"Ông chú" quyến rũ xứ Hàn tiết lộ lý do không yêu, khán giả đồng tình

Xuất hiện trên chương trình Pinggyego của MC quốc dân xứ Hàn Yoo Jae Suk, Lee Dong Wook thừa nhận, anh không hẹn hò bất kỳ ai suốt 6 năm qua, kể từ khi chia tay nữ ca sĩ kiêm diễn viên Suzy.

Anh thổ lộ: "Em cũng muốn hẹn hò, nhưng mà lười quá. Em không nghĩ mình có thể yêu đương hẹn hò gì được nữa vì em quá lười. Nghĩ tới chuyện hẹn hò với những quy trình như làm bạn rồi trở nên thân thiết, rồi tìm hiểu từ từ, em thấy khá căng thẳng. Lâu ngày không làm mấy chuyện này, em quên mất phải làm thế nào".

Lee Dong Wook là một ngôi sao tài năng, thành đạt và nghiêm túc của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: GQ).

Khi MC Yoo Jae Suk hỏi liệu Lee Dong Wook đã từng ngọt ngào với bạn gái hay chưa, tài tử trả lời: "Em từng làm vậy với bạn gái. Nhưng em không nhớ là khi nào. Giờ em cảm thấy mình không thể hẹn hò được nữa. Thật là khó khăn".

Trước chia sẻ của Lee Dong Wook, MC Yoo Jae Suk động viên: "Nếu quá lâu không hẹn hò, em sẽ ngại bắt đầu. Quả thật không dễ để sắp xếp thời gian cho việc đó".

Đáp lại, tài tử Hàn Quốc thừa nhận, công việc quá bận rộn nên lúc ở nhà anh chỉ muốn được nghỉ ngơi, tự do làm những việc mình thích để giải trí. Nếu hẹn hò, Lee Dong Wook hiểu, anh sẽ phải hy sinh thời gian cá nhân và cân nhắc đến sở thích của đối phương.

Lee Dong Wook kể: "Em cảm thấy thoải mái khi ở một mình. Em đi làm suốt ngày nên khi ở nhà một mình vào mấy ngày nghỉ, em thấy rất thoải mái. Em cần sự yên tĩnh và không gặp mọi người.

Khi xem phim, nếu ở một mình, em có thể xem theo sở thích nhưng nếu xem cùng người khác, em phải cân nhắc sở thích của họ. Nên nghĩ đến chuyện hẹn hò thì cũng có chút khó chịu".

Ngoài ra, anh cũng tiết lộ thêm, cuộc sống hiện tại của anh đều đều và đơn giản, khác xa những vai diễn của anh trên màn ảnh. "Có vẻ như đời sống tình cảm của em không thú vị đến thế", anh nói.

Sau khi chương trình được phát sóng, những chia sẻ của Lee Dong Wook đã gây bão mạng xã hội Hàn Quốc. Nhiều ý kiến đồng tình với tài tử xứ Hàn bởi thực trạng "ngại yêu" trong độ tuổi 30-40 tại Hàn Quốc ngày càng gia tăng.

Những người chưa kết hôn tại Hàn Quốc ngày càng ít nghĩ tới việc bắt đầu hẹn hò, tiến tới hôn nhân, một phần vì cuộc sống cá nhân áp lực, một phần vì họ không có nhu cầu.

Lee Dong Wook tham gia chương trình "Pinggyego" (Ảnh: Sina).

Là một ngôi sao điển trai, tài năng và giàu có, Lee Dong Wook từng vướng nhiều tin đồn tình cảm với các đồng nghiệp trong làng giải trí. Tuy nhiên, nam diễn viên sinh năm 1981 chỉ công khai duy nhất mối quan hệ với nữ diễn viên kiêm ca sĩ Suzy.

Cặp đôi thừa nhận là một cặp vào tháng 3/1981. Song, họ không nhận được nhiều sự ủng hộ do có khoảng cách tuổi tác quá lớn, Lee Dong Wook hơn Suzy 13 tuổi.

Chỉ sau 4 tháng hẹn hò, hai người xác nhận chia tay, quay trở lại mối quan hệ đồng nghiệp. Lee Dong Wook và Suzy cùng thừa nhận, họ chia tay vì cả hai đều quá bận rộn, không có thời gian vun đắp tình cảm.

Khi được hỏi về bản thân khi yêu, "ông chú" hấp dẫn của màn ảnh xứ Hàn thừa nhận, anh là một người khô khan, sống đơn giản, khác xa hình ảnh ngọt ngào và lãng mạn trên màn ảnh.

"Thành thật mà nói, tôi không phải người lãng mạn. Xem những vai diễn của tôi, mọi người đều nghĩ tôi rất lãng mạn trong đời thực, nhưng rốt cuộc, hoàn toàn không phải thế", nam diễn viên 43 tuổi chia sẻ.

