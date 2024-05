20 tuổi, Pax Thien Jolie-Pitt bị đánh giá là ngày càng nổi loạn

Tờ tin tức Hello Magazine (Mỹ) vừa đưa tin về Pax Thien, cậu con trai nuôi của hai ngôi sao Hollywood - Brad Pitt và Angelina Jolie.

Cậu thanh niên chạy xe máy điện địa hình có giá 3.000 USD, thực hiện động tác mạo hiểm trên đường phố, nhưng không sử dụng mũ bảo hiểm trong quá trình chạy xe. Theo Hello Magazine, loại xe mà Pax Thien sử dụng đòi hỏi người điều khiển phương tiện phải đội mũ bảo hiểm.

Pax Thien xuất hiện trên đường phố mới đây (Ảnh: Daily Mail).

Pax Thien hiện đã chuyển ra sống riêng (Ảnh: Daily Mail).

Cuộc sống của những người con nhà Jolie-Pitt vẫn luôn thu hút sự quan tâm của truyền thông và công chúng. Phong cách sống của 6 người con nhà Jolie-Pitt rất kín tiếng.

Về Pax Thien, hiện cậu đã chuyển ra sống riêng, không còn ở chung nhà với mẹ và các em. Pax Thien vẫn sống ở Los Angeles. Thợ săn ảnh thi thoảng bắt gặp Pax Thien xuống phố mua sắm nhu yếu phẩm hoặc dắt chó đi dạo.

Pax Thien đã tốt nghiệp trung học hồi năm 2021, nhưng cậu không xuất hiện trong lễ tốt nghiệp, bởi không muốn bị thợ săn ảnh đeo bám tại sự kiện này. Pax Thien không học lên Đại học mà sớm theo đuổi các hoạt động nghệ thuật.

Pax Thien thường được giao nhiệm vụ hỗ trợ mẹ trong quá trình Angelina Jolie tham gia các dự án phim điện ảnh. Pax Thien từng có kinh nghiệm tham gia các đoàn phim như First They Killed My Father (2017), Without Blood, Maria.

Bên cạnh hứng thú với hoạt động làm phim, Pax Thien còn quan tâm tới lĩnh vực thể nghiệm nghệ thuật đa phương tiện và phong cách nghệ thuật trừu tượng.

Pax Thien ở tuổi 20 (Ảnh: Daily Mail).

Thời gian gần đây, liên tục xuất hiện những tin tức xoay quanh mối quan hệ căng thẳng giữa các thành viên trong gia đình Jolie-Pitt. Lần lượt từng người con của Angelina Jolie và Brad Pitt đều có động thái chống lại cha. 4 người con của Jolie và Pitt gồm Maddox, Zahara, Shiloh và Vivienne đều có động thái từ bỏ tên họ của cha trong quá trình học tập hoặc làm việc.

Về phần Pax Thien, cậu bị cho là từng có đăng tải trên mạng xã hội để chỉ trích cha nuôi rất nặng nề. Tài khoản mạng xã hội này vốn được Pax Thien sử dụng để kết nối với các bạn thân.

Trước tòa, xoay quanh vụ kiện liên quan tới việc xử lý tài sản chung sau khi ly hôn, Brad Pitt vừa có được một lời khai có lợi cho mình. Một vệ sĩ từng hợp tác gần 2 thập kỷ với Angelina Jolie đã đưa ra lời khai rằng, nữ diễn viên từng dặn các con nên tránh tiếp xúc với cha.

Điều này gây nên những tình huống khó xử cho Pitt trong những cuộc gặp gỡ với các con, sau khi Jolie và Pitt đã chia tay. Những lời dặn dò của Jolie với các con đã được nói ra trước mặt các vệ sĩ.

Hiện tại, chỉ còn cậu con trai Knox (15 tuổi) chưa có bất cứ động thái nào chống lại cha ruột. Knox cũng là người con kín tiếng và bí ẩn nhất của Brad Pitt và Angelina Jolie. Các hoạt động học tập hay thiên hướng, sở thích của Knox chưa từng được hé lộ.

Angelina Jolie bên 6 người con nhiều năm về trước (Ảnh: Daily Mail).

Brad Pitt và Angelina Jolie khi còn gắn bó (Ảnh: Daily Mail).

Thông qua các cuộc phỏng vấn, Brad Pitt vẫn luôn thể hiện tình cảm yêu thương, sự quan tâm và niềm tự hào về các con nuôi và con ruột.

Brad Pitt từng nói trong cuộc phỏng vấn: "Tôi quan tâm tới các con nhiều hơn là quan tâm tới chính mình, tôi nghĩ đó chính là định nghĩa về tình yêu thương. Khi con người ta yêu thương thực sự, họ không đặt mình lên hàng đầu nữa, họ sẽ sống hào phóng và cho đi nhiều hơn. Tôi chỉ mong muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho gia đình".

Trong một cuộc phỏng vấn khác, Pitt có chia sẻ đầy thấm thía: "Tôi nghe một luật sư từng nói: "Không ai là người giành chiến thắng ở nơi tòa án, chỉ có ai là người tổn thương và thiệt hại nhiều hơn mà thôi. Thật khốn khổ cho bọn trẻ khi bỗng nhiên thấy gia đình bị chia cắt. Nếu muốn xử lý mọi chuyện tốt đẹp, những người trong cuộc đều phải hành động thật cẩn trọng, tinh tế".