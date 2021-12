Paris Hilton và em gái ngồi trên lòng ông già Noel

Mariah Carey chia sẻ hình ảnh cô hát mừng giáng sinh bên các con Morocco và Monroe. Diva U60 luôn đón giáng sinh ở Aspen, Mỹ và giáng sinh là dịp mà ca khúc "hit" All I Want For Christmas Is You của Mariah Carey vang lên khắp mọi nơi.