Lee Dong Wook từng có chuyện tình 4 tháng với nữ diễn viên Suzy (Ảnh: Sina).

"Ông chú" quyến rũ và tài năng của điện ảnh xứ Hàn

Lee Dong Wook (SN 1981) là một trong những ngôi sao hạng A nổi tiếng, tài năng và phong độ của màn ảnh xứ Hàn. Anh nhận được một số vai diễn khi vẫn còn là học sinh trung học và từng theo học khoa Phát thanh Truyền hình và Nghệ thuật Truyền thông tại Đại học Joongbu (Hàn Quốc).

Lee Dong Wook xuất thân là một người mẫu trước khi trở thành diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Hàn Quốc. Anh được khán giả châu Á biết tới sau thành công của bộ phim truyền hình Cô em họ bất đắc dĩ (My Girl), hợp tác cùng Lee Da Hae, Lee Joon Gi và Park Si Yeon.

Sự kết hợp xuất sắc giữa yếu tố lãng mạn và hài hước cùng diễn xuất tài tình của dàn diễn viên tài năng đã tạo nên thành công rực rỡ của bộ phim. Cô em họ bất đắc dĩ (My Girl) cũng là một trong những phim truyền hình ấn tượng nhất màn ảnh xứ Hàn và tạo cơn sốt tại các quốc gia châu Á những năm 2000.

Lee Dong Wook vẫn duy trì cuộc sống độc thân ở tuổi 43 và thừa nhận ngại yêu (Ảnh: GQ).

Sau khi vụt sáng thành sao nhờ Cô em họ bất đắc dĩ, Lee Dong Wook đã lọt vào "mắt xanh" của nhiều đạo diễn và nhận được vô số lời mời tham gia các dự án phim khác nhau.

Bộ phim điện ảnh Arang, được lấy cảm hứng từ huyền thoại bí ẩn của ngôi làng Arang nơi có nhiều thẩm phán mới bị giết chết một cách khó hiểu, cũng là một dự án đáng nhớ trong sự nghiệp của Lee Dong Wook.

Diễn xuất của nam diễn viên sinh năm 1981 được đánh giá là đầy cảm xúc và lột tả một cách sâu sắc nội tâm nhân vật. Ngay sau đó, anh lại có sự thể hiện ấn tượng khi đảm nhiệm vai nam chính trong bộ phim Partner, đóng cặp cùng ngôi sao Kim Hyun Joo.

Một tác phẩm đặc sắc và không thể không nhắc đến trong sự nghiệp diễn xuất của Lee Dong Wook chính là phim truyền hình Goblin (Yêu tinh). Bộ phim quy tụ dàn diễn viên tài năng của Hàn Quốc như Gong Yoo, Kim Go Eun, Yoo In Na, Yook Sung Jae (BTOB) và Kim So Hyun đạt tỉ suất lên tới 19% ở tập cuối và trở thành một trong những bộ phim được đón nhận tích cực nhất trong lịch sử truyền hình xứ Hàn.

Trong phim, Lee Dong Wook vào vai thần chết với ngoại hình cực phẩm. Vai diễn này cũng mang về cho anh giải thưởng Diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Annual Dramafever Awards.

Lee Dong Wook dành thời gian cho công việc và sở thích cá nhân (Ảnh: GQ).

Năm 2019, Lee Dong Wook quyết định rũ bỏ hình tượng lịch lãm, ngọt ngào quen thuộc để hóa thân thành một nha sĩ bí ẩn trong Người lạ đến từ địa ngục, bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện ăn khách cùng tên.

Vai diễn Seo Moon Jo do anh thủ vai với nụ cười biến thái, ánh mắt sắc lạnh và những hành động ghê rợn đã được khán giả đưa vào danh sách những nhân vật phản diện đỉnh cao nhất màn ảnh Hàn Quốc.

Năm 2020, tác phẩm Bạn trai tôi là Hồ Ly với sự góp mặt của Lee Dong Wook, Jo Bo Ah và Kim Bum đã "làm mưa làm gió" trên màn ảnh nhỏ. Một lần nữa, Lee Dong Wook khẳng định được tài năng diễn xuất và vẻ ngoài quyến rũ.

Bước lên đỉnh cao từ năm 2005 và trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp nhưng Lee Dong Wook vẫn giữ được phong độ, thể hiện khả năng diễn xuất thiên bẩm qua từng vai diễn. Thành công của Lee Dong Wook xuất phát từ tài năng diễn xuất cũng như nỗ lực không ngừng trong sự nghiệp.

Nam diễn viên cũng là gương mặt đại diện được nhiều thương hiệu và tạp chí nổi tiếng săn đón nhờ vẻ ngoài "trẻ mãi không già" và gương mặt ăn hình ấn tượng. Lối sống giản dị, kín tiếng và nói "không" với scandal của Lee Dong Wook giúp anh chiếm được cảm tình của khán giả.