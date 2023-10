Pax Thien xuất hiện trên phim trường, tích cực hỗ trợ Angelina Jolie

Hiện tại, nữ diễn viên người Mỹ Angelina Jolie đưa 3 người con của cô tham gia vào công việc của mẹ. Mới đây nhất, thợ săn ảnh bắt gặp hai con trai nuôi của cô gồm Pax Thien (19 tuổi) và Maddox (22 tuổi) tích cực hỗ trợ mẹ trên phim trường Maria tại Paris, Pháp.

Ngoài ra, Angelina còn đang thuê cô con gái út Vivienne (15 tuổi) làm trợ lý riêng trong quá trình sản xuất vở kịch The Outsiders tại Broadway, New York, Mỹ. Có thể thấy ở thời điểm này, Angelina Jolie đang rất tích cực với các kế hoạch công việc. Bên cạnh kế hoạch đóng phim, sản xuất kịch, Angelina còn chuẩn bị cho ra mắt công ty thời trang của riêng cô.

Pax Thien xuất hiện trên phim trường "Maria" cùng với mẹ nuôi Angelina Jolie (Ảnh: Backgrid).

Pax Thien vốn không xa lạ gì với hoạt động làm phim (Ảnh: Backgrid).

Trong dự án phim điện ảnh Maria, Angelina sẽ vào vai nữ ca sĩ opera người Mỹ Maria Callas (1923-1977). Đây là một bộ phim tiểu sử do đạo diễn người Chile Pablo Larráin thực hiện. Hiện tại, cả Pax Thien và anh trai Maddox cùng xuất hiện trên phim trường Maria. Hai anh em luôn đồng hành bên mẹ nuôi và tích cực hỗ trợ Angelina trong quá trình tham gia diễn xuất.

Thực tế, cả Pax Thien và Maddox đều không xa lạ gì với hoạt động làm phim. Trước đây, hai anh em đã tham gia vào đoàn phim First They Killed My Father (2017). Pax Thien thường được giao nhiệm vụ ghi lại các cảnh diễn xuất ấn tượng trên phim trường thông qua ống kính máy ảnh.

Ngoài ra, Pax Thien còn từng được giao vai trò trợ lý đạo diễn trong dự án phim Without Blood - một phim do Angelina làm đạo diễn.

Về đạo diễn Pablo Larráin (47 tuổi), anh vốn đã được biết tới với những bộ phim từng nhận được đề cử tại giải Oscar như No (2012), Neruda (2016), Jackie (2016) và Spencer (2021). Năm 2017, Pablo tham gia sản xuất bộ phim A Fantastic Woman, đây là phim đầu tiên của Chile giành được giải Oscar cho Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất.

Tạo hình của Angelina Jolie trong phim "Maria" (Ảnh: Variety).

Đạo diễn Pablo Larráin vốn đã gây ấn tượng với những bộ phim tiểu sử xoay quanh những phụ nữ nổi tiếng. Bộ phim tiểu sử Jackie (2016) làm về cuộc sống của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Jacqueline Kennedy khi bà còn sống trong Nhà Trắng. Vai nữ chính trong phim giao cho nữ diễn viên Natalie Portman.

Bộ phim Spencer làm về công nương Anh Diana trong những ngày tháng trải qua khủng hoảng hôn nhân hồi năm 1991. Vai nữ chính trong Spencer giao cho nữ diễn viên Kristen Stewart. Maria là dự án phim tiểu sử thứ 3 do đạo diễn Pablo dàn dựng để kể về một nhân vật nữ giới nổi tiếng. Dự án phim đang thu hút nhiều sự quan tâm.

Chia sẻ về đời tư thời gian gần đây, Angelina Jolie cho biết việc làm mẹ đã giúp cô không bước vào sự suy sụp, khủng hoảng nặng nề sau khi ly hôn tài tử Brad Pitt. Angelina khẳng định xuyên suốt cuộc đời cô, chính việc làm mẹ đã giúp cô có cách nhìn nhận khác về cuộc sống.

Việc Angelina Jolie nhận nuôi cậu con trai Maddox khi cô đang ở tuổi 26 đã giúp cô thoát ra khỏi một giai đoạn sống gấp, sống nổi loạn và thiếu trách nhiệm đối với bản thân. Sau khi trở thành mẹ nuôi của Maddox, Angelina Jolie đã thay đổi cuộc sống của mình để trở nên phù hợp hơn với việc làm mẹ. Angelina bắt đầu nhìn nhận cuộc sống theo cách khác đi.

Pax Thien trên phim trường "Maria" (Ảnh: Just Jared).

Sau này, khi trải qua những biến cố trong cuộc sống, chính việc đã làm mẹ của 6 người con trở thành nguồn động lực để Angelina muốn tiếp tục nỗ lực sống tốt và làm được những điều tốt nhất cho các con của mình.

"Tôi đã thay đổi hoàn toàn kể từ năm 26 tuổi khi tôi nhận nuôi con trai Maddox. Chính việc có con đã cứu rỗi cuộc sống của tôi ở nhiều thời điểm. Việc làm mẹ đã giúp tôi có cách nhìn nhận thế giới này khác đi. Tôi có thể đã sống theo một cách rất khác, có thể là theo cách đen tối và nguy hiểm hơn, nếu tôi không có các con ở bên. Các con là động lực để tôi nỗ lực sống tốt hơn", Angelina nói.

Angelina Jolie cho biết vì cô đã là một người mẹ, nên cô luôn mong muốn có thể đưa lại những điều tốt đẹp nhất cho con mình, ít nhất là đưa lại môi trường sống an toàn và ổn định cho các con. Angelina cũng tiết lộ rằng các con của cô đang dần trưởng thành hơn.

Maddox hỗ trợ mẹ nuôi trên phim trường "Maria" (Ảnh: Backgrid).

Angelina Jolie bên Maddox và Pax Thien trên phim trường "Maria" (Ảnh: Backgrid).

Chứng kiến các con sống ngày càng có trách nhiệm với bản thân và với người thân khiến Angelina thấy hạnh phúc. Dù vậy, khi những người con dần trưởng thành và có cuộc sống độc lập hơn, cô cũng thừa nhận rằng bản thân cảm thấy có chút buồn bã: "Hiện tại, tôi cảm thấy mình đã sống không thực là mình trong suốt một thập kỷ qua".

Angelina Jolie tin rằng cô đang trong một hành trình chuyển đổi, có thể cô sẽ trở thành một con người khác trong tương lai gần.