôi rất tự hào vì các con là những người độc lập, cá tính", Jolie nói với tờ People.

Ở tuổi 18, Pax Thiên bộc lộ là chàng trai biết quan tâm mẹ và các em. Trong cuộc phỏng vấn với Indian Vogue vào giữa năm 2020, Jolie nói về cậu con trai gốc Việt: "Pax Thiên giống như trung tâm và nguồn sức mạnh của gia đình. Tôi luôn biết ơn vì có cơ hội được làm mẹ".

Pax Thiên nay đã là một chàng trai trưởng thành, rắn rỏi, là chỗ dựa tinh thần cho mẹ và các em (Ảnh: BACKGRID)

Bước vào tuổi 21, Pax Thiên chững chạc, cao lớn và rắn rỏi. Cậu trở thành trụ cột gia đình, sẵn sàng theo đuổi đam mê mà không cần đến hào quang từ bố mẹ nuôi.